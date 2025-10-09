क्या होते हैं NCP डेज? EPFO सदस्यों के लिए जानना क्यों है जरूरी?
नॉन कंट्रीब्यूटरी पीरियड यानी NCP उस पीरियड को कहते हैं, जब आप बिना वेतन के छुट्टी पर रहते हैं.
Published : October 9, 2025 at 6:56 PM IST
नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय है जो कर्मचारियों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा संस्था के रूप में काम करता है. इसका मुख्य काम कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) और कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) जैसी योजनाओं का प्रबंधन करना है, ताकि कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा मिल सके.
हालांकि, कई बार कर्मचारियों को EPFO से जुड़े कई नियमों की जानकारी नहीं होती है, जिसके चलते उन्हें कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. ऐसा ही एक नियम नॉन कंट्रीब्यूटरी पीरियड (NCP) डेज से जुड़ा है. ऐसे में अगर आप भी इस नियम से अनजान हैं या इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आज हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं.
नॉन कंट्रीब्यूटरी पीरियड किसे कहते हैं?
नॉन कंट्रीब्यूटरी पीरियड यानी NCP उस पीरियड को कहते हैं, जब आप बिना वेतन के छुट्टी पर रहते हैं. मान लीजिए किसी वर्कर ने महीने में सिर्फ 10 दिन काम किया, उसका 20 दिन बचा हुआ है, जिसमें उसने काम नहीं किया है और उसे इन 20 दिना का वेतन नहीं मिला तो, इस पीरियड को वो NCP डेज माना जाएगा.
PF कंट्रीब्यूशन नहीं होता जमा
अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं और किसी वजह से आप छुट्टी लेते हैं. इस दौरान एंप्लॉयर आपको अर्न वेजेस का PF आपके खाते में पैसा जमा करता रहेगा, जबकि अर्न लीव के अलावा आप जो छु्ट्टी लेंगे, एंप्लॉयर आपको न तो सैलरी देगा और न ही पीएफ जमा करेगा.
इसे नॉन कंट्रीब्यूटरी पीरियड क्यों कहते हैं?
भविष्य निधि (PF) ढांचे में एनसीपी दिवसों को समझना एक महत्वपूर्ण पहलू है. आय की कमी और उसके परिणामस्वरूप भविष्य निधि में योगदान न करने के कारण ही इसे नॉन कंट्रीब्यूटरी पीरियड दिवस कहा जाता है.
कैसे हेती है इसकी गणना?
एनसीपी दिनों की गणना करने की एक सरल प्रक्रिया है, जिसमें यह पता लगाया जाता है कि कर्मचारी कितने दिन काम से अनुपस्थित रहा और उसे वेतन नहीं मिला. यह आमतौर पर मानव संसाधन विभाग द्वारा किया जाता है. इससे आपको भविष्य निधि में योगदान की सटीक गणना करने में मदद मिलती है.
इसे कैसे करें चेक?
यह देखने के लिए कि आपने कितने दिन काम किया है ईपीएफओ सदस्य पासबुक वेबसाइट पर जाएं और देखें कि आप कितने दिन कार्यरत रहे और कितने दिन एनसीपी के अंतर्गत रहे. आप अपने UAN नंबर और पासवर्ड से लॉग इन कर सकते हैं.
आम तौर पर किसी कर्मचारी के उपस्थिति रजिस्टर या ह्यूमन राइट्स मैनेजमेंट सिस्टम में नॉन अर्न लीव, अधिकृत या अनधिकृत अनुपस्थिति, या यहा तक कि हड़ताल की अवधि का भी रिकॉर्ड होता है. इन सभी को एनसीपी दिवसों के रूप में क्लासिफाइड किया जाता है. इनमें से किसी भी दिन कोई भी कर्मचारी आय अर्जित नहीं करता है - चाहे वह एक दिन का अवकाश हो या विस्तारित अवकाश - उसके लिए दस्तावेजीकरण आवश्यक है.
