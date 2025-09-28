ETV Bharat / bharat

क्या है अरट्टई ऐप? क्या है इसकी खासियत और वॉट्सऐप से कितना अलग है यह? जानें सबकुछ

नई दिल्ली: स्वदेशी प्लेटफॉर्म और प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के भारत के प्रयासों के मद्देनजर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में वॉट्सऐप जैसे अन्य समान ऐप्स के विकल्प के रूप में 'मेड इन इंडिया' 'अरट्टई ऐप' का समर्थन किया है. चेन्नई स्थित टेक्नोलॉजी फर्म जोहो कॉर्पोरेशन द्वारा निर्मित अरट्टई ऐप मुफ़्त, उपयोग में आसान, सुरक्षित और यूजर इंटरफेस के चलते धूम मचा रही है.

प्रधान ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "जोहो द्वारा विकसित अरट्टई इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप मुफ़्त, इस्तेमाल में आसान, सुरक्षित और 'मेड इन इंडिया' है. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी अपनाने के आह्वान से प्रेरित होकर, मैं सभी से दोस्तों और परिवार के साथ जुड़े रहने के लिए भारत में निर्मित ऐप्स अपनाने की अपील करता हूं."

अरट्टई क्या है?

अरट्टई एक तमिल शब्द है, जिसका अर्थ 'कैजु्अल चैट' होता है. यह वॉट्सऐप जैसा ही एक मैसेजिंग ऐप है, जिसे साधारण, रोजमर्रा के कम्युनिकेशन के लिए डिजाइन किया गया है. जोहो द्वारा लॉन्च किया गया, अरट्टई लोगों को मैसेज, इमेज, वीडियो और डॉक्यूमेंट भेजने के साथ-साथ वॉइस और वीडियो कॉल करने, स्टोरीज शेयर करने और चैनल मैनेज करने में सक्षम बनाता है.

इसे व्यक्तिगत उपयोग के साथ-साथ बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए भी डिजाइन किया गया है, जिसमें कंटेंट करने और दर्शकों के साथ जुड़ने की सुविधाएं भी हैं.