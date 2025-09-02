नई दिल्ली: केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विक्रम 32-बिट प्रोसेसर भेंट किया. भारत में निर्मित पहली चिप है. केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को चार अप्रूव प्रोजेक्ट के टेस्ट चिप्स भी भेंट कीं. इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री जितिन प्रसाद के साथ सेमीकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया.

इस अवसर पर वैष्णव ने कहा, "कुछ साल पहले, हम अपने प्रधानमंत्री के दूरदर्शी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर एक नई शुरुआत करने के लिए पहली बार मिले थे, हमने भारत सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया था... 3.5 साल की छोटी सी अवधि में दुनिया भारत की ओर विश्वास से देख रही है. आज, पांच सेमीकंडक्टर यूनिट का निर्माण तेजी से चल रहा है... हमने अभी-अभी प्रधानमंत्री मोदी को पहली 'मेड-इन-इंडिया' चिप भेंट की है..."

उन्होंने कहा, "हम अभूतपूर्व समय में जी रहे हैं वैश्विक नीतिगत उथल-पुथल ने भारी अनिश्चितता पैदा कर दी है. इस अशांत समय में भारत स्थिरता और विकास के लाइटहाउस के रूप में खड़ा है. इस अनिश्चित समय में आपको भारत आना चाहिए क्योंकि हमारी नीतियां स्थिर हैं."

विक्रम 32-बिट प्रोसेसर क्या है?

इंडियन स्पेस रिसर्च ओर्गनाइजेशन(ISRO) की सेमीकंडक्टर लैब में विकसित, विक्रम भारत का पहला फुली स्वदेशी 32-बिट माइक्रोप्रोसेसर है, जो कठोर लॉन्च व्हीकल कंडीशन में उपयोग के लिए उपयुक्त है. चिप्स का निर्माण और पैकेजिंग पंजाब के मोहाली स्थित सेमीकंडक्टर हब में किया गया है.

सेमीकंडक्टर कंपनी सीजी-सेमी द्वारा गुजरात के साणंद स्थित आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट (OSAT) पायलट सुविधा से पहली 'मेड इन इंडिया' चिप तैयार किए जाने की उम्मीद है. नरेंद्र मोदी सरकार ने 2023 में साणंद में सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने के पहले प्रस्ताव को मंजूरी दी थी.

डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव (DLI) योजना के माध्यम से स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स को सहायता प्रदान करने के लिए 23 चिप डिजाइन प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है. वर्वेसेमी माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कंपनियां डिफेंस, एयरोस्पेस, इलेक्ट्रिक वाहनों और एनर्जी सिस्टम के लिए एडवांस चिप्स बना रही हैं, जिससे पता चलता है कि भारत अब केवल उपभोक्ता नहीं बल्कि निर्माता है.

2021 में शुरू हुआ था इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन

भारत सरकार ने 2021 में इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) शुरू किया था. ऐसा लगता है कि यह मिशन मात्र साढ़े तीन वर्षों में ही फलदायी हो गया है. अब तक, सरकार ने छह राज्यों 1.60 लाख करोड़ रुपये से अधिक के संचयी निवेश वाली 10 सेमीकंडक्टर निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दी है. इन राज्यों में गुजरात, असम, उत्तर प्रदेश, पंजाब, ओडिशा और आंध्र प्रदेश शामिल हैं.

सेमीकंडक्टर आधुनिक तकनीक के केंद्र में हैं. ये हेल्थ सर्विस, परिवहन, संचार, रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र की आवश्यक प्रणालियों को शक्ति प्रदान करते हैं. जैसे-जैसे दुनिया अधिक डिजिटलीकरण और स्वचालन की ओर बढ़ रही है, सेमीकंडक्टर आर्थिक सुरक्षा और रणनीतिक स्वतंत्रता का अभिन्न अंग बन गए हैं.

