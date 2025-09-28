ETV Bharat / bharat

क्या है अरट्टई ऐप? क्या है इसकी खासियत और वॉट्सऐप से कितना अलग है यह? जानें सबकुछ

अरट्टई एक वॉट्सऐप जैसा ही मैसेजिंग ऐप है, जिसे साधारण, रोजमर्रा के कम्युनिकेशन के लिए डिजाइन किया गया है.

Arattai app
क्या है अरट्टई ऐप? (X@dpradhanbjp)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 28, 2025 at 2:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: स्वदेशी प्लेटफॉर्म और प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के भारत के प्रयासों के मद्देनजर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में वॉट्सऐप जैसे अन्य समान ऐप्स के विकल्प के रूप में 'मेड इन इंडिया' 'अरट्टई ऐप' का समर्थन किया है. चेन्नई स्थित टेक्नोलॉजी फर्म जोहो कॉर्पोरेशन द्वारा निर्मित अरट्टई ऐप मुफ़्त, उपयोग में आसान, सुरक्षित और यूजर इंटरफेस के चलते धूम मचा रही है.

प्रधान ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "जोहो द्वारा विकसित अरट्टई इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप मुफ़्त, इस्तेमाल में आसान, सुरक्षित और 'मेड इन इंडिया' है. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी अपनाने के आह्वान से प्रेरित होकर, मैं सभी से दोस्तों और परिवार के साथ जुड़े रहने के लिए भारत में निर्मित ऐप्स अपनाने की अपील करता हूं."

अरट्टई क्या है?
अरट्टई एक तमिल शब्द है, जिसका अर्थ 'कैजु्अल चैट' होता है. यह वॉट्सऐप जैसा ही एक मैसेजिंग ऐप है, जिसे साधारण, रोजमर्रा के कम्युनिकेशन के लिए डिजाइन किया गया है. जोहो द्वारा लॉन्च किया गया, अरट्टई लोगों को मैसेज, इमेज, वीडियो और डॉक्यूमेंट भेजने के साथ-साथ वॉइस और वीडियो कॉल करने, स्टोरीज शेयर करने और चैनल मैनेज करने में सक्षम बनाता है.

इसे व्यक्तिगत उपयोग के साथ-साथ बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए भी डिजाइन किया गया है, जिसमें कंटेंट करने और दर्शकों के साथ जुड़ने की सुविधाएं भी हैं.

इसकी प्रमुख फीचर्स क्या हैं?

  • वन-ऑन-वन और ग्रुप मैसेज
  • वॉइस और वीडियो कॉल (एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन के साथ)
  • फाइल और मीडिया शेयरिंग
  • स्टोरीज और ब्रॉडकास्टिंग चैनल
  • ऑडियंस इंगेजमेंट के लिए बिजनेस-फ्रेंडली टूल

वॉट्सऐप से कैसे अलग है अरट्टई?
अरट्टई एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड कॉलिंग तो प्रदान करता है, लेकिन एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग नहीं, जो उन यूजर्स के लिए थोड़ा निराशाजनक हो सकता है जो अपनी प्राइवेसी को महत्व देते हैं. यह अभी भी अराटाई और व्हाट्सएप जैसे ऐप्स के बीच एक बड़ा अंतर है, जो डिफ़ॉल्ट रूप से कॉल और संदेशों दोनों को एन्क्रिप्ट करता है।

अरट्टई सुर्खियां क्यों बटोर रहा है?
केंद्रीय मंत्री प्रधान द्वारा प्लेटफ़ॉर्म X पर सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जाने के बाद इस ऐप ने ध्यान आकर्षित किया, जिसमें अरट्टई को सरकार के स्वदेशी अभियान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील से जोड़ा गया था.

इसके अलावा, केंद्रीय आईटी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी कैबिनेट ब्रीफिंग में जोहो के प्रोडक्ट का उल्लेख किया, और माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट के बजाय जोहो शो का उपयोग करके तैयार की गई एक सरकारी प्रस्तुति का हवाला दिया.

यह भी पढ़ें-भारत ने 2G और 3G को छोड़ सीधे 4G पर कदम रखा: सी-डॉट सीईओ

For All Latest Updates

TAGGED:

ARATTAI APPARATTAI APP FEATURESHOW ARATTAI DIFFERENT FROM WHATSAPPSWEDESHI ARATTAI APPWHAT IS THE ARATTAI APP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

करूर भगदड़: विजय की टीवीके रैली में मची अफरा-तफरी, जानमाल के नुकसान पर रजनीकांत, कमल हासन समेत इन सेलेब्स का आया रिएक्शन

इधर आप एशिया कप में बिजी थे, उधर नेपाल ने क्रिकेट में रच दिया इतिहास, वर्ल्ड चैंपियन को मात देकर सबको चौंकाया

शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच, विदेशी निवेशकों ने मार्केट से निकाले 16,422 करोड़

त्योहारी सीजन में खरीदना चाहते हैं BMW G310 RR का लिमिटेड एडिशन, जानें क्या मिलता है खास

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.