कितना बड़ा है शेयर ट्रेडिंग घोटाला! बंगाल की कंपनी ने झारखंड के लोगों को ठगा, पलामू की टाउन थाना जांच के लिए नोडल

April 30, 2025

पलामूः पश्चिम बंगाल के कोलकाता की एक शेयर ट्रेडिंग कंपनी ने झारखंड के लोगों के साथ शेयर ट्रेडिंग के नाम पर ठगी की है. कंपनी लाखों रुपये लेकर फरार हो गई है और उसका कार्यालय भी बंद हो गया है. धोखाधड़ी की इस बड़ी घटना की जानकारी मिलने के बाद झारखंड पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. पलामू के मेदिनीनगर टाउन थाना को कार्रवाई के लिए नोडल बनाया गया है. निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की जांच की मॉनिटरिंग पुलिस मुख्यालय कर रहा है. मेदिनीनगर टाउन थाना को जांच के लिए नोडल बनाया दरअसल, पलामू के सत्येंद्र ठाकुर और मोहन राम नामक व्यक्ति ने कोलकाता की एक शेयर ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी है. इस मामले पर झारखंड हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया था. एफआईआर दर्ज होने के बाद झारखंड पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी थी. झारखंड के डीजीपी ने जोनल आईजी सुनील भास्कर, डीआईजी वाईएस रमेश और पलामू एसपी रीष्मा रमेशन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी. जिसके बाद मेदिनीनगर टाउन थाना को नोडल बनाया गया है. अब तक 16 पीड़ित आ चुके हैं सामने अब तक झारखंड में कुल 16 पीड़ित सामने आ चुके हैं. पूरे राज्य भर में संबंधित शेयर ट्रेडिंग कंपनी के पीड़ित पुलिस को आवेदन देंगे. इसके बाद मेदिनीनगर टाउन थाना में फिर मामला दर्ज किया जाएगा. “शेयर ट्रेडिंग के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी से जुड़े मामले की जांच की जा रही है. राज्य भर में कितने पीड़ित हैं इसकी पहचान की जा रही है. मेदिनीनगर का टाउन थाना मामले में नोडल बनाया गया है. धोखाधड़ी में शामिल कंपनी के खिलाफ सभी शिकायत मेदिनीनगर टाउन में दर्ज की जाएगी. ठगी की वास्तविक रकम पता चलने के बाद जांच का जिम्मा अन्य एजेंसियों को दिया जा सकता है. जिस कंपनी के खिलाफ शिकायत हुई है, वह केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा कार्रवाई की सूची में शामिल नहीं है. पलामू पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है. पुलिस लोगों से अपील करती है कि शेयर ट्रेडिंग कंपनी से जुड़ा कोई भी व्यक्ति पीड़ित है तो वह पुलिस के पास शिकायत लेकर पहुंचें.” - वाईएस रमेश, डीआईजी, पलामू 2013 में शादी समारोह में मुलाकात के बाद शुरू हुआ इन्वेस्टमेंट

