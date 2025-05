ETV Bharat / bharat

'जेल जाएंगे पर अपना हक लेकर रहेंगे', पश्चिम बंगाल में बेरोजगार शिक्षकों का 'हल्ला बोल' - JOBLESS TEACHERS PROTEST

पश्चिम बंगाल में नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों को प्रदर्शन ( ETV Bharat )

Published : May 17, 2025 at 5:15 PM IST | Updated : May 17, 2025 at 5:21 PM IST

कोलकाता: सुप्रीम कोर्ट के पिछले माह के आदेश के बाद नौकरी गंवाने वाले स्कूली शिक्षकों ने यहां साल्ट लेक में पश्चिम बंगाल शिक्षा विभाग मुख्यालय के बाहर शनिवार को तीसरे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रखा. शुक्रवार रात से शनिवार सुबह तक करीब 1,000 शिक्षकों ने विकास भवन के बाहर शांतिपूर्ण तरीके से धरना दिया. इस दौरान कोई अप्रिय घटना न हो इसलिए पुलिसकर्मियों ने दूर से निगरानी की. बेरोजगार शिक्षकों की सीएम ममता से मांग

शिक्षक मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रदर्शन स्थल पर आएं और उनसे व्यक्तिगत रूप से चर्चा करें, ताकि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद पैदा हुए गतिरोध को समाप्त किया जा सके. पश्चिम बंगाल में नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों को प्रदर्शन (ETV Bharat) सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षकों ने अपनी नौकरी गवाई

शिक्षकों ने 2016 स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) परीक्षा पास की थी, लेकिन पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्होंने अपनी नौकरी गंवा दी. शिक्षक मांग कर रहे हैं कि राज्य सरकार उनकी सेवाओं को बहाल करने के लिए कानूनी कदम उठाए. अदालत ने शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य करार दिया

सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य करार दिया था. कई प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि शिक्षकों ने रातभर विकास भवन के बाहर धरना जारी रखा. जेल जाएंगे तो खाना तो मिलेगा, महबूब मंडल ने कहा

डिजर्विंग टीचर्स राइट्स फोरम के सदस्य महबूब मंडल ने कहा कि, वे गिरफ्तार होंगे और अगर जरूरत पड़ी तो जेल भी जाएंगे. कम से कम उन्हें वहां खाना तो मिलेगा. उन्होंने कहा कि, इस सरकार और इसके गैरजिम्मेदार अधिकारियों ने सचमुच उनके पेट पर लात मारी है. वे तब तक सड़क से नहीं हटेंगे जब तक उनको आधिकारिक तौर पर सम्मान के साथ बिना किसी परीक्षा और चयन प्रक्रिया के अपने स्कूलों में वापस जाने का आदेश नहीं दिया जाता. शिक्षकों की योजना है कि वे फुटपाथ पर पढ़ाएंगे

फोरम के सदस्यों ने कहा कि गुरुवार रात की पुलिस कार्रवाई में घायल हुए शिक्षकों के कई छात्र विकास भवन पहुंचेंगे और शिक्षकों की योजना है कि वे फुटपाथ पर उन्हें पढ़ाएंगे. शाम को विकास भवन से साल्ट लेक के करुणामयी क्रॉसिंग तक एक रैली भी बुलाई गई है, जहां स्कूल चयन आयोग का कार्यालय भी स्थित है. प्रदर्शनकारियों ने गुरुवार रात को उन पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में पुलिस कर्मियों को चॉकलेट और फूल भेंट करने की भी योजना बनाई है, जिसमें कई लोग लहूलुहान और घायल हो गए थे. बेरोजगार शिक्षकों का हल्ला बोल

ग्रुप सी और डी के गैर-शिक्षण कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले अमित मंडल ने कहा कि, गुरुवार शाम को जो कुछ हुआ, उसे सभी ने देखा है. उन्हें यह समझना चाहिए कि उन पर हमला शाम 8 बजे शुरू नहीं हुआ था. वास्तव में, यह दोपहर में शुरू हुआ था जब तृणमूल कांग्रेस के एक स्थानीय नेता और उनके सहयोगी यहां आए और उन पर हमला किया. फिर रात में पुलिस ने लाठीचार्ज किया. लेकिन, बेरोजगार शिक्षक पीछे नहीं हटे हैं. अगर वे यहां से वापस जाते हैं, तो अपनी नौकरी बहाल करके अपने स्कूल जाएंगे.

पुलिस ने आरोपों को खारिज किया

वहीं, पुलिस ने बेरोजगार शिक्षकों पर बल किए जाने वाले आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया. पुलिस प्रशासन का कहना था कि, गुरुवार को विकास भवन के अंदर किसी भी गर्भवती महिला को नहीं रोका गया था. शिक्षक मंच के नेता और प्रदर्शनकारी शिक्षकों में शामिल चिन्मय मंडल ने कहा, "हमने हजारों शिक्षकों, नागरिक समाज के सदस्यों और अन्य लोगों से विकास भवन के बाहर इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन तेज करने का आग्रह किया है. हम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से तत्काल बातचीत की मांग करते हैं." शुभेंदु अधिकारी बेरोजगार शिक्षकों के साथ

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को बेरोजगार शिक्षकों से उनके विरोध स्थल पर मुलाकात की और उन्हें समर्थन दिया. साथ ही उन्होंने कहा कि अगर इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई तो पार्टी अगले माह के विधानसभा सत्र को जारी नहीं रहने देगी. विपक्ष के नेता अधिकारी ने कहा कि वह और पार्टी के अन्य नेता योग्य शिक्षकों को उनकी लड़ाई में पूरा समर्थन देंगे. शुभेंदु अधिकारी के साथ कोलकाता नगर निगम में पार्टी पार्षद सजल घोष और वकील-पार्टी कार्यकर्ता कौस्तव बागची भी थे. बीजेपी नेता ने पुलिस कार्रवाई पर उठाए सवाल

अधिकारी ने कहा कि, वे यहां दोपहर में सत्ताधारी पार्टी के गुंडों और फिर शाम को सत्ताधारी पार्टी के 'पंजीकृत गुंडों' यानी पुलिस द्वारा आंदोलनकारी शिक्षकों के साथ की गई मारपीट के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने आए हैं. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार भी एक-दो दिन में यहां धरना स्थल पर आएंगे. उन्होंने कहा कि, वे एक दिन पूरी रात प्रदर्शनकारियों के साथ रहेंगे. विधानसभा सत्र नहीं चलने देंगे, शुभेंदु अधिकारी ने कहा

उन्होंने कहा कि, अगर सत्ताधारी पार्टी सदन में शिक्षकों के मुद्दे को उठाने के उनके कदम को विफल करने का प्रयास करती है तो विपक्ष जून में सत्र आयोजित होने पर विधानसभा को चलने नहीं देगी. उन्होंने कहा कि, शिक्षकों ने बिना किसी गलती के अपनी नौकरी खो दी. उन्होंने इस राज्य सरकार के भ्रष्टाचार की कीमत चुकाई है. बेरोजगार शिक्षकों के साथ एकजुट होने के लिए आए हैं

अधिकारी ने कहा कि, वे यहां आंदोलन और योग्य शिक्षकों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए आए हैं. अधिकारी ने कहा कि, भाजपा ने बिना किसी राजनीतिक झंडे और भाषणों के जागरूक और जिम्मेदार नागरिकों के रूप में इस आंदोलन के साथ खड़े होने का फैसला किया है. उन्होंने कहा कि, वे बेरोजगार शिक्षकों के साथ एकजुट होने के लिए यहां आए हैं. शुक्रवार को इससे पहले, वकील राजनील मुखर्जी, शिक्षाविद् मिरातुन नाहर, जूनियर डॉक्टर्स फोरम के वरिष्ठ सदस्य अनिकेत महतो, सीपीआईएम नेता सतरूप घोष और कई अन्य लोग शिक्षकों द्वारा आयोजित एक विरोध रैली में शामिल हुए. पुलिस ने शिक्षकों को बेरहमी से पीटा

डॉ. अनिकेत महतो ने कहा, "गुरुवार की रात पुलिस ने शिक्षकों को कितनी बेरहमी से पीटा, इसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है और पुलिस अधिकारी हल्का बल प्रयोग करने की बात कर रहे हैं. लाठीचार्ज के कारण खून बह गया है और सरकार को पता होना चाहिए कि खून जमकर मवाद में बदल गया है. सीपीआईएम ने टीएमसी की कड़ी आलोचना की

सीपीआईएम नेता शतरूप घोष ने शिक्षकों के शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन पर गुंडों और बदमाशों को 'उतारने' के लिए तृणमूल कांग्रेस की कड़ी आलोचना की. हालांकि, घोष ने ममता बनर्जी से अपील करते हुए कहा, "जब वे सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर करने जाएं तो एक नया कागज लेकर जाएं जिसमें योग्य और अयोग्य उम्मीदवारों के नाम हों और जिसे वे चार साल से जमा नहीं कर रहे हैं. तभी योग्य उम्मीदवार बच पाएंगे. इस मुद्दे पर विपक्ष आपके (ममता) साथ रहेगा. ये भी पढ़ें: 'बंगाल में वक्फ एक्ट लागू करने का सवाल ही नहीं', CM ममता ने अल्पसंख्यकों को दिया भरोसा

Last Updated : May 17, 2025 at 5:21 PM IST