दुर्गापुर गैंगरेप केस में बंगाल पुलिस का बड़ा एक्शन, 3 आरोपी गिरफ्तार

दुर्गापुर: पश्चिम बंगाल पुलिस ने दुर्गापुर में ओडिशा की एक मेडिकल छात्रा के साथ कथित गैंगरेप के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आसनसोल-दुर्गापुर पुलिस आयुक्तालय ने रविवार को यह जानकारी दी. एक निजी मेडिकल कॉलेज की द्वितीय वर्ष की छात्रा के साथ दुर्गापुर में कथित तौर पर गैंगरेप किया गया. पीड़िता ओडिशा के जलेश्वर की रहने वाली है. मेडिकल छात्रा के पिता के अनुसार वह अपनी एक सहपाठी के साथ कुछ खाने के लिए बाहर गई थी. तभी दो-तीन अन्य लोग वहाँ पहुँच गए और उसके साथ रेप किया. उन्होंने बताया कि सहपाठी उसे छोड़कर भाग गया. छात्रा के पिता ने संवाददाताओं से कहा, 'रात 10 बजे उसकी एक सहेली ने हमें फोन किया और बताया कि आपकी बेटी के साथ रेप हुआ है. हम जलेश्वर में रहते हैं. मेरी बेटी यहाँ पढ़ती है. कल उसकी एक सहपाठी उसे खाने के बहाने बाहर ले गई, लेकिन जब दो-तीन अन्य लोग वहाँ पहुँचे, तो उसने उसे छोड़कर भाग गया. उन्होंने उसके साथ रेप किया. यह घटना रात 8 से 9 बजे के बीच हुई. हॉस्टल बहुत दूर था और वह यहाँ खाना खाने आई थी. सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं. इतनी गंभीर घटना हुई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, कोई प्रतिक्रिया नहीं है.'