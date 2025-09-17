ETV Bharat / bharat

WBSSC ने जारी की कक्षा 9 और 10 शिक्षक भर्ती परीक्षा की प्रोविजनल Answer Keys

WBSSC ने कक्षा 9-10 शिक्षक भर्ती परीक्षा की प्रोविजनल Answer Keys जारी की ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 17, 2025 at 2:30 PM IST 4 Min Read

कोलकाता: पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन (SSC) ने मंगलवार रात अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर कक्षा 9-10 टीचर भर्ती परीक्षा की प्रोविजनल आंसर कीज जारी कर दी है. अगर आंसर कीज को लेकर कोई संदेह है तो उम्मीदवार 20 से 25 सितंबर के बीच इसे चुनौती दे सकते हैं. SSC अध्यक्ष सिद्धार्थ मजूमदार ने कहा कि उम्मीदवार मॉडल उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं, जिनका मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा. आंसर शीट का मूल्यांकन आगामी दुर्गा पूजा की छुट्टियों के बाद किया जाएगा. आयोग ने मंगलवार रात एक नोटिस में कहा, "सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि 7 सितंबर को जिन 11 विषयों की परीक्षा आयोजित की गई थी, उनके प्रारंभिक मॉडल उत्तर अब उम्मीदवारों के देखने के लिए अपलोड किए जा रहे हैं..." हालांकि, चुनौती देने के लिए आपको प्रत्येक सवाल के लिए 100 रुपये का भुगतान करना होगा. यदि चुनौती सफल होती है, तो उम्मीदवार को 100 रुपये वापस मिल जाएंगे. एसएससी ने एक अधिसूचना में इसकी घोषणा की. 11 विषयों के 60 सवाल मॉडल उत्तर हैं. उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं अभ्यर्थी

SSC अध्यक्ष सिद्धार्थ मजूमदार ने कहा कि अभ्यर्थी मॉडल उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं, जिनका मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन आगामी दुर्गा पूजा अवकाश के बाद किया जाएगा. आयोग ने मंगलवार रात एक नोटिस में कहा, "सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि 7 सितंबर को जिन 11 विषयों की परीक्षाएं आयोजित की गई थीं, उनके प्रारंभिक मॉडल उत्तर अब अभ्यर्थियों के अवलोकन के लिए अपलोड किए जा रहे हैं..." प्रत्येक सवाल के लिए 100 रुपये का भुगतान

हालांकि, चुनौती देने के लिए आपको प्रत्येक सवाल के लिए 100 रुपये का भुगतान करना होगा. अगर चुनौती सफल होती है, तो अभ्यर्थी को 100 रुपये वापस मिल जाएंगे. एसएससी ने एक अधिसूचना में इसकी घोषणा की. 11 विषयों के 60 प्रश्नों के मॉडल उत्तर उपलब्ध हैं. स्कूल सर्विस कमीशन के अध्यक्ष सिद्धार्थ मजूमदार ने पहले कहा था कि उम्मीदवारों को उत्तरों की जांच करने और उन्हें चुनौती देने के लिए पांच दिन का समय मिलेगा. अगर कोई उम्मीदवार किसी सवाल के जवाब को चुनौती देना चाहता है, तो वह ऑनलाइन ऐसा कर सकता है.