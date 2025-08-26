रिनचेन आंगमो चुमिक्चन

लेह: लद्दाख में बारिश है, जिससे कई गांवों में अचानक आई बाढ़ की स्थिति और भी बदतर हो गई है. मौसम विभाग के मुताबिक, अगस्त 2025 में आज दोपहर तक इस क्षेत्र में 44 मिमी बारिश हो चुकी है. बारिश की वजह से लेह के उपायुक्त कार्यालय ने आज 26 अगस्त, 2025 को एक दिन के लिए लेह जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के साथ-साथ आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद करने का आदेश दिया है. यह निर्णय मौजूदा मौसम की स्थिति के कारण भारतीय मौसम विभाग की एक सलाह के बाद लिया गया है.

वे बताते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के मौसम विभाग के निदेशक सोनम लोटस ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि लेह और ज़ांस्कर दोनों में भारी और लगातार बारिश हो रही है. "नमी का प्रवाह बंगाल की खाड़ी से आ रहा है, इसलिए भारी बारिश हो रही है. यह असामान्य नहीं है; पहले भी ऐसी बारिश होती रही है. सक्रिय मानसून के कारण, इसकी तीव्रता बढ़ गई है."

लद्दाख में जलवायु परिवर्तन पर चेतावनी. (ETV Bharat)

मौसम विभाग के अधिकारी ने आगे चेतावनी दी है कि बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. लोटस ने चेतावनी देते हुए कहा, "अगले 26 से 36 घंटों तक बारिश जारी रहने की संभावना है. इससे छतों से पानी टपकने जैसी समस्याएं हो सकती हैं और कुछ मामलों में, कच्चे घर गिर भी सकते हैं. कुछ इलाकों में पत्थर गिरने की भी संभावना है."

उन्होंने लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया, क्योंकि आज और कल मौसम खराब रहने की संभावना है. लेह और कारगिल दोनों जिलों के निवासियों को पुलिस और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है. क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं की आवर्ती प्रकृति पर प्रकाश डालते हुए, सोनम लोटस कहते हैं कि लद्दाख के लिए अचानक बाढ़ आना कोई नई बात नहीं है. वे बताते हैं, "यहां पहले भी अचानक बाढ़ आती रही है. लेकिन हाल के वर्षों में, हम इन्हें ज़्यादा बार देख रहे हैं और इसे जलवायु परिवर्तन का एक रूप माना जा सकता है."

लद्दाख में जलवायु परिवर्तन पर चेतावनी देते हुए मौसम विभाग के निदेशक सोनम लोटस. (ETV Bharat)

उन्होंने आगे बताया कि बादल फटने और अचानक बाढ़ आने से अक्सर जानमाल का नुकसान होता है. लोटस कहते हैं, "ऐसा नहीं है कि लद्दाख के लिए अचानक बाढ़ आना कोई नई बात है. ये आती रहती हैं और परिणामस्वरूप, कभी-कभी जान भी चली जाती है. महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी की जान न जाए और हमारा अंतिम उद्देश्य लोगों को बचाना है."

वे जोखिम को कम करने में बेहतर संचार प्रणालियों की भूमिका पर भी प्रकाश डालते हैं. वे आगे कहते हैं, "आज, संचार व्यवस्था मज़बूत हो गई है, जिससे हमें लोगों को पहले से चेतावनी देने और तैयार करने में मदद मिलती है." वे बताते हैं कि इस समय यह क्षेत्र मॉनसून के चरम पर है. सोनम लोटस ने बताया कि जुलाई और अगस्त लद्दाख के लिए सबसे ज़्यादा बारिश वाले महीने होते हैं. उन्होंने बताया, "मैं कई बार कहता रहा हूं कि जब मानसून की धाराएं तेज होती हैं, तो मॉनसूनी बादल और बारिश लद्दाख पहुंचते हैं और इस क्षेत्र को प्रभावित करते हैं."

मौजूदा बारिश के बारे में, लोटस बताते हैं कि लेह जिले में मध्यम से भारी बारिश हो रही है और कुछ इलाकों में अचानक बाढ़ आ रही है. वे बताते हैं, "बारिश के लिए पर्याप्त नमी का होना जरूरी है. फिलहाल, नमी बंगाल की खाड़ी से आ रही है और पश्चिमी विक्षोभ भी इसमें सहायक भूमिका निभा रहे हैं. ये अरब सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर और यहां तक कि लाल सागर से भी पश्चिम की ओर से आने वाली नमी लेकर आते हैं. आज आप जो देख रहे हैं, वह मॉनसून और पश्चिमी विक्षोभ का मिला-जुला असर है."

वे आगे बताते हैं कि जुलाई और अगस्त न सिर्फ़ मॉनसून के महीने हैं, बल्कि कश्मीर और लद्दाख दोनों के लिए साल का सबसे गर्म समय भी होता है. लोटस बताते हैं, "अनुकूल परिस्थितियों में, लद्दाख में बारिश होती है, लेकिन तेज बारिश के दौरान, अक्सर भूस्खलन या अचानक बाढ़ आ जाती है. खासकर इसलिए, क्योंकि मिट्टी ढीली होती है. स्थलाकृति नाज़ुक होती है और पारिस्थितिकी बेहद संवेदनशील होती है."

आगे देखते हुए, वे गर्म होती जलवायु में और भी ज़्यादा खतरों की चेतावनी देते हैं. "आने वाले वर्षों में, हमें और भी ज़्यादा अचानक बाढ़ की आशंका हो सकती है, क्योंकि हम एक गर्म वातावरण में रह रहे होंगे, जब तक कि हम अपने कार्बन उत्सर्जन को कम नहीं करते. यह सिर्फ़ आपकी या मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है, बल्कि सामूहिक ज़िम्मेदारी है," वे चेतावनी देते हैं.

सोनम लोटस इस बात पर जोर देते हैं कि जलवायु परिवर्तन समाज के सबसे कमज़ोर वर्गों को प्रभावित कर रहा है. उन्होंने कहा, "जलवायु परिवर्तन का प्रभाव दूरगामी है और हाशिए पर रहने वाले लोग ज़्यादा असुरक्षित हैं. मौसम और जलवायु की कोई सीमा नहीं है. अगर हम सामूहिक रूप से अपने कार्बन उत्सर्जन को कम नहीं करते हैं, तो हम एक शांतिपूर्ण और हरित दुनिया में रहने की उम्मीद नहीं कर सकते." आगे आने वाले खतरों की चेतावनी देते हुए, वे आगे कहते हैं, "अगर हम इसी दर से कार्बन जलाते रहे, तो आज हम जो देख रहे हैं, वह तो बस हिमशैल का एक छोटा सा हिस्सा है."

लोटस ने लद्दाख को इस उभरते संकट का एक ज्वलंत उदाहरण बताया. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, "अगर आप जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को देखना और महसूस करना चाहते हैं, तो लद्दाख आइए. आप देखेंगे कि कैसे ग्लेशियर केवल दो वर्षों के भीतर तेजी से पिघल रहे हैं. हमारी नदियों में बहने वाला पानी ग्लेशियरों और पहाड़ों के नीचे जमी पर्माफ्रॉस्ट से आता है. जैसे-जैसे ये स्रोत सिकुड़ते जाएंगे, हमारे भविष्य के लिए इसके परिणाम गंभीर होंगे."

सोनम लोटस ने जोर देकर कहा कि अनियोजित निर्माण कार्य खतरों को बढ़ा रहा है. वे कहते हैं, "हमें वैज्ञानिक योजना की जरूरत है. जब बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में घर और स्कूल बनाए जाते हैं, तो आप आपदा को न्योता दे रहे होते हैं. अगर आप आज लेह और कारगिल को देखें, तो बाढ़-प्रवण स्थानों पर कई संरचनाएँ बनी हैं. हमारी योजना वैज्ञानिक और सूक्ष्म होनी चाहिए."

जलवायु अनुकूलन पर बोलते हुए लोटस ने स्थानीय समुदायों के लचीलेपन को रेखांकित किया. "जहां तक लद्दाखियों का सवाल है, वे बहुत लचीले हैं. बर्फबारी को नियंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि यह एक धीमी प्रक्रिया है, और हम इसका पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं. लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि अचानक और तीव्र बारिश एक बड़ा खतरा पैदा करती है." वे कहते हैं, "सबसे खतरनाक स्थिति तब होती है, जब मौसम गर्म और आर्द्र हो और अचानक स्थानीय स्तर पर बारिश हो. यह कुछ ही मिनटों में घरों को बहा ले जा सकती है. ऐसी घटनाओं का पूर्वानुमान लगाना बहुत मुश्किल होता है और यहां तक कि प्रारंभिक चेतावनी भी अक्सर पर्याप्त नहीं होती, क्योंकि लोगों के पास प्रतिक्रिया करने का बहुत कम समय होता है."

वे कहते हैं कि बादल फटने से होने वाली अचानक बाढ़, भूस्खलन और भूस्खलन सबसे अप्रत्याशित होते हैं, लेकिन लंबे समय तक भारी बारिश लोगों को तैयारी के लिए अधिक समय देती है. लोटस ने बताया, "लगातार बारिश से होने वाली अचानक बाढ़ के लिए, आमतौर पर प्रतिक्रिया करने के लिए पर्याप्त समय होता है. उदाहरण के लिए, आज अचानक बाढ़ आने की संभावना बहुत ज़्यादा है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाना होगा."

लद्दाख के लोगों के लिए अनुकूलन उपायों पर बात करते हुए, सोनम लोटस ने जलवायु-अनुकूल आवास और योजना की आवश्यकता पर जोर दिया.

उन्होंने सलाह दी, "चूंकि भविष्य में हमें और अधिक संवहनीय वर्षा देखने को मिलेगी, इसलिए लोगों को अपने घरों का निर्माण उसी के अनुसार करना चाहिए. परंपरागत रूप से, लद्दाखी घरों की छतें सपाट होती थीं, लेकिन अब मेरा सुझाव है कि घर बनाने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि उसकी छत अच्छी जलरोधी हो. घरों का निर्माण अधिक वैज्ञानिक तरीके से और सुरक्षित स्थानों पर किया जाना चाहिए."

लोटस ने तैयारी के महत्व पर भी प्रकाश डाला. उन्होंने कहा, "बेहतर प्रतिक्रिया के लिए हमें मजबूत पूर्व चेतावनी प्रणालियों की आवश्यकता है. साथ ही, सरकार को मज़बूत योजना और पर्यावरण-अनुकूल नीतियाँ बनानी चाहिए. सीमेंट का उपयोग कम से कम किया जाना चाहिए, लेकिन घर गर्म और जलवायु-अनुकूल होने चाहिए."