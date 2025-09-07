ETV Bharat / bharat

पश्चिम बंगाल एसएससी की शिक्षक भर्ती परीक्षा में 3.19 लाख उम्मीदवार हुए शामिल

September 7, 2025

कोलकाता: पश्चिम बंगाल एसएससी ने रविवार को टीचर और नॉन-टीचर भर्ती परीक्षा (SLST) आयोजित की, जिसमें करीब 3.19 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए. राज्य भर के 636 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच यह भर्ती परीक्षा आयोजित की गई. कक्षा नौ और 10 के सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा दोपहर 12 बजे शुरू हुई और 1.30 बजे समाप्त हुई. परीक्षा केंद्रों पर तीन स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई थी. सुरक्षा उपायों के कारण अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से दो घंटे पहले सुबह 10 बजे से ही केंद्रों पर पहुंचने के लिए कहा गया था. परीक्षा में बिहार और उत्तर प्रदेश के कई अभ्यर्थी भी शामिल हुए. एंट्री गेट पर जांच के लिए बारकोड स्कैनर का इस्तेमाल किया गया और सिर्फ पेन (जो केंद्रों पर उपलब्ध थे) को ही अंदर ले जाने की अनुमति थी. इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या मोबाइल फोन ले जाने की इजाजत नहीं थी. परीक्षा केंद्र के पर्यवेक्षकों और एसएससी अधिकारियों के भी परीक्षा हॉल में मोबाइल फोन ले जाने पर रोक थी. ओएमआर शीट की कार्बन प्रतियां (ETV Bharat) पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (WBSSC) ने अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वाले अभ्यर्थियों पर नजर रखने के लिए प्रत्येक प्रश्न पत्र पर कुछ विशिष्ट पहचान सुरक्षा उपाय किए थे. पहली बार अभ्यर्थियों को उनके प्रश्नपत्र और ओएमआर शीट की कार्बन प्रतियां घर ले जाने की अनुमति दी गई. अधिकारियों ने कहा कि यह कदाचार रोकने के लिए पारदर्शिता उपाय है. सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल अप्रैल में सरकारी स्कूलों में 26,000 से अधिक नियुक्तियों को रद्द कर दिया था. इसके बाद पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (WBSSC) द्वारा आयोजित यह पहली शिक्षक भर्ती परीक्षा है. शीर्ष अदालत ने माना था कि 2016 की भर्ती प्रक्रिया दागी और दोषपूर्ण थी.