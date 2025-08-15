पटना: स्वतंत्रता दिवस के दिन दर्दनाक हादसा हुआ है. शुक्रवार सुबह, पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्दवान जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर दुर्गापुर जाते समय नाला फेरी घाट इलाके में तीर्थयात्रियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े एक ट्रक के पिछले हिस्से से टकरा गई, जिससे बस पलट गई. इस दुर्घटना में 10 लोगों की मौत हो गई है. सभी मृतक बिहार के रहने वाले बताए जाते हैं.

बिहार के 10 लोगों की दर्दनाक मौत: बस के सभी यात्री बिहार के रहने वाले हैं और सभी तीर्थयात्रा पर निकले थे. बस दुर्गापुर जाने के दौरान बर्दवान में हादसे का शिकार हो गई. घटना में लगभग 35 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से पांच की हालत गंभीर है.

लोगों ने सुनी तेज आवाज: हादसे के समय तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे. घटना के बाद इसकी सूचना मिलने पर फौरन पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने आनन-फानन में सभी घायलों को इलाज के लिए बर्दवान मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया. वहीं शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है.

पश्चिम बंगाल में बस हादसा: बस में सवार सभी तीर्थयात्री बिहार के मटिया थाना क्षेत्र के चिरैसा सरस्वा घाट इलाके के निवासी बताए जाते हैं. बिहार से बस द्वारा 45 तीर्थयात्री गंगासागर गए थे. वहां से लौटते समय शुक्रवार सुबह बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई. प्रथम दृष्टया पुलिस का मानना है कि बस चालक को नींद आ जाने के कारण यह दुर्घटना हुई है.

"एक बस दुर्घटना हुई है. 25 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उनका इलाज चल रहा है. अस्पताल पहुंचने से पहले ही दस लोगों की मौत हो गई थी. घायलों में से पांच की हालत गंभीर है."- तपस घोष, एमएसवीपी, बर्दवान मेडिकल कॉलेज अस्पताल

"एक बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है. घायलों को बर्दवान मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. उनका वहां इलाज चल रहा है."- अर्का बनर्जी, एएसपी, पूर्वी बर्दवान

'बस ने खड़े ट्रक को मारी टक्कर': स्थानीय निवासी हीरा खान ने बताया, "सड़क पर एक ट्रक खड़ा था. अचानक तेज़ गति से आ रही एक बस ने ट्रक के पिछले हिस्से को टक्कर मार दी. ऐसा लगता है कि लगभग दस लोगों की मौत हो गई. बाकी सभी, लगभग 30 लोग, घायल हो गए.

"बस तारकेश्वर से आ रही थी. हम स्थानीय लोगों ने बचाव कार्य शुरू किया. फिर सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. घायलों को बचाकर बर्दवान मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है."- हीरा खान,स्थानीय निवासी

"एक बस अनियंत्रित होकर सड़क पर खड़े एक ट्रक से टकरा गई. ऐसा लगता है कि लगभग आठ से दस लोगों की मौत हो गई है. हमने कई शव बरामद किए हैं. पुलिस और स्थानीय लोगों ने घायलों को बचाया और उन्हें अस्पताल पहुंचाया."- फिरोज शेख, स्थानीय निवासी

