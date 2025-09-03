ETV Bharat / bharat

कोलकाता में कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ मामले में भाजपा नेता राकेश सिंह गिरफ्तार - KOLKATA POLICE

पिछले शुक्रवार को कोलकाता स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ के सिलसिले में भाजपा नेता राकेश सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.

West Bengal BJP leader Rakesh Singh arrested over vandalism at congress office in kolkata
कोलकाता में कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ मामले में भाजपा नेता राकेश सिंह गिरफ्तार (ETV Bharat)
कोलकाता: पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय में घुसकर राहुल गांधी की तस्वीर पर स्याही पोतने, बैनर फाड़ने और नारेबाजी करने के आरोप में कोलकाता पुलिस ने भाजपा नेता राकेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने मंगलवार रात भाजपा नेता को कोलकाता के टांगरा स्थित एक फ्लैट से गिरफ्तार किया.

पुलिस अधिकारी रूपेश कुमार ने बताया कि राकेश सिंह को मंगलवार रात एक गुप्त सूचना मिलने के बाद गिरफ्तार किया गया. राकेश सिंह पिछले कुछ दिनों से फरार थे. पुलिस उनकी तलाश में सक्रिय थी. पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर रात करीब दो बजे छापेमारी कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया.

पिछले शुक्रवार को कोलकाता के मौलाली स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय विधान भवन में तोड़फोड़ के सिलसिले में राकेश सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. कथित तौर पर, यह सुनियोजित हमला भाजपा नेता राकेश सिंह और उनके समर्थकों ने किया था. पुलिस उस घटना में राकेश सिंह के बेटे को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है. लेकिन तब भी पुलिस को राकेश सिंह का कोई सुराग नहीं मिला था. वह लंबे समय से फरार थे.

पुलिस सूत्रों के अनुसार, विधान भवन में तोड़फोड़ समेत कई मामलों में राकेश सिंह का नाम जोड़ा गया है. पुलिस राकेश सिंह से भी पूछताछ कर रही है.

कांग्रेस भवन पर हमले के बाद, कोलकाता पुलिस ने राकेश सिंह के बेटे को साउथ सिटी से गिरफ्तार किया था. लगभग 5 दिनों की तलाश के बाद राकेश सिंह को गिरफ्तार किया गया. बताया जा रहा है कि उन्हें बुधवार को अदालत में पेश किया गया.

पता चला है कि राकेश सिंह कांग्रेस भवन में तोड़फोड़ की घटना के बाद से ही भूमिगत हो गए थे. जब पुलिस ने उनके बेटे को गिरफ्तार किया, तो उन्होंने एक वीडियो जारी किया था, जिसमें उन्होंने पुलिस को धमकाया और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा था. भाजपा नेता को कोलकाता के पुलिस आयुक्त मनोज कुमार वर्मा पर भी कई आरोप लगाते सुना गया.

