क्या होते हैं NCP डेज? EPFO सदस्यों के लिए जानना क्यों है जरूरी?

नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय है जो कर्मचारियों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा संस्था के रूप में काम करता है. इसका मुख्य काम कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) और कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) जैसी योजनाओं का प्रबंधन करना है, ताकि कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा मिल सके.

हालांकि, कई बार कर्मचारियों को EPFO से जुड़े कई नियमों की जानकारी नहीं होती है, जिसके चलते उन्हें कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. ऐसा ही एक नियम नॉन कंट्रीब्यूटरी पीरियड (NCP) डेज से जुड़ा है. ऐसे में अगर आप भी इस नियम से अनजान हैं या इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आज हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं.

नॉन कंट्रीब्यूटरी पीरियड किसे कहते हैं?

नॉन कंट्रीब्यूटरी पीरियड यानी NCP उस पीरियड को कहते हैं, जब आप बिना वेतन के छुट्टी पर रहते हैं. मान लीजिए किसी वर्कर ने महीने में सिर्फ 10 दिन काम किया, उसका 20 दिन बचा हुआ है, जिसमें उसने काम नहीं किया है और उसे इन 20 दिना का वेतन नहीं मिला तो, इस पीरियड को वो NCP डेज माना जाएगा.

PF कंट्रीब्यूशन नहीं होता जमा

अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं और किसी वजह से आप छुट्टी लेते हैं. इस दौरान एंप्लॉयर आपको अर्न वेजेस का PF आपके खाते में पैसा जमा करता रहेगा, जबकि अर्न लीव के अलावा आप जो छु्ट्टी लेंगे, एंप्लॉयर आपको न तो सैलरी देगा और न ही पीएफ जमा करेगा.

इसे नॉन कंट्रीब्यूटरी पीरियड क्यों कहते हैं?

भविष्य निधि (PF) ढांचे में एनसीपी दिवसों को समझना एक महत्वपूर्ण पहलू है. आय की कमी और उसके परिणामस्वरूप भविष्य निधि में योगदान न करने के कारण ही इसे नॉन कंट्रीब्यूटरी पीरियड दिवस कहा जाता है.