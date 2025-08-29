ETV Bharat / bharat

क्या है दारुमा डॉल ? जापान में पीएम मोदी को मिला खास तोहफा - WHAT IS DARUMA DOLL

पीएम मोदी दो दिवसीय जापान यात्रा पर हैं. इस दौरान वे 15वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे.

Doll
क्या है दारुमा डॉल ? (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 29, 2025 at 4:00 PM IST

3 Min Read

नई दिल्ली: टोक्यो स्थित शोरिनजन दारुमा-जी मंदिर के मुख्य पुजारी रेव सेशी हिरोसे ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पारंपरिक जापानी गुड़िया, 'दारुमा डॉल' भेंट की. माना जाता है कि यह डॉल अपने साथ सौभाग्य लाती हैं.

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय जापान यात्रा पर हैं. इस दौरान वे 15वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे. इससे पहले उन्होंने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और फुमियो किशिदा से भी मुलाकात की.

दारुमा डॉल क्या है?
दारुमा डॉल एक खोखली,गोल, जापानी पारंपरिक डॉल है, जिसे बौद्ध धर्म की जेन परंपरा के संस्थापक बोधिधर्म के आधार पर बनाया गया है. यह डॉल आमतौर पर लाल रंग की होती हैं और भारतीय भिक्षु बोधिधर्म को दर्शाती हैं, लेकिन क्षेत्र और कलाकार के आधार पर इनके रंग और डिजाइन काफी अलग होते हैं.

इसका क्या महत्व है?
माना जाता है कि यह डॉल सौभाग्य लाती हैं और जापानी कहावत "सात बार गिरो, आठ बार उठो" को चरितार्थ करती है. परंपरागत रूप से जापानी लोग कोई भी लक्ष्य निर्धारित करने से पहले उसकी एक आंख पर रंग लगाते हैं. वहीं, दूसरी आंख तब तक खाली रहती है जब तक लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता. यह आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करने की याद दिलाती है.

प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व जापानी प्रधानमंत्रियों से मुलाकात की
इससे पहले शुक्रवार को मोदी ने टोक्यो में पूर्व जापानी प्रधानमंत्रियों योशीहिदे सुगा और फुमियो किशिदा से मुलाकात की. पीएम मोदी ने कहा कि पूर्व जापानी प्रधानमंत्री योशीहिदे के साथ उन्होंने भारत-जापान सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की.

प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "जापान के पूर्व प्रधानमंत्री और जापान-भारत संघ के अध्यक्ष योशीहिदे सुगा के साथ मेरी बहुत अच्छी बैठक हुई. हमने भारत-जापान सहयोग के विविध आयामों और इसे और कैसे गहरा किया जा सकता है, इसको लेकर चर्चा की. हमारी चर्चाओं में टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ट्रेड, इंवेस्टमेंट और अन्य क्षेत्रों में घनिष्ठ सहयोग बनाने के तरीकों पर चर्चा हुई."

पीएम मोदी ने फुमियो किशिदा के साथ व्यापार, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों और अन्य विषयों पर भारत-जापान द्विपक्षीय साझेदारी की प्रगति पर चर्चा की. उन्होंने कहा, "जापान के पूर्व प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के साथ एक शानदार बैठक हुई. वे हमेशा से भारत-जापान संबंधों के घनिष्ठ समर्थक रहे हैं. हमने व्यापार, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों और मानव संसाधन गतिशीलता के क्षेत्र में हमारी द्विपक्षीय साझेदारी की प्रगति पर चर्चा की.

यह भी पढ़ें- पीएम मोदी ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और फुमियो किशिदा से मुलाकात की

नई दिल्ली: टोक्यो स्थित शोरिनजन दारुमा-जी मंदिर के मुख्य पुजारी रेव सेशी हिरोसे ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पारंपरिक जापानी गुड़िया, 'दारुमा डॉल' भेंट की. माना जाता है कि यह डॉल अपने साथ सौभाग्य लाती हैं.

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय जापान यात्रा पर हैं. इस दौरान वे 15वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे. इससे पहले उन्होंने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और फुमियो किशिदा से भी मुलाकात की.

दारुमा डॉल क्या है?
दारुमा डॉल एक खोखली,गोल, जापानी पारंपरिक डॉल है, जिसे बौद्ध धर्म की जेन परंपरा के संस्थापक बोधिधर्म के आधार पर बनाया गया है. यह डॉल आमतौर पर लाल रंग की होती हैं और भारतीय भिक्षु बोधिधर्म को दर्शाती हैं, लेकिन क्षेत्र और कलाकार के आधार पर इनके रंग और डिजाइन काफी अलग होते हैं.

इसका क्या महत्व है?
माना जाता है कि यह डॉल सौभाग्य लाती हैं और जापानी कहावत "सात बार गिरो, आठ बार उठो" को चरितार्थ करती है. परंपरागत रूप से जापानी लोग कोई भी लक्ष्य निर्धारित करने से पहले उसकी एक आंख पर रंग लगाते हैं. वहीं, दूसरी आंख तब तक खाली रहती है जब तक लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता. यह आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करने की याद दिलाती है.

प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व जापानी प्रधानमंत्रियों से मुलाकात की
इससे पहले शुक्रवार को मोदी ने टोक्यो में पूर्व जापानी प्रधानमंत्रियों योशीहिदे सुगा और फुमियो किशिदा से मुलाकात की. पीएम मोदी ने कहा कि पूर्व जापानी प्रधानमंत्री योशीहिदे के साथ उन्होंने भारत-जापान सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की.

प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "जापान के पूर्व प्रधानमंत्री और जापान-भारत संघ के अध्यक्ष योशीहिदे सुगा के साथ मेरी बहुत अच्छी बैठक हुई. हमने भारत-जापान सहयोग के विविध आयामों और इसे और कैसे गहरा किया जा सकता है, इसको लेकर चर्चा की. हमारी चर्चाओं में टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ट्रेड, इंवेस्टमेंट और अन्य क्षेत्रों में घनिष्ठ सहयोग बनाने के तरीकों पर चर्चा हुई."

पीएम मोदी ने फुमियो किशिदा के साथ व्यापार, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों और अन्य विषयों पर भारत-जापान द्विपक्षीय साझेदारी की प्रगति पर चर्चा की. उन्होंने कहा, "जापान के पूर्व प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के साथ एक शानदार बैठक हुई. वे हमेशा से भारत-जापान संबंधों के घनिष्ठ समर्थक रहे हैं. हमने व्यापार, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों और मानव संसाधन गतिशीलता के क्षेत्र में हमारी द्विपक्षीय साझेदारी की प्रगति पर चर्चा की.

यह भी पढ़ें- पीएम मोदी ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और फुमियो किशिदा से मुलाकात की

For All Latest Updates

TAGGED:

DARUMA DOLLJAPANPM MODI IN JAPANPM MODI JAPAN VISITWHAT IS DARUMA DOLL

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

Explained : टैरिफ लागू होने के बाद भारत ने कौन-कौन से उठाए कदम, क्या लॉंग टर्म पर पड़ेगा असर ?

साल 2023-24 में औद्योगिक विकास दर हुआ मजबूत, 2 करोड़ के करीब बढ़ा रोजगार

तलाक की अफवाहों के बीच गणेश विसर्जन पर पत्नी संग जमकर नाचे गोविंदा, फैंस बोले- वाह हीरो नंबर 1

नोटबंदी कराने वाले RBI के पूर्व गवर्नर को मोदी सरकार ने IMF में दिया बड़ा पद, तीन साल का होगा कार्यकाल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.