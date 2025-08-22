ETV Bharat / bharat

दिल्ली पुलिस आयुक्त बदले, अब सतीश गोलचा के सामने क्या-क्या होंगी चुनौतियां, जानिए - DELHI NEW POLICE COMMISSIONER

दिल्ली पुलिस के 26वें आयुक्त के रूप में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सतीश गोलचा ने कार्यभार संभाला.

सतीश गोलचा के सामने क्या-क्या होंगी चुनौतियां, जानिए
सतीश गोलचा के सामने क्या-क्या होंगी चुनौतियां, जानिए (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 22, 2025 at 6:50 PM IST

नई दिल्लीः दिल्ली पुलिस आयुक्त पद से हटाए गए आईपीएस एसबीके सिंह की जगह वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सतीश गोलचा दिल्ली पुलिस के नए आयुक्त नियुक्त किए गए हैं. उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है. उनके अनुभव व मिलनसार स्वभाव को लेकर उम्मीदें तो बड़ी हैं, लेकिन राजधानी दिल्ली जैसे संवेदनशील शहर में उन्हें कई गंभीर चुनौतियों का सामना करना होगा.

सुरक्षा व कानून व्यवस्था पर सवालः मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार को हुए हमले के बाद दिल्ली पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं. इस मामले को गृह मंत्रालय ने बेहद गंभीरता से लिया और चर्चा यह है कि इसी वजह से एसबीके सिंह का कार्यकाल अचानक समाप्त कर दिया गया. अब नए दिल्ली पुलिस आयुक्त को सबसे पहले सीएम की सुरक्षा और वीवीआईपी प्रोटेक्शन में आई खामियों को दूर करना होगा. इसके साथ ही देश की राजधानी दिल्ली जो संवेदनशील मानी जाती है, उसकी सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता करना बड़ी जिम्मेदारी होगी.

सतीश गोलचा के सामने क्या-क्या होंगी चुनौतियां, जानिए (ETV Bharat)

अदालतों में पुलिस–वकील तनावः दिल्ली पुलिस महासंघ के अध्यक्ष व दिल्ली पुलिस के पूर्व एसीपी वेदभूषण का कहना है कि वर्तमान समय में अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े मामलों को लेकर वकीलों का आंदोलन चल रहा है. इस स्थिति को नियंत्रित करना नए पुलिस प्रमुख के लिए बड़ी चुनौती होगी. पुलिस व वकीलों के बीच लंबे समय से तनावपूर्ण संबंध रहे हैं, जिन्हें संतुलित करना भी बेहद आवश्यक है.

बढ़ते गैंगस्टर और शूटआउटः दिल्ली-हरियाणा सीमा से सटे इलाकों में गैंगस्टर सक्रिय हैं और उनका बोलबाला है. आए दिन शूटआउट, फिरौती व डकैतियों की घटनाएं सामने आ रही है. अपराध का पैटर्न तेजी से बदला है, जिससे निपटने के लिए नए दिल्ली पुलिस आयुक्त को नई रणनीति अपनानी होगी, जिससे इस तरह के अपराध पर नियंत्रण पाया जा सके.

वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सतीश गोलचा ने दिल्ली पुलिस के 26वें आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला.
सीनियर आईपीएस अधिकारी सतीश गोलचा ने दिल्ली पुलिस के 26वें आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला. (ETV Bharat)

साइबर अपराध व केस रजिस्ट्रेशनः आज के डिजिटल युग में साइबर क्राइम की घटनाएं तेजी से बढ़ी है, लेकिन दिल्ली पुलिस की जांच क्षमता और गति से विकसित नहीं हो पाई है. इसके साथ ही साइबर अपराध के मामलों की एफआईआर दर्ज कराने में आ रही दिक्कतें भी आम लोगों के लिए बड़ी समस्या है. खासतौर पर आर्थिक धोखाधड़ी से जुड़े मामलों में मुकदमा दर्ज कराना बेहद मुश्किल हो गया है. पूर्व एसीपी वेद भूषण का कहना है कि दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा को इस दिशा में कठोर कदम उठाने होंगे. इसके साथ ही एफआईआर दर्ज करने की व्यवस्था को ठीक करना होगा.

पुलिस का मनोबल व छविः दिल्ली पुलिस महासंघ के अध्यक्ष वेदभूषण का कहना है'; ''महज 21 दिन में आयुक्त को हटाए जाने का संदेश महकमें के निचले स्तर तक गया है. पुलिसकर्मियों में यह धारणा बनी है कि यदि कमिश्नर को इतनी जल्दी बदला जा सकता है तो छोटे अधिकारियों व कर्मचारियों की स्थिति कितनी असुरक्षित होगी. पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा को इस मनोबल को बहाल करना होगा. जनता में पुलिस की धूमिल छवि को मजबूत करने की दिशा में काम करना होगा.'' उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन है. ऐसे में अक्सर राजनीतिक दबाव और हस्तक्षेप की बातें सामने आती है. नए पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा को इस संतुलन को साधते हुए पेशेवर तरीके से काम करना होगा.

ख़ास ख़बरें

OpenAI जल्द ही भारत में खोलेगा अपना पहला ऑफिस, नई दिल्ली में शुरू होगी शुरुआत

PM मोदी ने औंटा-सिमरिया 6 लेन पुल का किया उद्घाटन, सीएम नीतीश के साथ हाथ मिलाकर किया अभिवादन

वनडे वर्ल्ड कप 2025 से पहले भारतीय महिला क्रिकेटर ने लिया संन्यास, क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स को कहा अलविदा

NRI बिजनेसमैन लॉर्ड स्वराज पॉल का लंदन में निधन, पीएम मोदी ने जताया शोक

