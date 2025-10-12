ETV Bharat / bharat

दुर्गापुर गैंगरेप केस में बंगाल पुलिस का बड़ा एक्शन, 3 आरोपी गिरफ्तार

पश्चिम बंगाल में एक निजी मेडिकल कॉलेज में ओडिशा के एक एमबीबीएस छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया था.

DURGAPUR GANG RAPE CASE
पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर गैंगरेप केस में 3 आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 12, 2025 at 12:04 PM IST

3 Min Read
दुर्गापुर: पश्चिम बंगाल पुलिस ने दुर्गापुर में ओडिशा की एक मेडिकल छात्रा के साथ कथित गैंगरेप के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आसनसोल-दुर्गापुर पुलिस आयुक्तालय ने रविवार को यह जानकारी दी. एक निजी मेडिकल कॉलेज की द्वितीय वर्ष की छात्रा के साथ दुर्गापुर में कथित तौर पर गैंगरेप किया गया. पीड़िता ओडिशा के जलेश्वर की रहने वाली है.

मेडिकल छात्रा के पिता के अनुसार वह अपनी एक सहपाठी के साथ कुछ खाने के लिए बाहर गई थी. तभी दो-तीन अन्य लोग वहाँ पहुँच गए और उसके साथ रेप किया. उन्होंने बताया कि सहपाठी उसे छोड़कर भाग गया. छात्रा के पिता ने संवाददाताओं से कहा, 'रात 10 बजे उसकी एक सहेली ने हमें फोन किया और बताया कि आपकी बेटी के साथ रेप हुआ है.

हम जलेश्वर में रहते हैं. मेरी बेटी यहाँ पढ़ती है. कल उसकी एक सहपाठी उसे खाने के बहाने बाहर ले गई, लेकिन जब दो-तीन अन्य लोग वहाँ पहुँचे, तो उसने उसे छोड़कर भाग गया. उन्होंने उसके साथ रेप किया. यह घटना रात 8 से 9 बजे के बीच हुई. हॉस्टल बहुत दूर था और वह यहाँ खाना खाने आई थी. सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं. इतनी गंभीर घटना हुई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, कोई प्रतिक्रिया नहीं है.'

इससे पहले शनिवार को डिप्टी मजिस्ट्रेट और एसडीओ दुर्गापुर रंजना रॉय ने कहा था कि छात्रा की हालत स्थिर है और उसकी मां उसके साथ है. छात्रा से मिलने के बाद रॉय ने कहा कि उसे पूरा समर्थन मिल रहा है और आश्वासन दिया कि कार्रवाई की जाएगी. शनिवार को पत्रकारों से बात करते हुए रंजना रॉय ने कहा, 'उसकी हालत स्थिर है और उसकी मां उसके साथ है.

हम उसे पूरा समर्थन दे रहे हैं और हमने उन्हें आश्वासन दिया है कि कार्रवाई की जाएगी.' ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने इस घटना की कड़ी निंदा की थी और इसे बेहद निंदनीय और दर्दनाक करार दिया था. एक्स पर एक पोस्ट में माझी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से आग्रह किया था कि वे कानून के अनुसार आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें.

पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक ओडिया छात्रा के साथ गैंगरेप की दुर्भाग्यपूर्ण घटना बेहद निंदनीय और दर्दनाक है. यह खबर सुनकर मुझे गहरा सदमा लगा है. मैं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से कानून के अनुसार आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आग्रह करता हूं.

मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को पश्चिम बंगाल सरकार से संपर्क करने और आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है. ओडिशा सरकार की ओर से पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी.'

बंगाल में ओडिशा की मेडिकल छात्रा से दरिंदगी, 5 युवकों ने किया गैंगरेप!

