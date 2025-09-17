WBSSC ने जारी की कक्षा 9 और 10 शिक्षक भर्ती परीक्षा की प्रोविजनल Answer Keys
पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन कक्षा 9-10 की टीचर भर्ती परीक्षा की प्रोविजनल आंसर कीज जारी कर दी है.
Published : September 17, 2025 at 2:30 PM IST
कोलकाता: पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन (SSC) ने मंगलवार रात अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर कक्षा 9-10 टीचर भर्ती परीक्षा की प्रोविजनल आंसर कीज जारी कर दी है. अगर आंसर कीज को लेकर कोई संदेह है तो उम्मीदवार 20 से 25 सितंबर के बीच इसे चुनौती दे सकते हैं. SSC अध्यक्ष सिद्धार्थ मजूमदार ने कहा कि उम्मीदवार मॉडल उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं, जिनका मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा. आंसर शीट का मूल्यांकन आगामी दुर्गा पूजा की छुट्टियों के बाद किया जाएगा.
आयोग ने मंगलवार रात एक नोटिस में कहा, "सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि 7 सितंबर को जिन 11 विषयों की परीक्षा आयोजित की गई थी, उनके प्रारंभिक मॉडल उत्तर अब उम्मीदवारों के देखने के लिए अपलोड किए जा रहे हैं..."
हालांकि, चुनौती देने के लिए आपको प्रत्येक सवाल के लिए 100 रुपये का भुगतान करना होगा. यदि चुनौती सफल होती है, तो उम्मीदवार को 100 रुपये वापस मिल जाएंगे. एसएससी ने एक अधिसूचना में इसकी घोषणा की. 11 विषयों के 60 सवाल मॉडल उत्तर हैं.
उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं अभ्यर्थी
SSC अध्यक्ष सिद्धार्थ मजूमदार ने कहा कि अभ्यर्थी मॉडल उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं, जिनका मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन आगामी दुर्गा पूजा अवकाश के बाद किया जाएगा.
आयोग ने मंगलवार रात एक नोटिस में कहा, "सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि 7 सितंबर को जिन 11 विषयों की परीक्षाएं आयोजित की गई थीं, उनके प्रारंभिक मॉडल उत्तर अब अभ्यर्थियों के अवलोकन के लिए अपलोड किए जा रहे हैं..."
प्रत्येक सवाल के लिए 100 रुपये का भुगतान
हालांकि, चुनौती देने के लिए आपको प्रत्येक सवाल के लिए 100 रुपये का भुगतान करना होगा. अगर चुनौती सफल होती है, तो अभ्यर्थी को 100 रुपये वापस मिल जाएंगे. एसएससी ने एक अधिसूचना में इसकी घोषणा की. 11 विषयों के 60 प्रश्नों के मॉडल उत्तर उपलब्ध हैं.
स्कूल सर्विस कमीशन के अध्यक्ष सिद्धार्थ मजूमदार ने पहले कहा था कि उम्मीदवारों को उत्तरों की जांच करने और उन्हें चुनौती देने के लिए पांच दिन का समय मिलेगा. अगर कोई उम्मीदवार किसी सवाल के जवाब को चुनौती देना चाहता है, तो वह ऑनलाइन ऐसा कर सकता है.
उन्होंने कहा कि फेस्टिव खत्म होने के बाद अक्टूबर के अंत में विशेषज्ञों की राय के साथ लिखित परीक्षा के परिणाम प्रकाशित किए जाएंगे. इंटरव्यू नवंबर से शुरू होंगे. यह बात राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु ने कही.उत्तीर्ण होने वालों के अंकों सहित विस्तृत जानकारी स्कूल सेवा आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.
हालांकि, बेरोजगार योग्य शिक्षकों का मानना है कि आयोग ने अनंतिम उत्तर कुंजी इस तरह अपलोड की है, उसे प्राप्त करना काफी जटिल है. उत्तर आसान तरीके से दिए जाने चाहिए थे. शिक्षक समुदाय के अनुसार मॉडल आंसर शीट प्रकाशित होने से अभ्यर्थियों को काफी लाभ होगा. वे अपने परिणामों का पहले से अनुमान लगा सकेंगे.
7 सितंबर को हुआ था एग्जाम
7 सितंबर को राज्य में नौ साल के लंबे अंतराल के बाद एसएससी परीक्षा आयोजित की गई थी. उस दिन 9वीं और 10वीं कक्षा के शिक्षकों की परीक्षा के लिए 3,19,961 लोगों ने आवेदन किया था, लेकिन 2,93,152 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे. यानी उपस्थिति दर 91.62 प्रतिशत रही. इनमें से 3,685 दिव्यांग थे. 31,362 लोगों ने दूसरे राज्यों से आकर परीक्षा दी. अधिकांश अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश और बिहार से थे.
नोटिस में कहा गया है कि कक्षा 11-12 की शिक्षक भर्ती परीक्षा की प्रारंभिक मॉडल आंसर शीट 20 सितंबर को अपलोड की जाएगी. कक्षा 11-12 के लिए शिक्षकों की भर्ती परीक्षा 14 सितंबर को आयोजित की गई थी. उस परीक्षा के लिए 2,46,543 लोगों ने आवेदन किया था, लेकिन 2,29,497 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे. यानी उपस्थिति दर लगभग 93 प्रतिशत रही. इनमें से 3,120 दिव्यांग थे.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बंगाल स्कूल सेवा आयोग ने कक्षा 9-10 और 11-12 के लिए नए सिरे से शिक्षक परीक्षा आयोजित की है. भ्रष्टाचार के कारण पिछली पूरी परीक्षा रद्द कर दी गई थी. इस बार, स्कूल सेवा आयोग ने पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कई कदम उठाए हैं. इसके अलावा, आयोग को इस परीक्षा की ओएमआर शीट दो साल तक रखनी होगी और इसकी कार्बन कॉपी 10 साल तक रखी जाएगी.
