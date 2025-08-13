ETV Bharat / bharat

भारत ने विदेशी नागरिकता के लिए कड़े किए नियम, जानें OCI कार्ड धारकों के लिए क्या हैं नए रूल्स? - OCI CARD

अगर किसी व्यक्ति पर आपराधिक आरोप या दोषसिद्धि होती है, तो उसके OCI कार्ड और रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिए जाएंगे.

OCI card
भारत ने विदेशी नागरिकता के लिए कड़े किए नियम (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 13, 2025 at 7:44 PM IST

4 Min Read

नई दिल्ली: गृह मंत्रालय ने भारत के प्रवासी नागरिकों के लिए नए नियमों की घोषणा की है जो उनके भविष्य के रजिस्ट्रेशन या कैंसिलेशन को प्रभावित कर सकते हैं. मंगलवार को जारी एक गैजेट नोटिफिकेशन में भारत ने कहा है कि अगर किसी व्यक्ति पर आपराधिक आरोप या दोषसिद्धि होती है, तो उसके ओवरसीज सिटिजनशिप ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड और रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिए जाएंगे.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है, "नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) की धारा 7डी के खंड (DA) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार यह घोषित करती है कि किसी प्रवासी भारतीय नागरिक (OCI) क पंजीकरण तब रद्द किया जा सकता है जब किसी व्यक्ति को कम से कम दो साल की कैद की सजा सुनाई गई हो या सात साल या उससे अधिक की कैद की सजा वाले अपराध के लिए आरोप-पत्र दाखिल किया गया हो."

नए OCI नियम क्या हैं?
अगर कार्डधारक को दो साल या उससे अधिक की जेल की सजा सुनाई गई तो उसका OCI पंजीकरण या कार्ड रद्द किया जा सकता है. अगर कार्डधारक पर सात साल या उससे अधिक की सजा वाले किसी अपराध के लिए आरोप-पत्र दाखिल किया गया हो तो भी उसका OCI पंजीकरण या कैंसिल हो सकता है.

पंजीकरण के ढांचे को मजबूत बनाने में मदद करेंगे नियम
समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा है कि ये नए नियम ओसीआई पंजीकरण के ढांचे को और मजबूत बनाने में मदद करेंगे. ये नियम आपराधिक दोषसिद्धि चाहे कहीं भी हुई हो लागू होंगे. एएनआई ने अधिकारियों के हवाले से कहा, "यह प्रावधान इस बात पर ध्यान दिए बिना लागू होता है कि दोषसिद्धि भारत में हुई है या विदेश में, बशर्ते अपराध भारतीय कानून के तहत मान्यता प्राप्त हो."

पंजीकरण धोखाधड़ी से करने पर कैंसिल हो सकता है OCI
विदेश मंत्रालय के अनुसार ओसीआई कार्ड या पंजीकरण रद्द किया जा सकता है अगर भारत के प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकरण धोखाधड़ी या किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाकर प्राप्त किया गया हो. इसके अलावा भारत के प्रवासी नागरिक ने विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति अरुचि प्रदर्शित की हो तो भी उसका OCI कार्ड कैंसिल हो सकती है.

अगर भारत के प्रवासी नागरिक ने किसी ऐसे युद्ध के दौरान जिसमें भारत शामिल रहा हो, किसी शत्रु के साथ अवैध रूप से व्यापार या संचार किया हो या किसी ऐसे व्यवसाय या वाणिज्यिक गतिविधि में जुड़ा रहा हो या उससे संबद्ध रहा हो जो उसकी जानकारी में इस प्रकार संचालित की गई हो जिससे उस युद्ध में शत्रु की सहायता की जा रही हो. या फिर भारत के प्रवासी नागरिक को, धारा 7ए की उपधारा (1) के अंतर्गत पंजीकरण के बाद पांच वर्षों के भीतर कम से कम दो वर्ष की अवधि के कारावास की सजा सुनाई गई हो तो भी OCI कार्ड कैंसिल हो सकता है.

भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की सुरक्षा, किसी भी विदेशी देश के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों, या आम जनता के हित में ऐसा करना आवश्यक है.

ओसीआई योजना क्या है?
ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया योजना 2005 में शुरू की गई थी. इस योजना के तहत, भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को बिना वीजा के भारत की यात्रा करने की अनुमति है. ओसीआई का दर्जा उन व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है जो 26 जनवरी, 1950 को या उसके बाद भारत के नागरिक थे. हालांकि, ओसीआई का दर्जा किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं मिलता जो कभी पाकिस्तानी या बांग्लादेशी नागरिक रहा हो, या जो ऐसे व्यक्ति का बच्चा, पोता या परपोता हो।

यह भी पढ़ें- सावरकर और गोडसे विचारधारा मानने वालों से नुकसान की आशंका, राहुल गांधी ने अदालत से कहा

नई दिल्ली: गृह मंत्रालय ने भारत के प्रवासी नागरिकों के लिए नए नियमों की घोषणा की है जो उनके भविष्य के रजिस्ट्रेशन या कैंसिलेशन को प्रभावित कर सकते हैं. मंगलवार को जारी एक गैजेट नोटिफिकेशन में भारत ने कहा है कि अगर किसी व्यक्ति पर आपराधिक आरोप या दोषसिद्धि होती है, तो उसके ओवरसीज सिटिजनशिप ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड और रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिए जाएंगे.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है, "नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) की धारा 7डी के खंड (DA) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार यह घोषित करती है कि किसी प्रवासी भारतीय नागरिक (OCI) क पंजीकरण तब रद्द किया जा सकता है जब किसी व्यक्ति को कम से कम दो साल की कैद की सजा सुनाई गई हो या सात साल या उससे अधिक की कैद की सजा वाले अपराध के लिए आरोप-पत्र दाखिल किया गया हो."

नए OCI नियम क्या हैं?
अगर कार्डधारक को दो साल या उससे अधिक की जेल की सजा सुनाई गई तो उसका OCI पंजीकरण या कार्ड रद्द किया जा सकता है. अगर कार्डधारक पर सात साल या उससे अधिक की सजा वाले किसी अपराध के लिए आरोप-पत्र दाखिल किया गया हो तो भी उसका OCI पंजीकरण या कैंसिल हो सकता है.

पंजीकरण के ढांचे को मजबूत बनाने में मदद करेंगे नियम
समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा है कि ये नए नियम ओसीआई पंजीकरण के ढांचे को और मजबूत बनाने में मदद करेंगे. ये नियम आपराधिक दोषसिद्धि चाहे कहीं भी हुई हो लागू होंगे. एएनआई ने अधिकारियों के हवाले से कहा, "यह प्रावधान इस बात पर ध्यान दिए बिना लागू होता है कि दोषसिद्धि भारत में हुई है या विदेश में, बशर्ते अपराध भारतीय कानून के तहत मान्यता प्राप्त हो."

पंजीकरण धोखाधड़ी से करने पर कैंसिल हो सकता है OCI
विदेश मंत्रालय के अनुसार ओसीआई कार्ड या पंजीकरण रद्द किया जा सकता है अगर भारत के प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकरण धोखाधड़ी या किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाकर प्राप्त किया गया हो. इसके अलावा भारत के प्रवासी नागरिक ने विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति अरुचि प्रदर्शित की हो तो भी उसका OCI कार्ड कैंसिल हो सकती है.

अगर भारत के प्रवासी नागरिक ने किसी ऐसे युद्ध के दौरान जिसमें भारत शामिल रहा हो, किसी शत्रु के साथ अवैध रूप से व्यापार या संचार किया हो या किसी ऐसे व्यवसाय या वाणिज्यिक गतिविधि में जुड़ा रहा हो या उससे संबद्ध रहा हो जो उसकी जानकारी में इस प्रकार संचालित की गई हो जिससे उस युद्ध में शत्रु की सहायता की जा रही हो. या फिर भारत के प्रवासी नागरिक को, धारा 7ए की उपधारा (1) के अंतर्गत पंजीकरण के बाद पांच वर्षों के भीतर कम से कम दो वर्ष की अवधि के कारावास की सजा सुनाई गई हो तो भी OCI कार्ड कैंसिल हो सकता है.

भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की सुरक्षा, किसी भी विदेशी देश के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों, या आम जनता के हित में ऐसा करना आवश्यक है.

ओसीआई योजना क्या है?
ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया योजना 2005 में शुरू की गई थी. इस योजना के तहत, भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को बिना वीजा के भारत की यात्रा करने की अनुमति है. ओसीआई का दर्जा उन व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है जो 26 जनवरी, 1950 को या उसके बाद भारत के नागरिक थे. हालांकि, ओसीआई का दर्जा किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं मिलता जो कभी पाकिस्तानी या बांग्लादेशी नागरिक रहा हो, या जो ऐसे व्यक्ति का बच्चा, पोता या परपोता हो।

यह भी पढ़ें- सावरकर और गोडसे विचारधारा मानने वालों से नुकसान की आशंका, राहुल गांधी ने अदालत से कहा

For All Latest Updates

TAGGED:

WHAT IS OCI CARDNEW RULES FOR OCI CARDOVERSEAS CITIZENSHIPOVERSEAS CITIZENSHIP OF INDIAOCI CARD

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

Independence Day 2025: लाल-किला पर पीएम मोदी का भाषण सुनने के लिए ऐसे बुक करें टिकट

बुधवार को बाजार में छाई हरियाली, सेंसेक्स 256 अंक चढ़ा, निफ्टी 24550 के ऊपर खुला

ट्रंप के पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ाने का अमेरिकी प्रवक्ता ने किया बचाव, कहा- भारत के साथ संबंध 'अच्छे' हैं

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.