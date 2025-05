ETV Bharat / bharat

रात के अंधेरे में सुंदरबन और गंगासागर द्वीप के आसमान में दिखे रहस्यमयी ड्रोन! दहशत का माहौल - DRONE SCARE ON SAGAR ISLANDS

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 22, 2025 at 1:49 PM IST | Updated : May 22, 2025 at 1:57 PM IST 3 Min Read

गंगासागर: पश्चिम बंगाल दक्षिण 24 परगना जिले के सुंदरबन और गंगासागर द्वीप के पास के तटीय इलाकों के आसमान में ड्रोन जैसी दिखने वाली उड़ती वस्तुएं देखी गईं. पुलिस ने इस बात की जानकारी दी. यह घटना कोलकाता के हेस्टिंग्स और विक्टोरिया मेमोरियल इलाके के ऊपर ड्रोन उड़ते देखे जाने के एक दिन बाद हुई. इस घटना के बाद कोलकाता पुलिस और सेना की पूर्वी कमान ने विस्तृत जांच शुरू की. गंगासागर द्वीप, मौसुनी द्वीप, बक्खाली और फ्रेजरगंज के तटीय इलाकों में रहने वाले निवासियों ने बताया कि आधी रात के बाद अंधेरे आसमान में कई रोशनी चमकती हुई दिखाई दीं. सागर द्वीप की एक बुजुर्ग निवासी परिबाला गिरी ने कहा कि, उन्होंने रात को करीब डेढ़ बजे बाहर गई और गंगासागर में कपिलमुनि मंदिर के पास कई रहस्यमयी रोशनी देखी. रोशनी उत्तर और दक्षिण की ओर बढ़ रही थी. वह समझ नहीं पाई कि यह किस तरह की रोशनी थी. हालांकि, स्थिति को देखते हुए वे लोग इस घटना से काफी डरे और सहमे हुए हैं. एक अन्य निवासी साथी मैत्रा ने कहा कि, उन्होंने पुलिस और प्रशासन को सागर द्वीप पर मंडराती इन रोशनी के बारे में सूचित किया है. मैत्रा ने कहा कि, यहां के लोगों को अपने आस-पास की स्थिति को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है।. इस विषय को लेकर सुंदरबन पुलिस जिले के पुलिस अधीक्षक कोटेश्वर राव ने कहा कि, उन्हें इस घटना की सूचना मिली है और वे इस मामले की जांच कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि, पुलिस सुंदरबन के ऊपर ड्रोन की मौजूदगी का पता लगाने की कोशिश कर रही है. पुलिस यह भी पता लगा रही है कि, आखिर ड्रोन को कौन संचालित कर रहा है. बता दें कि, बुधवार को हुगली नदी, भारतीय संग्रहालय और विक्टोरिया मेमोरियल के साथ हेस्टिंग्स, बाबूघाट और प्रिंसेप घाट पर ड्रोन उड़ते देखे गए, जिसके बाद कोलकाता पुलिस और सेना हरकत में आ गई. कोलकाता पुलिस के संयुक्त आयुक्त (मुख्यालय) मेराज खालिद ने ईटीवी भारत को बताया कि जांच उन लोगों के ठिकानों का पता लगाने के लिए की जा रही है जो ड्रोन उड़ा रहे थे और मामले की जानकारी सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय को दे दी गई है. कोलकाता पुलिस के पास ड्रोन उड़ाने की कोशिश करने वालों के बारे में विस्तृत दिशा-निर्देश हैं और इस संबंध में पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता है. बिधाननगर कमिश्नरेट ने राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में डीजीसीए लाइन का पालन करते हुए एनएससीबी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया है. ​ये भी पढ़ें: स्वर्ण मंदिर पर पाकिस्तानी ड्रोन हमले को सटीकता से विफल किया था भारतीय सेना ने

