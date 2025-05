ETV Bharat / bharat

'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद पश्चिम बंगाल का यह परिवार क्यों है दहशत में ? - OPERATION SINDOOR

पाकिस्तान के कैद में बीएसएफ जवान की पत्नी. ( ETV Bharat )

Published : May 7, 2025 at 8:27 PM IST | Updated : May 7, 2025 at 8:57 PM IST

कोलकाताः भारतीय सेना ने 7 मई को पाकिस्तान के 9 शहरों में जैश, लश्कर और हिजबुल के मुख्यालय और कई आतंकी शिविरों को नष्ट कर दिया. पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए भारतीय सेना के 'ऑपरेशन सिंदूर' की दुनिया भर में चर्चा हो रही है. आतंकवाद के खिलाफ इस ऑपरेशन से पूरा देश खुश है. लेकिन, हुगली जिले के रिशरा का एक परिवार इस हमले की खबर मिलने के बाद दहशत में है. पहलगाम घटना के ठीक बाद बीएसएफ जवान पूर्णम साव को पाक रेंजर्स ने पकड़ लिया है. तब से उनकी पत्नी, मां और परिवार के बाकी सदस्य बेहद डर के साए में जी रहे हैं. परिवार वालों को उम्मीद थी कि बीएसएफ बातचीत के जरिए पूर्णम को पाकिस्तान से वापस लाने में कामयाब हो जाएगी. लेकिन 7 मई की आधी रात को पाकिस्तान की धरती पर भारतीय मिसाइल हमले के बाद इस परिवार को अनहोनी की आशंका सता रही है. पूर्णम की गर्भवती पत्नी रजनी ने कहा "कल रात भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर हमला किया. उनके लोगों को मार डाला. अब वे भी जवाबी कार्रवाई करेंगे। अब मेरे पति को वापस लाना कैसे संभव होगा!" रजनी ने बताया कि पिछले बुधवार को बीएसएफ के सीईओ से बात की थी. उन्होंने बताया था कि पूर्णम ठीक है. भरोसा दिलाया है कि उसे जल्द ही वापस लाया जाएगा.

