पश्चिम बंगाल एसएससी की शिक्षक भर्ती परीक्षा में 3.19 लाख उम्मीदवार हुए शामिल

पश्चिम बंगाल एसएससी की शिक्षक भर्ती परीक्षा राज्य भर के 636 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच आयोजित की गई.

West Bengal SSC conducts Teacher Recruitment Exam first time after SC scrapped 26000 appointments
पश्चिम बंगाल एसएससी की शिक्षक भर्ती परीक्षा में 3.19 लाख उम्मीदवार हुए शामिल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 7, 2025 at 6:07 PM IST

3 Min Read

कोलकाता: पश्चिम बंगाल एसएससी ने रविवार को टीचर और नॉन-टीचर भर्ती परीक्षा (SLST) आयोजित की, जिसमें करीब 3.19 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए. राज्य भर के 636 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच यह भर्ती परीक्षा आयोजित की गई. कक्षा नौ और 10 के सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा दोपहर 12 बजे शुरू हुई और 1.30 बजे समाप्त हुई.

परीक्षा केंद्रों पर तीन स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई थी. सुरक्षा उपायों के कारण अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से दो घंटे पहले सुबह 10 बजे से ही केंद्रों पर पहुंचने के लिए कहा गया था. परीक्षा में बिहार और उत्तर प्रदेश के कई अभ्यर्थी भी शामिल हुए. एंट्री गेट पर जांच के लिए बारकोड स्कैनर का इस्तेमाल किया गया और सिर्फ पेन (जो केंद्रों पर उपलब्ध थे) को ही अंदर ले जाने की अनुमति थी. इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या मोबाइल फोन ले जाने की इजाजत नहीं थी. परीक्षा केंद्र के पर्यवेक्षकों और एसएससी अधिकारियों के भी परीक्षा हॉल में मोबाइल फोन ले जाने पर रोक थी.

ओएमआर शीट की कार्बन प्रतियां
ओएमआर शीट की कार्बन प्रतियां (ETV Bharat)

पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (WBSSC) ने अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वाले अभ्यर्थियों पर नजर रखने के लिए प्रत्येक प्रश्न पत्र पर कुछ विशिष्ट पहचान सुरक्षा उपाय किए थे. पहली बार अभ्यर्थियों को उनके प्रश्नपत्र और ओएमआर शीट की कार्बन प्रतियां घर ले जाने की अनुमति दी गई. अधिकारियों ने कहा कि यह कदाचार रोकने के लिए पारदर्शिता उपाय है.

सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल अप्रैल में सरकारी स्कूलों में 26,000 से अधिक नियुक्तियों को रद्द कर दिया था. इसके बाद पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (WBSSC) द्वारा आयोजित यह पहली शिक्षक भर्ती परीक्षा है. शीर्ष अदालत ने माना था कि 2016 की भर्ती प्रक्रिया दागी और दोषपूर्ण थी.

सुप्रीम कोर्ट ने डब्ल्यूबीएसएससी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि जिन शिक्षकों की पहचान अवैध तरीके से नौकरी पाने वाले के रूप में हुई है, उन्हें इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं होने दिया जाए. इसके बाद, डब्ल्यूबीएसएससी ने ऐसे 1,806 'दागी' शिक्षकों के नामों की घोषणा की थी.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नौकरी गंवाने वाले कई शिक्षक भी परीक्षा में शामिल हुए. नौकरी खोने वाली 55 वर्षीय एक महिला परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने से पहले रो पड़ी और कहा, "क्या आपको लगता है कि सात साल तक शिक्षक रहने के बाद एक युवा छात्र जैसी तैयारी संभव है? मेरी कोई तैयारी नहीं है, क्योंकि मैं मानसिक रूप से इस दर्द को झेलने में सक्षम नहीं हूं."

इस बीच, तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे 'डबल इंजन सरकार' वाले राज्यों के उम्मीदवार परीक्षा देने के लिए पश्चिम बंगाल आए, क्योंकि उन्हें उनके राज्यों में परीक्षा के बार-बार स्थगित होने और अवसरों की कमी का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल ने कभी भी गैर-निवासियों को राज्य भर्ती परीक्षा देने से नहीं रोका. घोष ने एक्स पर लिखा, "किसी ने यह नहीं कहा कि बंगाल की परीक्षाएं सिर्फ बंगालियों के लिए हैं. किसी ने उन्हें परेशान या अपमानित नहीं किया. किसी ने उन्हें रोका नहीं."

इसके जवाब में भाजपा नेता सजल घोष ने कहा कि अन्य राज्यों के अभ्यर्थी भी देश के नागरिक हैं. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के अभ्यर्थी भी अन्य राज्यों में परीक्षा देते हैं.

