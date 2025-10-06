ETV Bharat / bharat

पश्चिम बंगाल: जलपाईगुड़ी में भीड़ ने BJP सांसद खगेन मुर्मू पर किया हमला, घायल

भाजपा नेताओं पर हमले की निंदा करते हुए केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि इस घटना से पता चलता है कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है. उन्होंने कहा, "आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में भाजपा की एक टीम राहत कार्य के लिए, लोगों से मिलने वहां गई थी... ममता बनर्जी ने बांग्लादेश से रोहिंग्याओं को लाकर और उन्हें यहां बसाकर ऐसी स्थिति पैदा की है. मुझे लगता है कि यह पहले से योजनाबद्ध था और इसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, क्योंकि इतना बड़ा हमला मुख्यमंत्री की जानकारी के बिना नहीं हो सकता."

सिलीगुड़ी से भाजपा विधायक घोष ने कहा कि घटना के तुरंत बाद उन्हें मालदा उत्तर के सांसद को अस्पताल ले जाने के लिए वहां से निकलना पड़ा.

आरोप है कि सांसद मुर्मू और विधायक शंकर घोष को स्थानीय लोगों ने कथित तौर पर धक्का दिया, जब वे उत्तर बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के बाढ़ प्रभावित नागराकाटा इलाके में स्थिति का जायजा लेने गए थे. घोष ने अस्पताल ले जाए जाने से पहले खून से सने सांसद मुर्मू का एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया और दावा किया कि नागराकाटा इलाके में स्थानीय लोगों ने उन्हें धक्का दिया और उनके वाहन में तोड़फोड़ की.

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को जायजा लेने पहुंचे भाजपा सांसद खगेन मुर्मू पर सोमवार को स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें वह घायल हो गए. भाजपा विधायक डॉ. शंकर घोष ने आरोप लगाया कि राहत सामग्री वितरित करते समय नागराकाटा में उन पर और मालदा उत्तर के सांसद खगेन मुर्मू पर भीड़ ने हमला किया.

पश्चिम बंगाल भाजपा के सह-प्रभारी अमित मालवीय ने कथित हमले को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना की और इसे "टीएमसी का जंगल राज" बताया. मालवीय ने एक्स पर कथित हमले का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "बंगाल में टीएमसी का जंगल राज! भाजपा सांसद खगेन मुर्मू, जो एक सम्मानित आदिवासी नेता और उत्तर मालदा से दो बार सांसद रहे हैं, पर टीएमसी के गुंडों ने उस समय हमला किया जब वे विनाशकारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के बाद राहत और बचाव कार्यों में मदद करने के लिए जलपाईगुड़ी के दुआर्स क्षेत्र के नागराकाटा जा रहे थे."

भाजपा नेता ने दावा किया कि पार्टी कार्यकर्ताओं पर राहत कार्य करने के लिए हमला किया जा रहा है जबकि मुख्यमंत्री बनर्जी और सत्तारूढ़ टीएमसी "कार्रवाई से गायब" हैं. उन्होंने पोस्ट में लिखा, "जब ममता बनर्जी अपने कोलकाता कार्निवल में नाच रही हैं, टीएमसी और राज्य प्रशासन कार्रवाई से गायब है. जो लोग वास्तव में लोगों की मदद कर रहे हैं, भाजपा नेता और कार्यकर्ता, उन पर राहत कार्य करने के लिए हमला किया जा रहा है. यह टीएमसी का बंगाल है, जहां क्रूरता का बोलबाला है और करुणा को सजा दी जाती है."

पिछले दो दिनों में उत्तर बंगाल के कई जिलों में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है. भाजपा के दोनों नेता स्थिति का जायजा लेने बाढ़ प्रभावित इलाके में गए थे.

वहीं, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बताया कि उत्तर बंगाल में बाढ़ से अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है.

दार्जिलिंग में हुए विनाशकारी भूस्खलन में 18 लोगों की जान चली गई है. जबकि भूस्खलन से विस्थापित हुए 40 से ज्यादा ग्रामीणों ने मिरिक के एक सामुदायिक भवन में आयोजित एक राहत शिविर में शरण ली है.

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक आपातकालीन वर्चुअल बैठक की और घोषणा की कि वह आज आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगी. मुख्यमंत्री ने एक अन्य पोस्ट में कहा, "संकोश नदी में एक साथ अत्यधिक जल प्रवाह था और भूटान तथा सिक्किम से नदी का जल सामान्य रूप से प्रवाहित हो रहा था. इससे आपदाएं उत्पन्न हुईं. हमें यह जानकर गहरा सदमा हुआ है कि भारी बारिश और नदी में आई बाढ़ के कारण उत्पन्न स्थिति में हमने अपने कुछ भाई-बहनों को खो दिया है. मैं मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं."

