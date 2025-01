ETV Bharat / bharat

फ्लाइट में सफर के दौरान भूलकर भी नहीं पीना ये..., एयर होस्टेज ने किया खुलासा - WHAT NOT TO DRINK ON A PLANE

हवाई जहाज व इनसेट में पूर्व एयर होस्टेज कैट कमलानी ( IANS And Instagram@katkamalani )

By ETV Bharat Hindi Team Published : Jan 11, 2025, 6:27 PM IST

हैदराबाद : फ्लाइट के दौरान किस तरह के पेय पदार्थ पीने से बचना चाहिए. इस बारे में एक पूर्व एयर होस्टेज अटेंडेंट कैट कमलानी ने प्लेन में काम के दौरान अपने अनुभवों को साझा किया है. इस बारे में कैट ने इंस्टाग्राम पर रील के जरिये सलाह देते हुए बताया है कि फ्लाइट में हमेशा कैन या बोतल से पानी को पीना चाहिए. उन्होंने कहा कि प्लेन के अंदर कभी भी तरल पदार्थ को नहीं खाना चाहिए. इसको लेकर पूर्व फ्लाइट अटेंडेंट ने जो कारण बताए हैं, वो काफ चौंकाने वाले हैं. कैट कमलानी दो बच्चों की मां भी है. इसके साथ ही वह कंटेट क्रिएटर का भी काम करती हैं. उनको विभिन्न एयरलाइंस में छह साल से अधिक समय का एयर होस्टेज का अनुभव है. पानी की टंकी कभी साफ नहीं होती

कमलानी के मुताबिक फ्लाइट की पानी की टंकी शायद ही कभी साफ होती है. वो बहुत ज्यादा गंदी होती हैं. उन्होंने बताया कि इसी पानी का इस्तेमाल कॉफी और चाय बनाने के लिए किया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है.

कॉफी मशीन के सिर्फ पॉट बदलते हैं

इतना ही नहीं उन्होंने बताया कि फ्लाइट की कॉफी मशीन को भी तब तक ठीक तरीके से साफ नहीं किया जाता है जब तक कि वह खराब न हो जाए. कमलानी ने कहा कि हालांकि उड़ानों के दौरान मशीन के पॉट जरूर बदल दिए जाते है, फिर भी पूरी मशीन को सही से साफ नहीं किया जाता. इसके अलावा पानी की मशीनें अक्सर लैवेटर के समीप होती हैं, इससे उनमें संक्रमण फैलने की आशंका बनी रहती है. बच्चों के दूध के लिए गर्म पानी सीधे बोतल में न डालें

कैट कमलानी ने प्लेन में सफर के दौरान माता-पिता के लिए बच्चों के लिए दूध बनाने का टिप्स बताया है. उनका कहना है कि बच्चों के लिए बोतल में दूध बनाने के लिए कभी भी गर्म पानी मांगकर उसे सीधे बच्चे की बोतल में नहीं डालना चाहिए. बल्कि बोतलबंद पानी और अलग से लिए गर्म पानी को एक कप में डालें और फिर बच्चे की बोतल तैयार करें. बता दें कि इससे पहले भी कुछ अन्य फ्लाइट अटेंडेंट ने डेलीमेल से बात करते हुए कहा था कि फ्लाइट में उपयोग होने वाले हॉट वटर पॉट्स शायद ही उन्हें कभी पूरी तरह से साफ किया जाता है. साथ ही उन्होंन सुझाव दिया कि फ्लाइट में सिर्फ ठंडे पेय का सेवन करें या एयरपोर्ट पर बोर्डिंग से पूर्व किसी वेंडर से अपने फ्लास्क में गर्म पेय को भर लें. ये भी पढ़ें- गर्लफ्रेंड से झगड़े के बाद बॉयफ्रेंड ने प्लेन का इमरजेंसी गेट खोला, खतरे में पड़ गईं कई जानें