मैजिक फैक्ट्री में बनते हैं जादुई यंत्र, नए करतब का आविष्कार करते हैं जादूगर सौम्य देब - MAGIC FACTORY

पश्चिम बंगाल के मशहूर जादूगर सौम्य देब जादू के वाद्य यंत्र बनाते हैं. उनकी मैजिक फैक्ट्री में 350 तरह के जादुई यंत्र बन सकते हैं.

मैजिक फैक्ट्री में बनते हैं जादुई यंत्र, नए करतबों का आविष्कार करते हैं जादूगर सौम्य देब (ETV Bharat)
Published : August 14, 2025 at 7:25 PM IST

आसनसोल: 'हिली-गिली होकस-फोकस', 'अब्राकदबरा' ये शब्द आज के युवाओं के बचपन की यादों से जुड़े हैं, जो उन पुराने दिनों की याद दिलाते हैं जब शहर भर के तंबुओं और थिएटरों में जादू के शो होते थे, जब पलक झपकते ही एक बिल्ली रूमाल में बदल जाती थी. लेकिन ये जादू की छड़ी या कोई जादू नहीं, बल्कि खास तौर पर बनाए गए जादुई सामान हैं.

इस करतब के पीछे की असली वजह जानने के लिए ईटीवी भारत की टीम पश्चिम बंगाल के आसनसोल स्थित एक फैक्ट्री पहुंचा, जहां मंच पर जादूगर द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सामान बनाए जाते हैं. जादूगर सौम्य देब ने बताया कि भले ही जादू का स्वर्णिम काल खत्म हो गया है, लेकिन उपकरणों के डिजाइन में बदलाव के साथ जादू को नए अवतार में पेश किया जा रहा है.

मैजिक फैक्ट्री
देब 1980 से जादू के शो आयोजित कर रहे हैं और देश के विभिन्न हिस्सों और यहां तक कि विदेश में भी प्रदर्शन कर चुके हैं. आज भी, उनके करतब अलग-अलग राज्यों में मशहूर हैं. हालांकि, उन्होंने साल 2000 में जादू के वाद्य यंत्र बनाना भी शुरू किया था. नए करतब का आविष्कार करने के साथ-साथ, वह कई प्रसिद्ध जादूगरों द्वारा लाए गए वाद्य यंत्र भी बनाते हैं. वर्तमान में, लगभग 3,000 जादूगर देब से अपने वाद्य यंत्र और उपकरण खरीदते हैं.

देब ने कहा, "अलग-अलग जादूगरों की अलग-अलग मांग होती है. कभी-कभी हम नए जादू के करतब ईजाद करते हैं और उन करतब को बेचते हैं. कभी-कभी जादूगर अपनी इच्छानुसार वाद्य यंत्र की डिमांड करते हैं. कई लोग हमसे विदेशी जादू के करतब की नकल में जादुई वाद्य यंत्र बनाने के लिए कहते हैं. हम भी वैसे ही वाद्य यंत्र बनाते हैं."

जादूगर सौम्य देब
जादूगर सौम्य देब (ETV Bharat)

वह कहते हैं, "मेरी फैक्ट्री में ज्यादातर लकड़ी के वाद्य यंत्र बनते हैं. इसके अलावा, कागज और धातु के वाद्य यंत्रों के भी ऑर्डर आते हैं, और हम उन्हें उसी के अनुसार बनाते हैं. हालांकि, जादू का पूरा मामला गोपनीय होता है. इसलिए वाद्य यंत्र बहुत गुप्त रूप से बनाने पड़ते हैं. हम फैक्ट्री में काम करने वालों को हाथ से सिखाते हैं. हम यह सुनिश्चित करने के बाद ही लोगों को काम पर रखते हैं कि वे यह बात दूसरों को न बताएं."

मैजिक फैक्ट्री में बनते हैं 350 तरह के जादुई यंत्र

देब की मैजिक फैक्ट्री में अलग-अलग कीमतों के लगभग 350 तरह के जादुई यंत्र बनते हैं. देब ने ईटीवी भारत को बताया, "एक जादुई यंत्र की कीमत 20 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक हो सकती है. स्कूलों या छोटी पार्टियों में होने वाले जादू के शो में इस्तेमाल होने वाले यंत्र सस्ते होते हैं. आजकल लोग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वाले यंत्र चाहते हैं, जिससे इनकी कीमत बढ़ जाती है."

उन्होंने आगे कहा, "जादुई उपकरणों को लगातार अपडेट किया जा रहा है, जिससे कीमतों में उतार-चढ़ाव होता रहता है. हालांकि, ऑर्डर पर बनाए जाने वाले विशेष उपकरणों की कीमतें हमेशा ऊंची होती हैं. ऐसे में, विशेष उपकरण बनाने वाले व्यक्ति को गोपनीयता बनाए रखनी होती है. हम यह सुनिश्चित करने के बाद ही उपकरण बनाते हैं कि अन्य जादूगरों को वे करतब न पता हों, क्योंकि यह उनका विशिष्ट उपकरण है."

क्या जादू की कला लुप्त हो रही है?
शहर या उपनगरों में पहले की तरह बड़े जादू के शो अब नहीं दिखते और तमाम मशहूर जादूगर भी इस पेशे से दूर हो गए हैं. पीसी सरकार जूनियर जैसे जादूगर अब कोलकाता में शो नहीं करते. लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि जादू की कला लुप्त हो रही है? देब इस धारणा से सहमत नहीं हैं.

उन्होंने कहा, "जादू उद्योग अभी भी मौजूद है. भारत में 5,000 से ज्यादा जादूगर हैं जो नियमित रूप से शो करते हैं. हालांकि, आजकल बजट बदल गया है. नतीजतन, बड़े शो बहुत कम होते हैं. यह कहा जा सकता है कि अब बड़े वाद्य यंत्रों के साथ शो नहीं होते, जिससे बड़े वाद्य यंत्रों की मांग भी कम हो गई है. अब शो स्मार्ट और छोटे होते हैं. जादू के शो पार्टियों या विभिन्न होटलों में छोटे आयोजनों में आयोजित किए जाते हैं. लेकिन इस तरह का जादू बिल्कुल अलग है. यह कहा जा सकता है कि जादू का रूप बदल गया है."

मोबाइल फोन पर जादू के शो
मोबाइल फोन के आने के बाद से जादू की लोकप्रियता में गिरावट आने लगी है. अन्य लाइव शो की तरह, जादू भी इस गैजेट से प्रभावित हुआ है. देब का मानना है कि मोबाइल की लत लोगों को लाइव संगीत या जादू के शो से दूर कर रही है. लोग अब अपने व्यस्त कार्यक्रम से बड़े जादू के शो के लिए समय नहीं निकाल पाते. इसके बजाय, वे अपना खाली समय मोबाइल फोन पर बिताते हैं. यही कारण है कि बड़े शो की लोकप्रियता कम हो गई है.

मोबाइल फोन पर लीक हो रही ट्रिक्स
मोबाइल फोन ने जादू के विभिन्न करतब को लीक करके जादू उद्योग को एक और झटका दिया है. इन करतब को आसानी से सीखकर लोग जादू के शो में रुचि खो रहे हैं. देब इसके लिए कई जादूगरों को जिम्मेदार मानते हैं.

वह कहते हैं, "कई असफल जादूगर, जो जीवन में कुछ नहीं कर पाए, इन ट्रिक्स के वीडियो बनाकर वायरल कर रहे हैं. नतीजतन, जादू के करतब आम लोगों की नजरों में बहुत आसानी से आ रहे हैं. एक बार जादू पकड़े जाने के बाद, लोगों की लाइव शो देखने में कोई दिलचस्पी नहीं रहती क्योंकि वे अपनी जिज्ञासा नहीं बढ़ा पाते. यह अपनी नाक कटने और आगे का सफर बर्बाद करने जैसा है. इसीलिए कई जादूगरों को प्रासंगिक बने रहने के लिए नए-नए करतब ढूंढने पड़ते हैं."

जादू की कला खत्म नहीं होगी
देब का दावा है कि जादू की कला भविष्य में भी बाकी पांचों अनुप्रयुक्त कलाओं (applied arts) की तरह ही रहेगी. लेकिन पहले आम लोग जादूगरों के बारे में थोड़ा अलग नजरिया रखते थे. अब, हर कोई जादूगरों को आम इंसान समझने लगा है. नतीजतन, जादूगरों को भी जादू की कला को आम इंसान की तरह सबके सामने स्थापित करना पड़ता है. जादू दिखाने की तकनीक बदल गई है, उसके उपकरण और रूप बदल गए हैं.

उन्होंने कहा, "जादू तब तक जीवित रहेगा जब तक उसमें समय के साथ बदलाव होता रहेगा. लोग जादू के शो देखने और उसका अनुभव करने का आनंद लेते हैं. हालांकि, इसके लिए बुद्धि और प्रतिभा की आवश्यकता होती है. जब तक अच्छी प्रतिभाएं जादू के बारे में सोचती रहेंगी, जादू की कला जीवित रहेगी."

