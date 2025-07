ETV Bharat / bharat

क्या होते हैं पीक आवर्स ( सांकेतिक तस्वीर IANS )

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने उबर, ओला, रैपिडो और अन्य कैब एग्रीगेटर्स को अपने संशोधित दिशा-निर्देशों के तहत पीक ऑवर्स के दौरान यात्रियों से बेस किराए से दोगुना तक चार्ज करने की इजाजात दे दी है. भारत के राइड-हेलिंग और बाइक-टैक्सी इंडस्ट्री ने सरकार के नए मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश (MVAG) 2025 का स्वागत किया है और इसे नियामक स्पष्टता, इनोवेशन और देश भर में किफायती गतिशीलता के विस्तार की दिशा में एक बड़ा कदम करार दिया है. इसके अलावा गैर-भीड़ वाले घंटों के दौरान किराया बेस दरों के 50 फीसदी से कम नहीं हो सकता. इससे पहले ये राइड हेलिंग फर्म यात्रा के पीक ऑवर्स के दौरान डेढ़ गुना तक किराया चार्ज कर सकती थीं. इस कदम से यात्रा की लागत में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. क्या होते हैं पीक ऑवर्स?

पीक ऑवर्स दिन के सबसे व्यस्त समय को कहते हैं. इस समय सर्विस या संसाधनों की मांग सबसे अधिक होती है. ये अवधि अक्सर बढ़ी हुई ट्रैफिक भीड़, लंबे समय तक वेटिंग करने और यूटिल्टी के लिए हाई प्राइज से जुड़ी है. क्या हैं पीक आवर्स (ETV Bharat Graphics)

ट्रैफिक के लिए कब होता है पीक टाइम?

यातायात का चरम समय आमतौर पर सुबह और शाम की यात्रा के दौरान होता है, जब अधिकांश लोग काम या स्कूल के लिए यात्रा कर रहे होते हैं. इस समय ट्रैफिक बेहद ज्यादा होता है. यातायात के लिए पीक ऑवर्स को रश ऑवर्स के नाम से भी जाना जाता है. आमतौर पर यह सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच और शाम को 4 बजे से 6 बजे के बीच होता है. हालाँकि, ये समय स्पेसिफिरक लोकेशन और हफ्ते के दिन के आधार पर अलग हो सकते हैं. कब तक होते हैं क्या हैं पीक आवर्स (ETV Bharat Graphics) आजीविका के अवसर पैदा होंगे

केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है, "राज्य सरकार एग्रीगेटर्स के माध्यम से साझा गतिशीलता के रूप में यात्रियों की ओर से यात्रा के लिए नॉन-ट्रांसफोर्ट मोटरसाइकिलों के एग्रेगेशन की अनुमति दे सकती है, जिसके चलते यातायात की भीड़ और वाहन प्रदूषण में कमी आएगी, साथ ही अन्य बातों के साथ-साथ, सस्ती यात्री गतिशीलता, हाइपरलोकल डिलीवरी और आजीविका के अवसर पैदा होंगे." कब से लागू होंगे नए नियम?

केंद्र ने राज्य सरकारों को संशोधित दिशा-निर्देशों को अपनाने के लिए तीन महीने का समय दिया है. रैपिडो और उबर जैसे मोबिलिटी एग्रीगेटर्स ने संशोधित एमवीएजी 2025 का स्वागत किया है. हालांकि, इससे गिग वर्कर्स एसोसिएशन और यूनियनें चिंतित हैं. यात्रियों के लिए 5 लाख का इंश्योरेंश

केंद्र की ओर से जारी दिशानिर्देशों में यह भी उल्लेख किया गया है कि एग्रीगेटर केवल यात्रा की शुरुआत से लेकर उस स्थान तक किराया ले सकता है, जहां यात्री को उतारा जाता है. इसके अलावा एग्रीगेटर को यात्रियों के बीमा के लिए कम से कम 5 लाख रुपये सुनिश्चित करने होंगे.