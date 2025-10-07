ETV Bharat / bharat

Gen-Z के बीच मराठी सिनेमा को लोकप्रिय बनाने क्या योजना है? एक्टर अक्षय कुमार का सीएम फडणवीस से सवाल

अक्षय कुमार और सीएम फडणवीस ( ETV Bharat )

Published : October 7, 2025 at 7:27 PM IST

मुंबई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को कहा कि अगर उन्हें एक दिन के लिए निर्देशक बनने का मौका मिले, तो उनका पहला सीन छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का होगा, क्योंकि, वर्षों की गुलामी के बाद उन्होंने महाराष्ट्र को स्वराज्य का सूर्य दिखाया और स्वराज्य की स्थापना की. इससे पहले उन्होंने मुंबई के फेयरमोंट होटल में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (FICCI) द्वारा आयोजित फिक्की फ्रेम्स के 25वें एडिशन का उद्घाटन किया. उद्घाटन के बाद अभिनेता अक्षय कुमार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बेबाक इंटरव्यू लिया. बता दें कि फिक्की फ्रेम्स मनोरंजन उद्योग, फिल्म निर्माताओं, निर्देशकों और राजनेताओं की प्रमुख हस्तियों को एक साथ लाने के लिए जाना जाता है. 'फिल्म सिटी का आधुनिकीकरण'

2000 में शुरू हुआ फिक्की फ्रेम्स मनोरंजन उद्योग का एक लीडिंग प्लेटफॉर्म है. हर साल यहां फिल्म, टेलीविजन,मीडिया और डिजिटल कंटेंट के भविष्य पर चर्चा होती है. इसके 25वें एडिशन में महाराष्ट्र की रचनात्मक अर्थव्यवस्था पर फोकस किया गया. राज्य में फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं और साझेदारियों पर चर्चा की गई. एक्टर अक्षय कुमार ने सीएम फडणवीस से पूछे सवाल (ETV Bharat) उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, "महाराष्ट्र बॉलीवुड का सेंटर है और यहां का फिल्म उद्योग देश की जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान देता है." उन्होंने कहा कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं है, यह अर्थव्यवस्था और संस्कृति का प्रतिबिंब है. महाराष्ट्र में फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के लिए, हम गोरेगांव में फिल्म सिटी का आधुनिकीकरण कर रहे हैं. इससे वैश्विक फिल्म निर्माण को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे," अनिल कपूर की फिल्म 'नायक' का जिक्र

इस दौरान राजनीति को प्रभावित करने वाली फिल्मों पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अनिल कपूर की फिल्म 'नायक' का जिक्र किया. उन्होंने कहा, "फिल्में भावनाओं को प्रेरित करती हैं और कुछ सिखाती हैं. नायक ने मुझे प्रभावित किया, लेकिन इसने उम्मीदें भी बढ़ा दीं. इस फिल्म में अनिल कपूर एक दिन में मुख्यमंत्री बनकर दुनिया बदल देते हैं. मैं जहां भी जाता हूं, लोग कहते हैं कि नायक ने एक दिन में दुनिया बदल दी, आपने क्यों नहीं?" मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हंसते हुए एक किस्सा सुनाया कि जब वे अनिल कपूर से मिले, तो उन्होंने पूछा, आपने 'नायक' क्यों बनाई? क्योंकि इस फिल्म की वजह से आप हीरो बन गए और हम बेकार हैं!" उन्होंने यह भी बताया कि फिल्मों ने भावनाओं को ज़िंदा रखा है, क्योंकि राजनीति में एकरूपता भावनाओं को कुंद कर देती है, लेकिन सिनेमा उन्हें आम लोगों की तरह रखता है.