छठी अनुसूची क्या है? जिसको लेकर लद्दाख में हुए प्रदर्शन? जानें सबकुछ

लद्दाख में प्रदर्शन ( ETV Bharat )

September 25, 2025

नई दिल्ली: लद्दाख के लेह में बुधवार को एक विशाल विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हो गई. प्रदर्शन के हिंसक होने से पहले से प्रदर्शनकारी केंद्र सरकार से छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा और राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे थे. लद्दाख प्रशासन ने गुरुवार को दावा किया कि लेह में भीषण अशांति के बाद शांति लौट आई है. राज्य का दर्जा मांग रहे प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पों में अब तक 5 लोग मारे गए और दर्जनों घायल हुए. इस हिंसा को लेकर 50 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है. बता दें कि जम्मू-कश्मीर से अलग होने के बाद 2019 में लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया. केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा पाने की मांग लद्दाख के लोग कथित तौर पर सात दशकों से भी ज़्यादा समय से कर रहे थे. उनका मानना है कि तत्कालीन जम्मू-कश्मीर सरकार ने उनकी आकांक्षाओं को कथित तौर पर नजरअंदाज किया है. छठी अनुसूची क्या है?

भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान हैं. यह स्थानीय समुदायों को इन क्षेत्रों के प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अधिकार देती है. लद्दाख में प्रदर्शनकारी युवा मांग कर रहे हैं कि इसे छठी अनुसूची के संरक्षण में लाया जाए. छठी अनुसूची के अनुसार, जिन जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्त जिला माना गया है और अगर उस क्षेत्र में अलग-अलग अनुसूचित जनजातियां हैं तो उन्हें राज्यपाल द्वारा क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है. प्रत्येक स्वायत्त जिले के लिए, एक जिला परिषद होगी, जिसमें 30 से अधिक सदस्य नहीं होंगे.