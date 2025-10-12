दुर्गापुर गैंगरेप केस में बंगाल पुलिस का बड़ा एक्शन, 3 आरोपी गिरफ्तार
पश्चिम बंगाल में एक निजी मेडिकल कॉलेज में ओडिशा के एक एमबीबीएस छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया था.
Published : October 12, 2025 at 12:04 PM IST
दुर्गापुर: पश्चिम बंगाल पुलिस ने दुर्गापुर में ओडिशा की एक मेडिकल छात्रा के साथ कथित गैंगरेप के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आसनसोल-दुर्गापुर पुलिस आयुक्तालय ने रविवार को यह जानकारी दी. एक निजी मेडिकल कॉलेज की द्वितीय वर्ष की छात्रा के साथ दुर्गापुर में कथित तौर पर गैंगरेप किया गया. पीड़िता ओडिशा के जलेश्वर की रहने वाली है.
मेडिकल छात्रा के पिता के अनुसार वह अपनी एक सहपाठी के साथ कुछ खाने के लिए बाहर गई थी. तभी दो-तीन अन्य लोग वहाँ पहुँच गए और उसके साथ रेप किया. उन्होंने बताया कि सहपाठी उसे छोड़कर भाग गया. छात्रा के पिता ने संवाददाताओं से कहा, 'रात 10 बजे उसकी एक सहेली ने हमें फोन किया और बताया कि आपकी बेटी के साथ रेप हुआ है.
हम जलेश्वर में रहते हैं. मेरी बेटी यहाँ पढ़ती है. कल उसकी एक सहपाठी उसे खाने के बहाने बाहर ले गई, लेकिन जब दो-तीन अन्य लोग वहाँ पहुँचे, तो उसने उसे छोड़कर भाग गया. उन्होंने उसके साथ रेप किया. यह घटना रात 8 से 9 बजे के बीच हुई. हॉस्टल बहुत दूर था और वह यहाँ खाना खाने आई थी. सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं. इतनी गंभीर घटना हुई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, कोई प्रतिक्रिया नहीं है.'
#WATCH | Paschim Bardhaman, West Bengal | Police and investigation team reach the crime spot in Duragpur, where an MBBS student was allegedly gangraped yesterday. pic.twitter.com/MfrNRippcm— ANI (@ANI) October 12, 2025
इससे पहले शनिवार को डिप्टी मजिस्ट्रेट और एसडीओ दुर्गापुर रंजना रॉय ने कहा था कि छात्रा की हालत स्थिर है और उसकी मां उसके साथ है. छात्रा से मिलने के बाद रॉय ने कहा कि उसे पूरा समर्थन मिल रहा है और आश्वासन दिया कि कार्रवाई की जाएगी. शनिवार को पत्रकारों से बात करते हुए रंजना रॉय ने कहा, 'उसकी हालत स्थिर है और उसकी मां उसके साथ है.
हम उसे पूरा समर्थन दे रहे हैं और हमने उन्हें आश्वासन दिया है कि कार्रवाई की जाएगी.' ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने इस घटना की कड़ी निंदा की थी और इसे बेहद निंदनीय और दर्दनाक करार दिया था. एक्स पर एक पोस्ट में माझी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से आग्रह किया था कि वे कानून के अनुसार आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें.
#WATCH | Paschim Bardhaman, West Bengal: Police and investigation team carry out investigation at the crime spot in Durgapur, where an MBBS student was allegedly gangraped yesterday. pic.twitter.com/sTBwbRZh7f— ANI (@ANI) October 12, 2025
पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक ओडिया छात्रा के साथ गैंगरेप की दुर्भाग्यपूर्ण घटना बेहद निंदनीय और दर्दनाक है. यह खबर सुनकर मुझे गहरा सदमा लगा है. मैं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से कानून के अनुसार आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आग्रह करता हूं.
On Durgapur gangrape case, Odisha CM Mohan Charan Majhi tweets, " the unfortunate incident of gang rape involving an odia student in durgapur, west bengal, is highly condemnable and painful. i am deeply shocked upon hearing this news. i strongly urge the west bengal cm mamata… pic.twitter.com/RoCwo7nlAR— ANI (@ANI) October 11, 2025
मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को पश्चिम बंगाल सरकार से संपर्क करने और आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है. ओडिशा सरकार की ओर से पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी.'