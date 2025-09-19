बानू मुश्ताक ही रहेंगी मैसूर दशहरा उत्सव में मुख्य अतिथि, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की

ETV Bharat / bharat

By Sumit Saxena

Published : September 19, 2025 at 1:48 PM IST

नई दिल्ली: कर्नाटक के विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव को लेकर विवाद गहरा गया है. अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता बानू मुश्ताक को मैसूर के चामुंडी मंदिर में दशहरा उत्सव के उद्घाटन समारोह का मुख्य अतिथि बनाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. इस मामले पर 19 सितंबर यानी की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई.

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा पारित उस आदेश के खिलाफ याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें मैसूर के चामुंडी मंदिर में दशहरा उत्सव के उद्घाटन समारोह में बुकर पुरस्कार विजेता बानू मुश्ताक को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करने के राज्य के फैसले को मंजूरी दी गई थी.

यह मामला न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए आया. बेंच ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि, यह याचिका दायर करने का उद्देश्य क्या है. इस पर वकील ने जवाब दिया कि यह अनुच्छेद 25 के तहत उनके अधिकारों को प्रभावित करता है. बेंच ने कहा कि वह इस मामले पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है. वकील ने पीठ से उनकी दलीलें सुनने का आग्रह किया.

पीठ ने वकील से पूछा, इस देश की प्रस्तावना क्या है. वकील ने जवाब दिया कि यह धर्मनिरपेक्ष है, और कहा कि इससे मेरी धार्मिक गतिविधियों में बाधा न आए. जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि यह राज्य सरकार का कार्यक्रम है. वकील ने कहा कि मंदिर के अंदर की पूजा धर्मनिरपेक्ष नहीं है. हालांकि, यह तर्क बेंच को संतुष्ट नहीं कर सका.

वकील ने कहा कि उन्हें (बानू मुश्ताक) उद्घाटन समारोह में आमंत्रित नहीं किया जाना चाहिए. इस पर बेंच ने कहा कि वह इस मामले को खारिज कर देगी और अगले मामले की सुनवाई करेगी. एचएस गौरव नामक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट के 15 सितंबर के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता की याचिका खारिज कर दी और बानू मुश्ताक को दशहरा उत्सव का उद्घाटन करने की अनुमति दे दी.

याचिका में तर्क दिया गया है कि हाई कोर्ट ने गलती से यह मान लिया है कि राज्य प्रायोजित दशहरा उत्सव का उद्घाटन करने के लिए बानू मुश्ताक को निमंत्रण देकर याचिकाकर्ता के किसी कानूनी या संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है और किसी विशेष धर्म या आस्था के अनुयायी द्वारा अन्य धर्म के त्योहारों में भाग लेना संविधान प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन नहीं है.

याचिका में कहा गया है कि हाई कोर्ट ने इस तथ्य पर ध्यान न देकर गलती की है कि 2025 के दशहरा महोत्सव के निमंत्रण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 22 सितंबर, 2025 को सुबह 10:10 बजे से 10:40 बजे के बीच, मुश्ताक चामुंडेश्वरी मंदिर परिसर के अंदर उत्सव का उद्घाटन करेंगी. याचिका में कहा गया है कि उद्घाटन में देवी चामुंडेश्वरी के गर्भगृह के समक्ष दीप प्रज्वलित किए जाएंगे, साथ ही देवी को फूल, फल, कुमकुम, हल्दी और अन्य पारंपरिक वस्तुएं अर्पित की जाएंगी.

याचिका में कहा गया है कि, हाई कोर्ट ने इस तथ्य को न समझकर गलती की है कि देवी चामुंडेश्वरी मंदिर परिसर में दशहरा के उद्घाटन के लिए एक ऐसी पूजा की जानी चाहिए जो किसी गैर-हिंदू द्वारा नहीं की जा सकती. उपरोक्त पूजा हिंदू भक्ति और अनुष्ठानों के अनुसार की जानी चाहिए और यह पूजा दशहरा उत्सव के पारंपरिक दस दिवसीय समारोह का उद्घाटन है.

याचिका में कहा गया है कि बानू मुश्ताक मुस्लिम समुदाय से हैं और वह देवी के समक्ष अनुष्ठान नहीं कर सकतीं, जो स्थापित हिंदू धार्मिक और औपचारिक प्रथाओं के विरुद्ध है. याचिका में कहा गया है, "यदि ऐसा उद्घाटन किसी अन्य धर्म के व्यक्ति द्वारा किया जाता है, तो यह हिंदू उपासकों की धार्मिक मान्यताओं का उल्लंघन करता है और इस शुभ दिन पर देवता की पूजा से संबंधित स्थापित नियमों का उल्लंघन करके त्योहार की पवित्रता को दूषित करने का जोखिम उठाता है."

याचिका में कहा गया है कि हाई कोर्ट ने इस तथ्य को न समझकर गलती की है कि एक हिंदू गणमान्य व्यक्ति द्वारा पूजा करना अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है. इसलिए, इस प्रथा में बदलाव करके राज्य का हस्तक्षेप हिंदुओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है.

याचिका में कहा गया है कि, हाई कोर्ट ने इस तथ्य को न समझकर गलती की है कि आगमिक परंपराओं द्वारा शासित आवश्यक धार्मिक प्रथाएं, जिनका उल्लंघन कर्नाटक सरकार द्वारा 2025 के मैसूर दशहरा उत्सव के उद्घाटन के लिए एक गैर-हिंदू, बानू मुश्ताक को आमंत्रित करने के फैसले से हो रहा है. याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट के 15 सितंबर के आदेश पर रोक लगाने का आग्रह किया.

