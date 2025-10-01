संसदीय रक्षा समिति में राहुल गांधी और कमल हासन, अहम भूमिका निभाने की उम्मीद
संसदीय रक्षा समिति में लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्य शामिल हैं. इनमें अनुभवी सांसद और नए चेहरे शामिल हैं.
Published : October 1, 2025 at 9:35 PM IST
नई दिल्ली: रक्षा मामलों पर नवगठित संसदीय स्थायी समिति में लोकसभा और राज्यसभा दोनों से अनुभवी सांसदों और नए चेहरों को शामिल किया गया है. 26 सितंबर से प्रभावी इस समिति का अध्यक्ष वरिष्ठ भाजपा नेता राधा मोहन सिंह को बनाया गया है. यह संसदीय समिति भारत की रक्षा नीतियों, सैन्य तैयारियों और रणनीतिक मामलों की देखरेख में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.
रक्षा समिति में लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्य शामिल हैं. समिति के प्रमुख सदस्यों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल हैं. पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पहले भी विभिन्न संसदीय समितियों में कार्य कर चुके हैं, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य कल्याण पर उनके मुखर रुख को देखते हुए रक्षा समिति में उन्हें शामिल किया जाना उल्लेखनीय है.
प्रसिद्ध अभिनेता और राजनेता कमल हासन को भी संसद की रक्षा समिति में जगह मिली है. मक्कल नीधि मैयम पार्टी के संस्थापक हासन राज्यसभा सांसद हैं. वह लंबे समय से पारदर्शिता, तकनीकी आधुनिकीकरण और नागरिक-केंद्रित शासन की वकालत करते रहे हैं. रक्षा समिति में उनका प्रवेश सांस्कृतिक सक्रियता से रणनीतिक नीति निर्माण की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है. कमल हासन अपने स्पष्ट विचारों और सुधारवादी पहल के लिए जाने जाते हैं. उनकी उपस्थिति से रक्षा नवाचार और नागरिक-सैन्य संबंधों पर चर्चाओं में नए दृष्टिकोण आने की संभावना है.
समिति के अन्य प्रमुख लोकसभा सदस्यों में कार्ति चिदंबरम, महुआ मोइत्रा, रवि किशन (रवींद्र शुक्ला), जगदीश शेट्टार और थिरुमावलवन थोलकाप्पियन शामिल हैं. राज्यसभा सदस्यों में शक्तिसिंह गोहिल, प्रेम चंद गुप्ता, मुजीबुल्ला खान और सुधांशु त्रिवेदी शामिल हैं. इस संसदीय समिति का कार्यक्षेत्र रक्षा बजट, खरीद नीतियों और रणनीतिक सिद्धांतों की समीक्षा करना है.
अनुभवी नेताओं और ऊर्जावान नए चेहरों से मिलकर बनी इस समिति से उभरती वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत की रक्षा प्राथमिकताओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है. रक्षा समिति ने राहुल गांधी और कमल हासन जैसे नेताओं को शामिल करना राष्ट्रीय सुरक्षा पर समावेशी और सूचित संवाद को बढ़ावा देने, राजनीतिक विभाजन को पाटने और भारत के रक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए विविध विशेषज्ञता का उपयोग करने की संसद की मंशा को रेखांकित करता है.
