क्या है त्रिभाषा नीति और इसको लेकर क्यों हो रहा विवाद? जानें - WHAT IS THREE LANGUAGE POLICY

चेन्नई: तमिलनाडु की भाषाई पहचान एक बार फिर राजनीति के केंद्र में है, क्योंकि राज्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) और इसके तीन-भाषा अनिवार्यता का विरोध कर रहा है. राज्य की दो-भाषा नीति, तमिल और अंग्रेजी एक मुख्य सिद्धांत रही है, जिसे सरकारों ने लगातार बरकरार रखा है. द्रविड़ दलों ने लंबे समय से मांग की है कि शिक्षा संविधान की समवर्ती (Concurrent) लिस्ट से स्टेट लिस्ट में वापस लाया जाए. इस बीच चेन्नई के अंबत्तूर के पास अयापक्कम पंचायत की महिलाओं के एक समूह ने अपने घरों के सामने कोलम (रंगोली) बनाकर केंद्र सरकार की त्रिभाषी नीति का विरोध किया.इस दौरान अयापक्कम पंचायत हाउसिंग बोर्ड के 100 से ज्यादा घरों के सामने दो किलोमीटर लंबी सड़क पर रंगोली बनाई गई. अंग्रेजी और तमिल में बनाई गई रंगोली में लिखा था, 'हिंदी न थोपें', 'तमिलों को धोखा न दें', 'फिर से भाषा युद्ध न करें'. महिलाओं ने कहा कि ये रंगोली केंद्र सरकार द्वारा तमिलनाडु पर कथित तौर पर हिंदी थोपने के विरोध का प्रतीक है. वहीं, तमिलनाडु के भाषाई अल्पसंख्यक मंच (LIMFOT) ने बुधवार को मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को राष्ट्रीय शैक्षिक नीति (एनईपी 2020) को लागू करने और राज्य में स्कूली शिक्षा में तीन-भाषा फार्मूले का मार्ग प्रशस्त करने के लिए पत्र लिखा. तमिलनाडु के भाषाई अल्पसंख्यक मंच के अध्यक्ष सीएमके रेड्डी ने कहा कि स्कूली शिक्षा में अल्पसंख्यक भाषा को एडजस्ट करने के लिए तीन-भाषा फार्मूले को लागू करना जरूरी है. क्या है त्रिभाषा नीति?

बता दें कि त्रिभाषा फॉर्मूला भारत में भाषाई शिक्षा से जुड़ी एक पॉलिसी है. यह नेशनल ऐजुकेशन पॉलिसी 2020 का एक कंपोनेंट घटक है. इसके तहत सभी भारतीय छात्रों को कम से कम तीन भाषाएं सीखने होंगी. इसमें दो मूल भारतीय भाषाएं शामिल हैं, जिनमें से एक क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए और तीसरी अनिवार्य भाषा अंग्रेजी होगी. क्यों हो रहा विवाद?

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में कहा था कि जब तक तमिलनाडु NEP को पूरी तरह से लागू नहीं करता, तब तक समग्र शिक्षा निधि को रोक दिया जाएगा, जिससे तनाव फिर से बढ़ गया है. हालांकि, बाद मे धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, "...छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा पैदा करने के लिए, एक समान खेल का मैदान बनाने के लिए, हमें एक साझा मंच पर आना होगा. एनईपी नया आकांक्षात्मक साझा मंच है. मैं सभी भाषाओं का सम्मान करता हूं."

उन्होंने आगे कहा, "पीएम मोदी द्वारा परिकल्पित यह एनईपी मातृभाषा पर जोर दे रही है... तमिल हमारी सभ्यता की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है, लेकिन अगर तमिलनाडु का कोई छात्र शिक्षा में बहुभाषी पहलू सीखता है तो इसमें क्या गलत है? यह तमिल, अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाएं हो सकती हैं. उन पर हिंदी या कोई अन्य भाषा नहीं थोपी जा रही है. तमिलनाडु में कुछ दोस्त राजनीति कर रहे हैं. लेकिन भारत सरकार एनईपी को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है और एनईपी के साथ कुछ शर्तें हैं..." मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने पहले केंद्र पर राज्यों को नीति को महत्वपूर्ण शिक्षा निधि से जोड़कर इसे स्वीकार करने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया. वहीं, बीजेपी के तमिलनाडु प्रमुख अन्नामलाई ने इन दावों को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि निधि अभी जारी नहीं की गई है, न कि अस्वीकार की गई है. उन्होंने स्टालिन को झूठा कहा. गुजरात और उत्तर प्रदेश को फंड मिलने का दावा

मामले में तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री अंबिल महेश ने आधिकारिक आंकड़ों की ओर इशारा किया जिसमें दिखाया गया है कि गुजरात और उत्तर प्रदेश को निधि मिली है, जबकि तमिलनाडु को इससे बाहर रखा गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र राज्य को पीएम श्री योजना को अपनाने के लिए मजबूर कर रहा है, जो एनईपी के अनुपालन को जरूरी बनाती है. एनईपी को खारिज करते हुए तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने कहा, "हम यहां अपनी भाषा और शिक्षा के अधिकारों की रक्षा के लिए हैं. पूरा तमिलनाडु आज गुस्से में है. तमिलों को दमन से नहीं, स्नेह से कंट्रोल किया जा सकता है और भाजपा को यह समझना होगा." AIADMK नेता एडप्पादी के पलानीस्वामी ने फिर से कहा कि तमिलनाडु अपनी टू-लैंग्वेज पॉलिसी को कभी नहीं छोड़ेगा. हालांकि, मंत्री प्रधान ने तर्क दिया कि एनईपी केवल अपनी मातृभाषा में सीखने को बढ़ावा देती है और हिंदी नहीं थोपती. इससे पहले, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री एल मुरुगन ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बचाव किया. उन्होंने संवाददाताओं से कहा, "राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) रातों-रात लागू नहीं हुई. यह 40 वर्षों के विचार-विमर्श के बाद लागू हुई है. वैश्विक प्रतिस्पर्धी परिदृश्य को देखते हुए, यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने युवाओं को वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करें. इसके अलावा नई शिक्षा नीति रिसर्च को प्रोत्साहित करती है और शैक्षणिक प्रगति में छात्रों की भागीदारी को बढ़ावा देती है. एनईपी को किसी की मातृभाषा में शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि बच्चों को अपनी मूल भाषा में पढ़ना चाहिए." तीन-भाषा नीति पर चिंताएं

एनईपी के विरोधियों का तर्क है कि सरकार के दावों के बावजूद नीति अप्रत्यक्ष रूप से क्षेत्रीय भाषाओं की तुलना में हिंदी और संस्कृत को बढ़ावा देती है. उन्होंने चेतावनी दी है कि तीन-भाषा मॉडल को लागू करना एक बोझ होगा, खासकर सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए, जिनमें से कई वंचित पृष्ठभूमि से आते हैं. तमिलनाडु ने ऐतिहासिक रूप से सुलभ शिक्षा को प्राथमिकता दी है, कामराज की मध्याह्न भोजन योजना से लेकर मुख्यमंत्री स्टालिन की पौष्टिक नाश्ते की पहल तक, जिससे छात्रों को स्कूल जाना सुनिश्चित होता है. उदयनिधि स्टालिन ने जोर देकर कहा कि राज्य का 47 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात (2021-2022) इसकी मौजूदा भाषा नीति की सफलता को साबित करता है. अन्नामलाई ने राज्य के शिक्षा मंत्री अंबिल महेश पर साधा निशाना

अन्नामलाई ने शिक्षा मंत्री अंबिल महेश के बेटे के फ्रेंच पढ़ने की ओर इशारा करते हुए इस बहस को और आगे बढ़ाया और दो-भाषा नीति पर राज्य के रुख पर सवाल उठाया. उन्होंने मंत्री को केंद्रीय विद्यालयों के लिए तमिल शिक्षकों का औपचारिक रूप से अनुरोध करने की चुनौती भी दी और धर्मेंद्र प्रधान के समक्ष इस मुद्दे को उठाने का वादा किया. भाजपा कार्यकर्ता अब मार्च से मई तक एक सर्वे करने की योजना बना रहे हैं, जिसमें वे तीन-भाषा नीति पर तमिलनाडु भर के परिवारों से बात करेंगे और अपने निष्कर्षों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपेंगे. अन्नामलाई ने तमिलगा वेत्री कझगम के नेता विजय पर भी निशाना साधा, जो विजय विद्याश्रम स्कूल चलाते हैं. यह स्कूल सीबीएसई पाठ्यक्रम का पालन करता है और हिंदी सहित तीन भाषाएं पढ़ाता है. अन्नामलाई ने सवाल किया कि ये नेता दूसरे स्कूलों में छात्रों के लिए समान अवसर के खिलाफ कैसे वकालत कर सकते हैं. यह भी पढ़ें- 'हिंदी न थोपें', तमिलनाडु में महिलाओं ने रंगोली बनाकर किया प्रदर्शन