डिहाइड्रेशन तकनीक से 'सोना' बना प्याज, खत्म होगी स्टोरेज की समस्या, प्याज फ्लेक्स से होगी बंपर कमाई

Onion Flakes: डिहाइड्रेशन तकनीक ने प्याज की खेती करने वाले किसानों के लिए नई उम्मीदें जगा दी हैं. प्याज फ्लेक्स से किसानों की आमदनी बढ़ेगी.

Onion Flakes
Onion Flakes (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 5, 2025 at 2:47 PM IST

करनाल: किसानों को अब बारिश, मौसम या भंडारण की टेंशन नहीं होगी. नीलोखेड़ी में शुरू हुई डिहाइड्रेशन तकनीक ने प्याज की खेती करने वाले किसानों के लिए नई उम्मीदें जगा दी हैं. इस तकनीक की मदद से प्याज को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकेगा, जिससे किसानों को नुकसान नहीं होगा और उन्हें अच्छे दाम भी मिल सकेंगे. यह पहल किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है क्योंकि अब वे प्याज को लंबे समय तक स्टोर कर ऊंचे भाव मिलने पर बेच सकेंगे.

डिहाइड्रेशन से प्याज फ्लेक्स तैयार: नीलोखेड़ी किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) के अध्यक्ष डॉक्टर सरदार सिंह ने बताया कि "अब प्याज को डिहाइड्रेट कर फ्लेक्स यानी 'Onion Flakes' के रूप में तैयार किया जा रहा है. इस प्रक्रिया में प्याज का सारा पानी निकाल दिया जाता है, जिससे वह साल भर खराब नहीं होता. इसे केवल 10 मिनट पानी में भिगोने के बाद दोबारा ताजे प्याज की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है. यह तकनीक न केवल किसानों को राहत दे रही है बल्कि उपभोक्ताओं को भी बेहतर गुणवत्ता वाला प्याज उपलब्ध करा रही है."

डिहाइड्रेशन तकनीक से 'सोना' बना प्याज (Etv Bharat)

विदेशों में मिल रहा अच्छा दाम: डॉक्टर सरदार सिंह ने बताया कि "6 किलो कच्चे प्याज से 1 किलो प्याज फ्लेक्स तैयार होता है. इन फ्लेक्स की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 600 से 800 रुपये प्रति किलो तक पहुंच रही है. इससे किसानों को परंपरागत बिक्री की तुलना में कई गुना अधिक आमदनी हो रही है. यह तकनीक उन्हें बाजार में गिरते दामों या फसल खराब होने की समस्या से बचाती है. इस मॉडल को अपनाकर किसान आत्मनिर्भर बन सकते हैं और उन्हें भंडारण की चिंता नहीं रहेगी."

Onion Flakes
क्या है प्याज डिहाइड्रेशन तकनीक? (Etv Bharat)

नाबार्ड और निजी कंपनी का सहयोग, 6 गांवों में चल रहा प्रोजेक्ट: नीलोखेड़ी एफपीओ ने इस डिहाइड्रेशन प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए एक निजी कंपनी से करार किया है. यह कंपनी प्याज फ्लेक्स तैयार करने से लेकर उसके निर्यात तक का पूरा कार्य संभाल रही है. इस योजना में नाबार्ड भी किसानों को हर स्तर पर सहायता प्रदान कर रहा है. फिलहाल यह परियोजना छह गांवों में करीब 100 एकड़ जमीन पर 50 किसानों के साथ शुरू की गई है. आगे चलकर इस प्रोजेक्ट का विस्तार और अधिक गांवों तक करने की योजना है.

Onion Flakes
कैसे बनाया जाता है प्याज फ्लेक्स (Etv Bharat)

हर मौसम में मिलेगा मुनाफा: बरसात या खराब मौसम के कारण प्याज अक्सर खराब हो जाता है, लेकिन इस तकनीक से अब वह समस्या दूर हो गई है. किसान अपनी फसल को सुरक्षित रख सकते हैं और ऊंचे दाम मिलने पर ही बेच सकते हैं. तकनीक को देखने पहुंचे किसानों ने बताया कि एक चम्मच प्याज फ्लेक्स, एक ताजे प्याज के बराबर होता है. इसका स्वाद और पौष्टिकता भी बिल्कुल वैसे ही बनी रहती है. किसानों ने कहा कि यह तकनीक गेम चेंजर साबित हो रही है.

Onion Flakes
प्याज फ्लेक्स के फायदे (Etv Bharat)

प्याज से आगे अब टमाटर-लहसुन की बारी: डॉक्टर सरदार सिंह का कहना है कि "प्याज डिहाइड्रेशन तकनीक किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है. इससे किसानों को मजबूरी में सस्ते दामों पर फसल बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी. भविष्य में इसी तकनीक को टमाटर, लहसुन और अन्य सब्जियों पर भी लागू किया जाएगा. इससे देश के कृषि क्षेत्र में स्थायित्व आएगा और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. यह प्रोजेक्ट निश्चित रूप से किसानों के लिए एक गेम चेंजर बनता जा रहा है."

Onion Flakes
किसानों के लिए फायदे का सौदा (Etv Bharat)

दोगुनी होगी किसानों की आमदनी: किसान महिपाल ने बताया "जो किसान प्याज की खेती करते हैं. उनके सामने अक्सर ये स्थिति पैदा हो जाती है कि भंडारण की सुविधा ना होने से प्याज खराब होने लग जाते हैं. कई बार किसानों को सही कीमत नहीं मिल पाती. जिसकी वजह से काफी नुकसान होता है, लेकिन अब इस तकनीक की मदद से हमें इस परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा. इससे आमदनी भी अच्छी होगी और किसानों को बचत भी होगी, क्योंकि इसकी डिमांड विदेश तक है. हम इस प्रोसेस को यहां देखने के लिए पहुंचे थे कि किस प्रकार इसे तैयार किया जाता है."

Onion Flakes
करनाल में 6 गांव के किसानों ने अपनाई ये तकनीक (Etv Bharat)
Onion Flakes
इन चीजों में होता है प्याज फलेक्स का इस्तेमाल (Etv Bharat)
Onion Flakes
खासियत (Etv Bharat)

स्टोरेज की समस्या से मिलेगा छुटकारा: किसान निर्देश कुमार ने कहा "हम यहां ये देखने आए थे कि प्याज फ्लेक्स कैसे बनता है और इसका फायदा क्या है. कैसे ये तकनीक काम करती है. इसकी जानकारी हमें अच्छी लगी. उम्मीद है कि इस तकनीक की वजह से हमें आने वाले समय में प्याज की अच्छी कीमत मिलेगी. इससे किसानों की आय दोगुनी होगी और स्टोरेज की समस्या से छुटकारा मिलेगा. अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 600 से 800 रुपये तक है. इसकी खासियत ये है कि एक साल तक ये खराब नहीं होगा."

