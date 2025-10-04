ETV Bharat / bharat

बंगाल, मध्य प्रदेश समेत तीन राज्य बच्चों के लिए सबसे असुरक्षित! NCRB रिपोर्ट में खुलासा

आंध्र प्रदेश में कुल 4433 लापता बच्चों में से 4331 बच्चों को बरामद किया गया है. वहीं तमिलनाडु में 2023 में कुल 7826 बच्चों के लापता होने क रिपोर्ट दर्ज हुई, जबकि 8233 बच्चों को बरामद किया गया. बरामदगी के आंकड़ों में पिछले वर्ष लापता हुए बच्चे भी शामिल हैं.

हालांकि, राष्ट्रीय स्तर पर लापता बच्चों की रिकवरी दर 65.9 प्रतिशत है, जिसमें केरल में 95.9 प्रतिशत, आंध्र प्रदेश में 85.7 प्रतिशत, तमिलनाडु में 80.3 प्रतिशत और मध्य प्रदेश में 69.8 प्रतिशत है. आंकड़ों के अनुसार, 2023 में केरल में लापता बच्चों की कुल संख्या 2352 थी, जबकि 2369 बच्चों को बरामद किया गया. दरअसल पुलिस ने कई ऐसे लापता बच्चों को भी बरामद किया, जिनके बारे में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई थी.

एनसीआरबी के आंकड़ों से पता चला है कि साल 2023 में देश भर में कुल 91,296 बच्चे (22,460 पुरुष, 68,835 महिलाएं और 1 ट्रांसजेंडर) लापता हुए. जबकि 2022 में लापता बच्चों की संख्या 83,350 थी. इस तरह 2023 में लापता बच्चों की संख्या में 9.5 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई.

आंकड़ों के अनुसार, 2023 में पश्चिम बंगाल में 14,667 बच्चे लापता हुए, इसके बाद मध्य प्रदेश में 12091 और तमिलनाडु में 7826 बच्चे लापता हुए.

नई दिल्ली: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों से पता चला है कि 2023 में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लापता होने की सबसे अधिक घटनाएं पश्चिम बंगाल में दर्ज की गईं, जिसके बाद मध्य प्रदेश और तमिलनाडु का स्थान है. वहीं, भारत में बच्चों के लापता होने की घटनाओं में 9.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है.

वहीं, साल 2022 में 2,250 मामलों की तुलना में 2023 में मानव तस्करी के कुल 2,183 मामले दर्ज किए गए, जिसमें 3.0 प्रतिशत की गिरावट देखी गई. आंकड़ों के अनुसार, साल 2023 में कुल 6,288 पीड़ितों की तस्करी की सूचना मिली है, जिनमें 2,687 बच्चे और 3,601 वयस्क शामिल हैं. एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार, मानव तस्कर अक्सर नई नौकरी, बेहतर जीवन स्तर और परिवारों को सहायता जैसे झूठे वादे करके लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाते हैं. रिपोर्ट में कहा गया है, "ऐसे वादे लोगों को भले ही जायज लगें, लेकिन ये कई पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को शोषण का आसान शिकार बना देते हैं."

मानव तस्करी के खिलाफ कानून कार्रवाई को मजबूत करने के लिए, गृह मंत्रालय ने समय-समय पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी जिलों में मानव तस्करी रोधी इकाइयां (AHTU) स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों को धनराशि जारी की है.

देश भर में 815 AHTU कार्यरत

रिपोर्ट में कहा गया है, "इनका काम मानव तस्करी के मामलों की जांच करना और इसमें शामिल अपराधियों सहित ऐसे मामलों का डेटाबेस तैयार करना है. नए AHTU स्थापित करने और मौजूदा AHTU को मजबूत करने के लिए निर्भया कोष से 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, अब तक 815 AHTU कार्यरत हैं और 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने सभी जिलों में AHTU स्थापित करने का अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है."

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मानव तस्करी निरोधक दस्ता (AHTU) द्वारा 2023 के दौरान मानव तस्करी के 2,183 मामले दर्ज किए गए हैं. सबसे अधिक मामले महाराष्ट्र (388 मामले), तेलंगाना (336 मामले) और ओडिशा (162 मामले) में दर्ज किए गए हैं.

2023 में 18 साल से कम उम्र के कुल 2687 पीड़ितों की तस्करी की गई है, जबकि इसी साल 3601 पीड़ितों की तस्करी की गई है. दिलचस्प बात यह है कि 2023 में कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा 6043 पीड़ितों को बचाया गया है। आंकड़ों के अनुसार, 2023 में 1619 पुरुषों और 961 महिलाओं सहित 18 वर्ष से कम आयु के 2580 पीड़ितों को बचाया गया है, जबकि इसी अवधि के दौरान 18 वर्ष से अधिक आयु के 3463 पीड़ितों को बचाया गया है.

यह भी पढ़ें- NCRB Report : जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद से जुड़े 151 मामले दर्ज, लद्दाख में कोई केस दर्ज नहीं