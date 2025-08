ETV Bharat / bharat

धर्म स्वतंत्रता अधिनियम क्या है, किन राज्यों में लागू है? मध्य प्रदेश में इसके तहत 283 केस दर्ज - WHAT IS FREEDOM OF RELIGION ACT

धर्म स्वतंत्रता अधिनियम क्या है ( सांकेतिक तस्वीर )

Published : August 6, 2025 at 2:26 PM IST

नई दिल्ली: मध्य प्रदेश में जनवरी 2020 से इस साल 15 जुलाई के बीच कथित 'लव जिहाद' के 283 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 71 नाबालिग लड़कियों से जुड़े हैं. राज्य विधानसभा में मंगलवार को यह जानकारी दी गई. भाजपा विधायक आशीष गोविंद शर्मा के एक सवाल के जवाब में पेश किए गए आंकड़ों से पता चला है कि ये मामले मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 2021 के प्रावधानों के तहत दर्ज किए गए थे और राज्य में ऐसे मामलों में इंदौर और भोपाल टॉप पर है. शर्मा ने गृह विभाग संभाल रहे मुख्यमंत्री मोहन यादव से पूछा, "2020 से अब तक मध्य प्रदेश में लव जिहाद के कितने मामले संज्ञान में आए हैं?" इनमें से कितनी घटनाओं की रिपोर्ट पुलिस थानों में दर्ज की गई है? इनमें से कितने मामलों में 18 साल से कम उम्र के लड़के-लड़कियां शामिल हैं? कितने मामले अदालतों में चल रहे हैं?" मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2021

इन सवालों के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2021, जो 27 मार्च 2021 को लागू हुआ राज्य को जबरन या धोखे से धर्म परिवर्तन, खासकर कमजोर महिलाओं और लड़कियों को निशाना बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार देता है. प्रवर्तन को मजबूत करने के लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा ऐसी घटनाओं की जांच के लिए 4 मई को एक राज्य-स्तरीय विशेष जांच दल का गठन किया गया था. राज्य के विभिन्न थानों में दर्ज कुल 283 मामलों में से 197 मामले अदालतों में हैं. मामलों के जिलेवार क्लासिफिकेशन में मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 2021 के तहत इंदौर में सबसे ज़्यादा 74 मामले दर्ज किए गए. दूसरे स्थान पर 33 मामलों के साथ भोपाल रहा. 10 साल तक की जेल और एक लाख रुपये तक का जुर्माना

इस अधिनियम के तहत दोषियों को 10 साल तक की जेल और एक लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. यह कानून सामूहिक धर्मांतरण को भी कवर करता है. इसके तहत, धर्म परिवर्तन के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष 60 दिन पहले घोषणा प्रस्तुत करनी होगी. कोई भी धार्मिक पुजारी, जो धर्म परिवर्तन के अनुष्ठान आयोजित करने का इरादा रखता है, उसे भी कलेक्टर को 60 दिन पहले सूचित करना होगा. बता दें कि धर्मातरण को रोकने के लिए देश के अलग-अलग राज्यों में कानून बनाए गए हैं. भारत में वर्तमान में आठ राज्यों में धर्म स्वतंत्रता कानून लागू हैं. इनमें ओडिशा, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश , छत्तीसगढ़ , गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और उत्तराखंड शामिल हैं. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक को अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म के स्वतंत्र रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है. यह सभी धार्मिक समूहों को अपने धार्मिक मामलों को नियंत्रित करने का अधिकार भी प्रदान करता है. आजादी के बाद संसद में कई धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश

आजदी के बाद भारतीय संसद ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश किए, लेकिन उनमें से कोई भी लागू नहीं हुआ. सबसे पहले 1954 में भारतीय धर्मांतरण (विनियमन और पंजीकरण) विधेयक पेश किया गया, जिसका उद्देश्य मिशनरियों को लाइसेंस देना और सरकारी अधिकारियों के पास धर्मांतरण का पंजीकरण कराना था. यह विधेयक लोकसभा में बहुमत न जुटा पाने के कारण विफल हो गया. इसके बाद 1960 में पिछड़ा समुदाय (धार्मिक संरक्षण) विधेयक पेश किया गया, जिसका उद्देश्य हिंदुओं द्वारा गैर-भारतीय धर्मों में धर्मांतरण को रोकना था, जिसमें विधेयक की परिभाषा के अनुसार इस्लाम, ईसाई, यहूदी और पारसी धर्म शामिल थे. कुछ वर्षों बाद, 1979 में संसद में धर्म स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया. इसमें अंतर-धार्मिक धर्मांतरण पर आधिकारिक अंकुश लगाने की मांग की गई थी. हालांकि, दोनों विधेयक संसद द्वारा पारित नहीं हो पाए क्योंकि उन्हें राजनीतिक समर्थन नहीं मिल सका.

2015 में कानून मंत्रालय ने सुझाव दिया था कि जबरन और धोखाधड़ी से धर्मांतरण के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर कानून नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि भारतीय संविधान के तहत कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है. हालांकि, राज्य सरकारों को ऐसे कानून बनाने का अधिकार है. अलग-अलग राज्यों में कार्यान्वयन

पिछले कुछ वर्षों में कई राज्यों ने बलपूर्वक, प्रलोभन देकर या धोखाधड़ी से किए गए धर्मांतरण को प्रतिबंधित करने के लिए धर्म स्वतंत्रता कानून बनाया है. हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पारित कानून भी उस विवाह को अमान्य घोषित करते हैं अगर वह केवल धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से किया गया हो. इसके अलावा, तमिलनाडु राज्य ने 2002 में एक समान कानून पारित किया था, लेकिन ईसाई अल्पसंख्यकों के विरोध के बाद 2006 में इसे निरस्त कर दिया गया था. राजस्थान ने भी 2006 और 2008 में इसी तरह का कानून पारित किया था, लेकिन इन विधेयकों को राज्य के राज्यपाल और राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिल सकी.नवंबर 2019 में उत्तर प्रदेश विधि आयोग ने धर्मांतरण को विनियमित करने के लिए एक नया कानून बनाने का सुझाव दिया था. कानून के तहत सजा

छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम, 2006 के तहत अपराधियों के लिए तीन साल की कैद और 20,000 रुपये तक के जुर्माने या दोनों का प्रावधान है. हरियाणा में कंवर्जेशन ऑफ रिलीजन एक्ट 2022 2022 के तहत एक से पांच साल की कैद और एक लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है. झारखंड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2017 के तहत तीन साल तक की कैद और 50,000 रुपये के जुर्माने या दोनों का प्रावधान है. ओडिशा धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 1967 के तहत एक साल की कैद और 5,000 रुपये के जुर्माने या दोनों का प्रावधान है. उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2020 के तहत एक से दस साल की कैद का प्रावधान है. कर्नाटक धर्म स्वतंत्रता अधिकार संरक्षण अधिनियम 2022 के अनुसार जबरन धर्म परिवर्तन पर तीन से पांच साल की कैद और 25,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है. बता दें कि ये कानून व्यक्तियों के जबरन धर्मांतरण को रोकने और धार्मिक समूहों को अन्य धर्मों के सदस्यों की भर्ती करने से रोकने के लिए हैं. धर्मांतरण विरोधी कानूनों के स्पेसिफिक प्रावधानों को आपराधिक या दीवानी दंड के माध्यम से लागू किया जा सकता है. यह भी पढ़ें- दिल्ली में कांग्रेस सांसद से चेन स्नेचिंग का मामला, गोल्ड चेन सहित आरोपी गिरफ्तार