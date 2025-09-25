छठी अनुसूची क्या है? जिसको लेकर लद्दाख में हुए प्रदर्शन? जानें सबकुछ
केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा पाने की मांग लद्दाख के लोग कथित तौर पर सात दशकों से भी ज़्यादा समय से कर रहे थे.
नई दिल्ली: लद्दाख के लेह में बुधवार को एक विशाल विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हो गई. प्रदर्शन के हिंसक होने से पहले से प्रदर्शनकारी केंद्र सरकार से छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा और राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे थे.
लद्दाख प्रशासन ने गुरुवार को दावा किया कि लेह में भीषण अशांति के बाद शांति लौट आई है. राज्य का दर्जा मांग रहे प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पों में अब तक 5 लोग मारे गए और दर्जनों घायल हुए. इस हिंसा को लेकर 50 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है.
बता दें कि जम्मू-कश्मीर से अलग होने के बाद 2019 में लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया. केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा पाने की मांग लद्दाख के लोग कथित तौर पर सात दशकों से भी ज़्यादा समय से कर रहे थे. उनका मानना है कि तत्कालीन जम्मू-कश्मीर सरकार ने उनकी आकांक्षाओं को कथित तौर पर नजरअंदाज किया है.
छठी अनुसूची क्या है?
भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान हैं. यह स्थानीय समुदायों को इन क्षेत्रों के प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अधिकार देती है. लद्दाख में प्रदर्शनकारी युवा मांग कर रहे हैं कि इसे छठी अनुसूची के संरक्षण में लाया जाए.
छठी अनुसूची के अनुसार, जिन जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्त जिला माना गया है और अगर उस क्षेत्र में अलग-अलग अनुसूचित जनजातियां हैं तो उन्हें राज्यपाल द्वारा क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है. प्रत्येक स्वायत्त जिले के लिए, एक जिला परिषद होगी, जिसमें 30 से अधिक सदस्य नहीं होंगे.
राज्यपाल चार से अधिक सदस्यों को मनोनीत नहीं करेंगे, जबकि शेष सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा. इसके अतिरिक्त, प्रत्येक स्वायत्त क्षेत्र के लिए एक अलग क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की जाएगी.
शक्तियां
छठी अनुसूची के अनुसार, क्षेत्रीय परिषदों वाले किसी स्वायत्त जिले में जिला परिषद के पास क्षेत्रीय परिषद के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के संबंध में केवल वही शक्तियां होंगी जो क्षेत्रीय परिषद द्वारा उसे प्रत्यायोजित की जाएंगी. ऐसे क्षेत्रों के संबंध में इस अनुसूची द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों के अतिरिक्त. यह अनुसूची स्वायत्त जिलों और क्षेत्रों में जिला परिषदों और क्षेत्रीय परिषदों की कानून बनाने और न्याय प्रशासन की शक्तियों को भी परिभाषित करती है. यह सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 और दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 के तहत क्षेत्रीय , जिला परिषदों और कुछ मुकदमों, मामलों और अपराधों की सुनवाई के लिए कुछ न्यायालयों -अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का भी उल्लेख करती है.
इस अनुसूची के तहत, राज्यपाल को एक आयोग की सिफारिश पर किसी जिले या क्षेत्रीय परिषद को भंग करने की शक्ति प्राप्त है.
क्या छठी अनुसूची में संशोधन किया जा सकता है?
संसद समय-समय पर कानून द्वारा, किसी भी प्रावधान को जोड़कर, परिवर्तित करके या निरस्त करके अनुसूची में संशोधन कर सकती है. कानून में कहा गया है, "जब अनुसूची में इस प्रकार संशोधन किया जाता है, तो संविधान में इस अनुसूची के किसी भी संदर्भ को संशोधित संस्करण के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा."
