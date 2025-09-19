ETV Bharat / bharat

बानू मुश्ताक ही रहेंगी मैसूर दशहरा उत्सव में मुख्य अतिथि, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की

नई दिल्ली: कर्नाटक के विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव को लेकर विवाद गहरा गया है. अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता बानू मुश्ताक को मैसूर के चामुंडी मंदिर में दशहरा उत्सव के उद्घाटन समारोह का मुख्य अतिथि बनाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. इस मामले पर 19 सितंबर यानी की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई.

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा पारित उस आदेश के खिलाफ याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें मैसूर के चामुंडी मंदिर में दशहरा उत्सव के उद्घाटन समारोह में बुकर पुरस्कार विजेता बानू मुश्ताक को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करने के राज्य के फैसले को मंजूरी दी गई थी.

यह मामला न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए आया. बेंच ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि, यह याचिका दायर करने का उद्देश्य क्या है. इस पर वकील ने जवाब दिया कि यह अनुच्छेद 25 के तहत उनके अधिकारों को प्रभावित करता है. बेंच ने कहा कि वह इस मामले पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है. वकील ने पीठ से उनकी दलीलें सुनने का आग्रह किया.

पीठ ने वकील से पूछा, इस देश की प्रस्तावना क्या है. वकील ने जवाब दिया कि यह धर्मनिरपेक्ष है, और कहा कि इससे मेरी धार्मिक गतिविधियों में बाधा न आए. जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि यह राज्य सरकार का कार्यक्रम है. वकील ने कहा कि मंदिर के अंदर की पूजा धर्मनिरपेक्ष नहीं है. हालांकि, यह तर्क बेंच को संतुष्ट नहीं कर सका.

वकील ने कहा कि उन्हें (बानू मुश्ताक) उद्घाटन समारोह में आमंत्रित नहीं किया जाना चाहिए. इस पर बेंच ने कहा कि वह इस मामले को खारिज कर देगी और अगले मामले की सुनवाई करेगी. एचएस गौरव नामक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट के 15 सितंबर के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता की याचिका खारिज कर दी और बानू मुश्ताक को दशहरा उत्सव का उद्घाटन करने की अनुमति दे दी.

याचिका में तर्क दिया गया है कि हाई कोर्ट ने गलती से यह मान लिया है कि राज्य प्रायोजित दशहरा उत्सव का उद्घाटन करने के लिए बानू मुश्ताक को निमंत्रण देकर याचिकाकर्ता के किसी कानूनी या संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है और किसी विशेष धर्म या आस्था के अनुयायी द्वारा अन्य धर्म के त्योहारों में भाग लेना संविधान प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन नहीं है.