क्या है Black Basta हैकिंग ग्रुप, जिसने दुनिया भर के कंप्यूटर यूजर्स के उड़ा दिए 'होश'? जानें कैसे करें इससे बचाव?

यह हैकिंग ग्रुप एक्सेस हासिल करने के लिए सबसे पहले कर्मचारियों को ई-मेल भेजता है, जिसमें वायरस से बचने के लिए हेल्प डेस्क का बहाना बनाया जाता है. कर्मचारियों को जाल में फंसने के बाद हैकिंग ग्रुप उनके सिस्टम का रिमोट एक्सेस हासिल कर लेता है. इतना ही नहीं कर्मचारी आईटी हेल्प डेस्क के नाम पर हैकर्स को AnyDesk या फिर अन्य किसी रिमोट डेस्कटॉप टूल का एक्सेस दे देते हैं. इसके बाद हैकर्स सिस्टम में एंटर करते हैं और नेटवर्क का एक्सेस हासिल कर लेते हैं.

अमेरिका बेस्ड साइबर सिक्योरिटी कंपनी ReliaQues का कहना है कि हैकिंग ग्रुप के लोग OneOnOne चैट के जरिए कर्मचारियों के सिस्टम को एक्सेस करते हैं. इस दौरान वह रिमोट एक्सेस हासिल करते हैं और फिर सिस्टम में Black Basta रेनसमवेयर इंस्टॉल कर देते हैं, जिसके जरिए कर्मचारियों की कंपनियों के नेटवर्क में आसानी से एंट्री हो जाती है.

इससे कैसे बचें?

सिक्योरिटी एजेंसी ने इस तरह के IT Help Desk वाले ई-मेल या चैटिंग रिक्वेस्ट से बचने की सलाह दी है. इससे बचने के लिए इस तरह के IT Help Desk वाले ई-मेल को इग्नोर करें और आने वाले ई-मेल का एड्रेस वेरिफाई करें. इसके अलावा किसी को भी अपने सिस्टम का रिमोट एक्सेस न दें और अगर किसी को एक्सेस दे रहे हैं तो पहले उसे जांच-परख लें.

