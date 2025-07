ETV Bharat / bharat

क्या होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिस पर भारत-ब्रिटेन ने किए हस्ताक्षर? जानें इसके फायदे - WHAT IS THE FREE TRADE AGREEMENT

क्या होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ( सांकेतिक तस्वीर )

By ETV Bharat Hindi Team Published : July 24, 2025 at 5:16 PM IST | Updated : July 24, 2025 at 5:37 PM IST 2 Min Read

नई दिल्ली/लंदन: भारत और ब्रिटेन ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर दिए हैं. ये डील दोनों देशों के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है. इस डील का उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापारिक साझेदारी को बढ़ावा देना है. इस डील से दोनों देशों को फायदा होने की उम्मीद है. डील होने के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने कहा कि यह एक ऐसा समझौता है जिससे दोनों देशों को भारी लाभ होगा. सैलरी में बढ़ोतरी, लाइफ स्टाइल में सुधार और कामकाजी लोगों की जेब में अधिक पैसा आएगा. यह नौकरियों और व्यापार के लिए अच्छा है. इस डील से टैरिफ में कटौती होगी और व्यापार को आसान होगा. वहीं, पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच वैश्विक स्थिरता आएगी और यहां के प्रॉडक्ट भारत में काफी सस्ते दामों में मिलेंगे. इससे भारतीय कपड़ा, जूते, रत्न, आभूषण, सी फूड और इंजीनियरिंग वस्तुओं को ब्रिटेन में बेहतर बाजार मिलेगा. इस समझौते से भारतीय युवाओं, किसानों, मछुआरों और एमएसएमई क्षेत्र को लाभ होगा.

Last Updated : July 24, 2025 at 5:37 PM IST