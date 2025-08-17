हुगली: पश्चिम बंगाल पुलिस ने पद्मश्री बुला चौधरी के घर से चोरी हुए 295 मेडल बरामद कर लिया है. चोरी की घटना का पता लगने के दो दिनों के भीतर चंदननगर कमिश्नरेट पुलिस ने 295 पदक बरामद कर बुला चौधरी को सौंप दिए. इससे बुला चौधरी के चेहरे पर मुस्कान लौट आई.

ईटीवी भारत से बात करते हुए बुला चौधरी ने बताया कि हालांकि, पुलिस अभी तक छोटा पद्मश्री पदक और कई अंतरराष्ट्रीय पदकों का पता नहीं लगा पाई है. उनके अनुसार, राष्ट्रपति से मिला पद्मश्री पदक चोरी नहीं हुआ है, वह दक्षिण कोलकाता के कोसबा इलाके में स्थित एक अन्य घर में है. लेकिन दिया जाने वाला छोटा पदक, यानी जिसे शर्ट पर पहना जाता है और सम्मान के तौर पर कहीं ले जाया जाता है, वह चोरी हो गया है. उत्तरपाड़ा पुलिस स्टेशन ने कृष्णा चौधरी नाम के एक बदमाश को गिरफ्तार किया है. पूर्व तैराक पदक वापस पाकर खुश हैं और चोर पकड़ा गया है.

कोलकाता के कस्बा इलाके में रहती हैं बुला चौधरी

हुगली के हिंदमोटर के देबाईपुकुर इलाके में तैराक बुला चौधरी का एक घर है. उस घर का नाम 'सुंदर बाड़ी' है. बुला चौधरी फिलहाल कोलकाता के कस्बा इलाके में रहती हैं. वह कभी-कभार हिंदमोटर स्थित अपने घर आती हैं. उनके सभी पुरस्कार, तैराकी के दौरान उनके विभिन्न कारनामों की तस्वीरें और राष्ट्रपति समेत कई लोगों के साथ ली गई कई तस्वीरें वहां रखी थीं. लेकिन पिछले शुक्रवार (15 अगस्त) की सुबह पता चला कि बुला चौधरी के ज्यादातर पदक उस घर के शोकेस से गायब थे.

चोरी हुए 295 मेडल बरामद (ETV Bharat)

बड़ी शख्सियत होने के नाते बुला चौधरी के घर में चोरी की खबर फैलने में देर नहीं लगी. बाद में पुलिस मौके पर पहुंची. उन्होंने सारी जांच-पड़ताल की. चोरी की खबर मिलते ही बुला खुद तुरंत वहां पहुंच गईं. बाद में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई. जांच शुरू हुई.

बुला चौधरी के भाई के अनुसार, "बुला चौधरी अगले कुछ दिनों में कस्बा स्थित अपने घर से हिंद मोटर आने वाली थीं, इसलिए उनके भाई डोलन चौधरी उस घर की सफाई करने आए थे. तभी चोरी का पता चला. डोलन चौधरी ने उस दिन कहा था, दीदी कस्बा में रहती हैं. वह कभी-कभार यहां आती हैं. दीदी यहां आएंगी, इसलिए मैं सफाई करने आया था. फिर मैंने देखा कि सारे मेडल और सब कुछ चोरी हो गया था."

15 अगस्त को पता चला था कि पूर्व तैराक बुला चौधरी के घर से पद्मश्री समेत सभी मेडल चोरी हो गए हैं. हुगली जिले के श्रीरामपुर में स्थित मशहूर तैराक बुला चौधरी के घर का पिछला दरवाजा तोड़कर उनके सभी मेडल चुरा लिए गए थे. इस घटना के बाद बुला चौधरी फूट-फूट कर रो पड़ी थीं. उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पुलिस पर अपना गुस्सा निकाला था.

पद्मश्री पदक भी मिलना चाहिए...

हालांकि, पुलिस ने पुलिस कार्रवाई में खोए हुए 295 पदक बरामद कर लिए हैं. इसके बाद पूर्व तैराक बुला चौधरी ने मुख्यमंत्री, पुलिस और पत्रकारों का आभार व्यक्त किया. उन्होंने, "राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पदक, यानी जो पदक अभी भी गायब हैं, उन्हें मिलना चाहिए." उन्होंने कहा, "पद्मश्री प्राप्तकर्ताओं को दो पदक दिए जाते हैं. उनमें से एक छोटा पदक खो गया है. पुलिस को वह पदक भी ढूंढना चाहिए."

'सुंदर बाड़ी' घर को संग्रहालय बनाना चाहती हैं चौधरी

पूर्व तैराक ने यह भी कहा, "ये सिर्फ मेडल नहीं हैं, ये मेरा जुनून है. मैं 6 साल की उम्र से तैराकी कर रही हूं. मुझे देश-विदेश से कई मेडल और सम्मान मिले हैं. जिस दिन ये चोरी हुए, मेरा दिल टूट गया. मैंने मुख्य सचिव को इसकी जानकारी दी. मैंने सोचा कि मुख्यमंत्री से मिलकर बताऊंगी. उससे पहले ही चंदननगर पुलिस कमिश्नरेट और चंदननगर पुलिस की टीम ने मेरे मेडल बरामद कर लिए. मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वे इतनी जल्दी काम कर पाएंगे. मैं देबाईपुकुर स्थित अपने घर में एक संग्रहालय बनाने की सोच रही हूं."

