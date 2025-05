ETV Bharat / bharat

क्या है टोरिटोरियल आर्मी जो सेना की पावर को देती है बूस्ट? कैसे किया जाता है इसका इस्तेमाल ? जानें सबकुछ - WHAT IS THE TERRITORIAL ARMY

क्या है टोरिटोरियल आर्मी ? ( ANI )

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 10, 2025 at 5:15 PM IST 4 Min Read

नई दिल्ली: ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव जारी है. बढ़ते बनाव के बीच केंद्र ने सेना प्रमुख (COAS) को राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान करने और रेगुलर सेना को सप्लीमेंटरी बनाने के लिए टेरिटोरियल आर्मी के प्रत्येक अधिकारी और नामांकित व्यक्ति को बुलाने का अधिकार दिया है. यह अधिकार टेरिटोरिया सेना नियम, 1948 के नियम 33 के तहत दिया गया था, जो 10 फरवरी 2025 से 9 फरवरी 2028 तक प्रभावी है. यह घोषणा भारत द्वारा सैन्य ठिकानों और सीमा के करीब कई शहरों पर पाकिस्तान की ओर से मिसाइल और ड्रोन हमलों को सफलतापूर्वक विफल करने के कुछ घंटों बाद हुई. टेरिटोरियल आर्मी क्या है?

भारत की टेरिटोरियल आर्मी एक महत्वपूर्ण सैन्य रिजर्व बल है, जो पार्ट टाइम वॉलियंटर्स से बनी है. यह भारतीय सेना का समर्थन करते हैं. इसे टेरिटोरियल आर्मी एक्ट 1948 के तहत 1949 में स्थापित किया गया था. यह प्राकृतिक आपदाओं और इमरजेंसी के दौरान नागरिक प्रशासन की सहायता करती है. टेरिटोरियल आर्मी में अधिकारी, जूनियर कमीशन अधिकारी, गैर-कमीशन अधिकारी और अन्य रैंक शामिल हैं जो भारतीय सेना में उन लोगों के समान सैन्य रैंक रखते हैं. कंपोजिशन और ताकत

टेरिटरियल आर्मी में वर्तमान में 40 हजार से अधिक कर्मी हैं, जो 32 पैदल सेना बटालियनों और विभिन्न इंजीनियर और विभागीय यूनिट में संगठित हैं. इन यूनिट्स में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs), भारतीय रेलवे और भूतपूर्व सैनिकों के साथ-साथ निजी तौर पर कार्यरत नागरिक भी शामिल हैं. इसकी कमान टेरिटोरियल सेना के डायरेक्टर जनरल, भारतीय सेना से प्रतिनियुक्त एक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी के पास होती है और यह रक्षा मंत्रालय में सैन्य मामलों के विभाग के माध्यम से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के अधीन आता है। टेरिटोरियल आर्मी की प्राथमिक भूमिका

टेरिटोरियल आर्मी की प्राथमिक भूमिका नियमित सेना को स्थिर और गैर-लड़ाकू कर्तव्यों से मुक्त करती है. शांति या संघर्ष के समय महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, बुनियादी ढांचे और सीमाओं की रखवाली जैसे स्थिर कर्तव्यों को संभालना इसकी प्राथमिक भूमिकाओं में से एक है. इससे नियमित सेना को अपनी जनशक्ति को सक्रिय परिचालन भूमिकाओं और अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू कर्तव्यों पर केंद्रित करने की अनुमति मिलती है. इन आवश्यक लेकिन गैर-लड़ाकू कार्यों को संभालकर टेरिटोरियल आर्मी आपात स्थितियों के दौरान नियमित सेना की परिचालन शक्ति को प्रभावी ढंग से बढ़ाती है.