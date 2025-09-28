ETV Bharat / bharat

खबर का असर: दुर्गा पूजा के आयोजन से दलित टोले में लौटी खुशी, लोगों ने कहा- शुक्रिया ईटीवी भारत

राधिका बाबू का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया. लेकिन पूजा बंद नहीं हुई. चूंकि कोई स्थानीय पुजारी पूजा नहीं करा सकता था, इसलिए आयोजकों को बिहार से एक पुजारी बुलाना पड़ा. पिछले साल तक, यह पूजा एक जर्जर टिन शेड के नीचे की जाती थी. समुदाय की वर्तमान पीढ़ी का दावा है कि उनकी पूजा 100 साल पुरानी है.

रतनपुर गांव जिले के सबसे बड़े सांसी हाटों में से एक है. कम से कम 75 साल पहले, दलित समुदाय की प्रतिनिधि राधिका हरिजन ने उस मोहल्ले में पूजा शुरू की थी. यह पूजा उनके घर के बगल में एक अस्थायी टिन शेड के नीचे शुरू हुई थी.

स्थानीय विधायक समर मुखर्जी ने शनिवार को आयोजकों को सरकारी अनुदान का चेक सौंपकर पूजा का उद्घाटन किया. इस अवसर पर मालतीपुर विधायक अब्दुर रहीम बख्शी, जिला परिषद सदस्य फजलुल हक, रतुआ थाने के आईसी मानवेंद्र साहा और कई अन्य लोग उपस्थित थे.

11 सितंबर को ईटीवी भारत ने इस संबंध में खबर प्रकाशित की. इसके बाद प्रशासन हरकत में आया और इस पूजा को सरकारी अनुदान के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया गया. इसके बाद समुदाय के लोगों ने बड़े उत्साह से पूजा का आयोजन शुरू कर दिया. अस्थायी दुर्गा मंदिर के सामने निचले हिस्से में मिट्टी डाली गई और पंडाल बनाया गया. इलाके के एक मूर्तिकार की बिना बिकी मूर्ति भी वहां स्थापित की गई.

मालदा: पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में रतनपुर गांव के दलित समुदाय के लोग पैसों की कमी के कारण दुर्गा पूजा आयोजित करने में असमर्थ्य थे. समुदाय के लोगों की शिकायत थी कि उन्हें समाज के निचले तबके से होने के कारण पूजा में दूसरे समुदायों से सहयोग नहीं मिल रहा था. कोई भी उनकी मदद नहीं करना चाहता था, इसलिए उन्होंने इस बार पूजा बंद करने का फैसला किया था. यहां गांव रतुआ ब्लॉक नंबर 1 की सामसी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है.

ग्राम पंचायत की मुखिया का बयान

धन की कमी के कारण इस पूजा के बंद होने की खबर सबसे पहले ईटीवी भारत ने ही सामने लाई थी. इसके बाद सामसी ग्राम पंचायत की मुखिया मनीषा दास ने वादा किया कि वह इस पूजा को बंद न होने देने की पूरी कोशिश करेंगी. उन्होंने कहा कि दलित समुदाय के लोगों को भी दुर्गा पूजा करने का उतना ही अधिकार है जितना बाकी सभी को.

रतनपुर गांव में दलित समुदाय की दुर्गा पूजा (ETV Bharat)

रविवार को उन्होंने कहा, "मैंने यह मामला पार्टी और प्रशासन के ध्यान में लाया. यह खबर मिलने के बाद प्रशासन ने भी विशेष भूमिका निभाई. 15 सितंबर को प्रशासन ने बताया कि दलितों की दुर्गा पूजा को सरकारी अनुदान के दायरे में लाया गया है. यह जानकारी उन्हें पहले ही दे दी गई थी. आखिरकार कल दोपहर उन्हें एक लाख 10 हजार रुपये का चेक सौंप दिया गया."

रतुआ विधायक समर मुखर्जी ने कहा, "ममता बनर्जी के राज्य में इस समाज में कोई भी पीछे नहीं छूटता. दुर्गा पूजा के आयोजन में किसी को कोई बाधा नहीं है. मालदा जिले में मुस्लिम समुदाय के लोग भी दुर्गा पूजा का आयोजन कर रहे हैं. इसलिए, धन की कमी के कारण रतनपुर दलित टोला में पूजा बंद होने की खबर मिलने के बाद हमने कार्रवाई की. प्रशासन ने भी मदद का हाथ बढ़ाया. कल दोपहर उस समाज के प्रतिनिधियों को सरकारी अनुदान का चेक सौंप दिया गया. इस बार पूजा अधिक धूमधाम से आयोजित की जाएगी."

टोले में खुशी का माहौल

दुर्गा पूजा के लिए सरकारी अनुदान मिलने पर दलित समुदाय के लोग बहुत खुश हैं. पूरे टोले में खुशी का माहौल है. स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का धन्यवाद किया.

गांव की बिभा हरिजन ने पूजा को फिर से शुरू कराने के लिए ईटीवी भारत का शुक्रिया अदा किया. उन्होंने कहा, "हमारी खबर लोगों तक पहुंचाने के लिए मैं ईटीवी भारत का शुक्रिया अदा करती हूं. हमारे पास पैसे नहीं थे, इसलिए हम पूजा नहीं कर पाए. ईटीवी भारत से खबर सुनने के बाद मुख्यमंत्री ममता दीदी ने हमें पूजा के लिए पैसे दिए. कल दोपहर पंचायत के सदस्य, मुखिया और सचिव आए और 1 लाख 10 हजार रुपये का चेक सौंपा. चेक मुझे सौंपा गया. इसके लिए मैं एक बार फिर ईटीवी भारत का शुक्रिया अदा करती हूं."

