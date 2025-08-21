नई दिल्ली/ एएनआई: केंद्र सरकार लोकसभा में तीन बिल पेश किए है. जिसमें से एक संविधान संशोधन विधेयक भी शामिल है. ये विधेयक भ्रष्टाचार या गंभीर आपराधिक आरोपों में 30 दिनों से अधिक हिरासत में रहने वाले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को पद से हटाने की इजाजत देता है.

अब गंभीर आपराधिक आरोपों में फंसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को हटाने संबंधी विधेयक पर एएनआई को दिए बयान में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि, "केंद्र सरकार संविधान में एक संशोधन ला रही है जिसमें कहा जा रहा है कि अगर किसी राज्य या केंद्र सरकार का कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ़्तार होता है, तो उसे एक महीने के भीतर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, वरना उसे हटा दिया जाएगा. यह अच्छी बात है, लेकिन बहुत संभावना है कि जिस तरह ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हुआ है, उसी तरह इस विधेयक का भी दुरुपयोग होगा.''

आप नेता मनीष सिसोदिया ने आगे कहा; ''भ्रष्ट नेताओं को हटाए जाने का डर होना चाहिए. आम आदमी पार्टी पूरी तरह ईमानदार लोगों की पार्टी है, इसलिए वह ऐसे नियमों को हमेशा अच्छा मानेगी. हालाँकि, यह नियम एक सत्तारूढ़ दल को बहुत ज़्यादा शक्ति देता है. इस नियम को लागू करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर 30 दिन बाद भी मंत्री दोषी नहीं पाया जाता है, तो इसका मतलब है कि उसके ख़िलाफ झूठे आरोप लगाए गए थे. इसलिए जो भी झूठा आरोप लगाएगा, उसे जेल जाना चाहिए."

क्या है संविधान संशोधन 130?

बता दें कि इस विधेयक में कहा गया है, "किसी मंत्री को, जो पद पर रहते हुए लगातार 30 दिनों की अवधि के दौरान, किसी भी समय लागू कानून के तहत कोई ऐसा अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और हिरासत में रखा जाता है, जो 5 वर्ष या उससे अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय है. ऐसे में उसे ऐसी हिरासत में लिए जाने के बाद, इकतीसवें दिन तक प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा उसके पद से हटा दिया जाएगा."

इस विधेयक में ये भी कहा गया है कि "परंतु यदि ऐसे मंत्री को हटाने के लिए प्रधानमंत्री की सलाह, इकतीसवें दिन तक राष्ट्रपति को नहीं दी जाती है, तो वह उसके बाद आने वाले दिन से मंत्री नहीं रहेगा." इसमें आगे कहा गया है कि यदि प्रधानमंत्री को पद पर बने रहने के दौरान लगातार 30 दिनों की अवधि के दौरान गिरफ्तार किया जाता है और हिरासत में रखा जाता है, तो उसे वर्तमान में लागू किसी कानून के तहत अपराध करने के आरोप में 5 साल या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाएगा और हिरासत में रखा जाएगा, तो उसे ऐसी गिरफ्तारी और हिरासत के बाद इकतीसवें दिन तक अपना इस्तीफा दे देना होगा और यदि वह इस्तीफा नहीं देता है, तो वह उसके बाद आने वाले दिन से प्रधानमंत्री नहीं रहेगा.

