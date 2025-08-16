नई दिल्ली: भारतीय रेलवे अपराध और शरारती गतिविधियों को रोकने के लिए रेलवे स्टेशनों पर आईपी-आधारित सीसीटीवी निगरानी प्रणाली स्थापित करेगी, जो सभी साइबर सुरक्षा प्रावधानों का अनुपालन करेगी और सीसीटीवी की निगरानी प्राधिकारियों द्वारा की जाएगी. इसका उद्देश्य यात्रियों, विशेषकर महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा बढ़ाना है.

रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) के अनुसार, यह प्रणाली रेलवे अधिकारियों को त्वरित निर्णय लेने, बेहतर भीड़ नियंत्रण और त्वरित आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए रीयल-टाइम डेटा प्रदान करेगी. आईपी आधारित सीसीटीवी पारंपरिक सीसीटीवी से अलग हैं क्योंकि ये भीड़ प्रबंधन, लावारिस सामान की सूचना, घुसपैठ का पता लगाने, सुरक्षित नेटवर्क और मोबाइल उपकरणों के माध्यम से अधिकृत अधिकारियों की दूरस्थ पहुंच के लिए एआई-संचालित विश्लेषण से युक्त हैं.

आरवीएनएल ने कहा, "दुर्घटनाओं या चिकित्सा संबंधी घटनाओं जैसी आपात स्थितियों में, सीसीटीवी फुटेज अधिकारियों को स्थिति का आकलन करने और समय पर सहायता प्रदान करने में मदद करेगा. इससे यात्रियों के आवागमन पर नजर रखने और अधिक भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिलेगी, जिससे भीड़ प्रबंधन बेहतर होगा."

इस घटनाक्रम पर टिप्पणी करते हुए, आरवीएनएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक प्रदीप गौड़ ने कहा, "रेलवे स्टेशनों पर आधुनिक वीडियो निगरानी प्रणाली लगाने के लिए दक्षिण रेलवे से मिला यह महत्वपूर्ण आदेश लाखों यात्रियों के लिए सुरक्षा परिदृश्य को बदल देगा."

उन्होंने कहा कि अपराध रोकने के अलावा, यह प्रणाली रेलवे अधिकारियों को त्वरित निर्णय लेने, बेहतर भीड़ नियंत्रण और त्वरित आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए रीयल-टाइम डेटा प्रदान करके सशक्त बनाएगी. गौड़ ने कहा, "यह पहल भारत के रेलवे नेटवर्क में अत्याधुनिक तकनीक लाने और देश भर में सुरक्षित, स्मार्ट स्टेशनों के सरकार के दृष्टिकोण का समर्थन करने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है."

484 रेलवे स्टेशनों पर बढ़ेगी निगरानी

आरवीएनएल के अनुसार, वह दक्षिण रेलवे के छह मंडलों के 484 स्टेशनों पर नेटवर्किंग, वीडियो निगरानी प्रणाली और वीडियो रिकॉर्डिंग सुविधाओं के साथ आईपी-आधारित सीसीटीवी कैमरे लगाएगा. ये कैमरे 441 डी और ई श्रेणी के स्टेशनों पर और 43 ए, बी और सी श्रेणी के स्टेशनों पर लगाए जाएंगे. कार्य के दायरे में नवीनतम आरडीएसओ मानकों के अनुरूप वीडियो प्रबंधन प्रणाली, वीडियो एनालिटिक्स और फेस रिकग्निशन सिस्टम लगाना शामिल है.

आईपी-आधारित कैमरा क्या है?

आईपी का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल है - वही नियम जिनका इस्तेमाल कंप्यूटर नेटवर्क पर संचार के लिए करते हैं. आईपी-आधारित सीसीटीवी सिस्टम में, प्रत्येक कैमरा अनिवार्य रूप से एक मिनी कंप्यूटर की तरह होता है जिसका अपना आईपी एड्रेस होता है. यह कैमरा एनालॉग कोएक्सियल केबल (analogue coaxial cables) के बजाय नेटवर्क (लैन/वान/इंटरनेट) पर डिजिटल रूप से वीडियो डेटा भेजता है. आरवीएनएल के प्रवक्ता अनिल कुमार सक्सेना ने बताया कि इससे नेटवर्क के जरिये कहीं से भी निगरानी, रिकॉर्डिंग और नियंत्रण संभव हो जाता है.

कैमरे की मुख्य विशेषताएं

उच्च-रिजॉल्यूशन वीडियो - अक्सर पूर्ण HD (1080p), 4MP, 4K, एनालॉग, डिजिटल जूम की तुलना में कहीं अधिक स्पष्ट, स्पष्टता में कमी के बिना - क्योंकि वीडियो उच्च-रिजॉल्यूशन का होता है.

सक्सेना ने बताया, व्यापक क्षेत्र कवरेज - उच्च रिजॉल्यूशन और PTZ (पैन-टिल्ट-जूम) क्षमता के कारण समान क्षेत्र के लिए कम कैमरों की आवश्यकता होती है. केंद्रीकृत निगरानी - सैकड़ों स्टेशनों के वीडियो को एक केंद्रीय नियंत्रण कक्ष में वास्तविक समय में देखा जा सकता है.

वीडियो एनालिटिक्स और एआई विशेषताएं

यह चेहरा पहचानने, भीड़ गिनने, घुसपैठ का पता लगाने, छूटे हुए सामान का पता लगाने और स्पीड अलर्ट के लिए सक्षम है. उन्होंने बताया कि अधिकृत अधिकारी कहीं से भी कंप्यूटर, टैबलेट या मोबाइल फोन पर लाइव फीड देख सकते हैं.

