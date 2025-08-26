नई दिल्ली: पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट ऑथोरिटी (PFRDA) के अनुसार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए राज्य समर्थित पेंशन स्कीम यानी अटल पेंशन योजना (APY) में इसके संचालन के एक दशक पूरे होने पर 8.1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने नामांकन किया है.

पिछले वित्तीय वर्ष में ही 1.17 करोड़ से ज्यादा नए सदस्य इस योजना से जुड़े, जिनमें 55 प्रतिशत महिलाएं शामिल थीं.PFRDA ने बताया कि इसमें युवा नागरिकों की भागीदारी बढ़ रही है, और 46 प्रतिशत नए सदस्य 18 से 25 वर्ष की आयु के हैं. योजना की मैनेजमेंट असेट (AUM) 48,000 करोड़ रुपये को पार कर गई हैं, जिसकी शुरुआत से अब तक 9.12 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर रही है.

पीएफआरडीए के अध्यक्ष एस रमन ने कहा कि ये परिणाम बैंकों द्वारा एक्सेस बढ़ाने के महत्व को दर्शाते हैं. नई दिल्ली में नियामक के वार्षिक सम्मान समारोह में उन्होंने कहा, "हम सभी बैंकों, विशेष रूप से निजी क्षेत्र के बैंकों से, पेंशन संतृप्ति प्राप्त करने के लिए प्रयास बढ़ाने, निरंतरता में सुधार लाने और वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने का आग्रह करते हैं."

APY कवरेज के विस्तार बैंकों का योगदान

बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों और राज्य-स्तरीय समितियों को APY कवरेज के विस्तार में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया. बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक और इंडियन बैंक जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाताओं ने अपने लक्ष्यों को पार कर लिया, जबकि निजी संस्थानों में आईडीबीआई बैंक सबसे आगे रहा.

इस योजना को 9 मई 2015 को लॉन्च किया गया था. इस योजना को भारत के इनफॉर्मल वर्कफोर्स के बीच लॉन्गटर्म रिस्क और अपर्याप्त रिटायरमेंट स्कीम की चुनौतियों का सोल्यूशन करने के लिए पेश किया गया था. इसे मुख्य रूप से निम्न आय और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को ध्यान में रखकर शुरू किया गया थैा. यह स्कीम निम्न आय वाले परिवारों के बीच लॉन्ग टर्म वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देता है और रिटायरमेंट के बाद नागरिकों के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिची सुनिश्चित करती है.

क्या है स्कीम के लिए पात्रता?

19 से 40 साल की आयु के भारतीय नागरिकों के लिए शुरू की गई अटल पेंशन योजना 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये प्रति माह तक की निश्चित पेंशन प्रदान करती है. इसके लिए योगदान की राशि आयु और चयनित पेंशन स्तर के आधार पर अलग होती है. इसके लिए न्यूनतम योगदान अवधि 20 साल होनी चाहिए.

अटल पेंशन योजन के लिए अंशदान

प्रवेश की आयु निहित अवधि (वर्ष) मासिक अंशदान (रु) 19 41 रु 46 24 36 रु 70 29 31 रु 106 34 26 रु 165 39 21 रु 264

किसे करना चाहिए अटल पेंशन योजना में निवेश?

अटल पेंशन योजना कम आय वाले, टैक्स न देने वाले, विशेष रूप से अनओर्गनाइज सेक्टर में काम करने वाले या ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए सबसे उपयुक्त हो सकती है, जिनके पास कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) जैसे औपचारिक रिटायरमेंट लाभ तक पहुंच नहीं है.

ऑनलाइन मोड में कैसे करें आवेदन?

बैंक पोर्टल या मोबाइल बैंकिंग ऐप पर जाएं.

इसके बाद उस सेक्शन पर जाएं, जहां यह योजना में नामांकन करने की सुविधा प्रदान करता है.

एंटर करने के लिए अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करें.

अब 'सोशल सिक्योरिटी स्कीम' सेक्शन सर्च करें या आप सीधे ऐप पर 'अटल पेंशन योजना' भी सर्च सकते हैं.

इसके बाद आवेदन फॉर्म भरें और अपनी सभी जानकारी प्रदान करें.

यहां आपको मासिक अंशदान राशि के ऑटो-डेबिट के लिए सहमति देनी होगी.

सभी विवरणों की समीक्षा करने के बाद फॉर्म जमा करें.

