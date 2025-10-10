ETV Bharat / bharat

अमित शाह को लेकर ममता बनर्जी के बयान की निंदा, BJP बोली- दंगे भड़काना चाहती हैं मुख्यमंत्री

पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी हिंदू और मुस्लिमों के बीच संघर्ष भड़काने की कोशिश कर रही हैं.

West Bengal BJP criticises CM Mamata Banerjee remarks on SIR and Amit Shah
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (ANI)
By ANI

Published : October 10, 2025 at 9:35 AM IST

4 Min Read
कोलकाता: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेताओं ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का विरोध करने और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तुलना मीर जाफर से करने को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कड़ी आलोचना की है. बंगाल भाजपा के अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने ममता बनर्जी पर पश्चिम बंगाल में दंगे भड़काने और हिंदू तथा मुस्लिम समुदायों के बीच संघर्ष भड़काने की कोशिश का आरोप लगाया.

एएनआई से बात करते हुए समिक भट्टाचार्य ने कहा, "मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल में दंगे भड़काना चाहती हैं और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच संघर्ष भड़काना चाहती हैं. राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय को भी अहसास हो गया है कि पिछले तीन वर्षों में हुई 90% राजनीतिक हत्याओं में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग शामिल हैं."

उन्होंने अवैध प्रवासियों का भी मुद्दा उठाया और कहा, "अगर देश छोड़कर भागे लोग आज वापस आ गए हैं, तो यह कोई वेश्यालय या धर्मशाला नहीं है, जहां कोई भी देश में प्रवेश कर सकता है. ऐसा नहीं हो सकता. हमारा रुख स्पष्ट है - ऐसे लोगों का पता लगाओ और निर्वासित करो."

श्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य, लॉकेट चटर्जी और बिप्लब देब
श्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य, लॉकेट चटर्जी और बिप्लब देब (ANI)

भाजपा नेता लॉकेट चटर्जी ने भी ममता बनर्जी की आलोचना की. उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री जनता को गुमराह कर रही हैं क्योंकि उन्हें 2026 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत की कोई उम्मीद नहीं है. उन्होंने कहा, "ममता बनर्जी एसआईआर के बाद बिहार में फर्जी मतदाताओं के नाम कटने से डरी हुई हैं. सबसे ज्यादा फर्जी मतदाता यहीं (बंगाल में) हैं. उन्हें इस बार चुनाव जीतने की कोई उम्मीद नहीं है. वह जनता को गुमराह करने के लिए एनआरसी की बात कर रही हैं. भारतीय नागरिकों के नाम नहीं हटेंगे... फर्जी कार्ड बनाकर लोगों को वोट देने के लिए भेजा जाता है."

ममता बनर्जी ने देश भर में मतदाता सूची का एसआईआर कराने के चुनाव आयोग के फैसले का कड़ा विरोध किया है. उन्होंने भाजपा को चेतावनी दी है कि वह आग से न खेले. उन्होंने मतदाताओं के नाम हटाए जाने पर जन आक्रोश का संकेत दिया. सीएम ममता ने कहा, "मैंने भाजपा को चेतावनी दी थी कि आग से मत खेलो. जनता के आक्रोश के लिए तैयार रहो. बंगाल के लोग भाजपा पर कभी विश्वास नहीं करते. मैंने सुना है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने पार्टी की एक बैठक में कहा था कि हम कई नामों को हटाएंगे; वह कौन होते हैं उन्हें हटाने वाले? आज उनकी सरकार है, लेकिन कल नहीं रहेगी."

भाजपा नेता अग्निमित्र पॉल ने सीएए पर ममता के रुख पर सवाल उठाते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनने से पहले ममता बनर्जी का रुख "घुसपैठियों के खिलाफ" था. उन्होंने कहा, "ममता बनर्जी ने पहले भी बंगाल के मतदाताओं में दहशत पैदा करने की कोशिश की थी... 2005 में, जब उपसभापति के सामने कागजों का एक बंडल फेंका गया था. उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश से घुसपैठिए घुस रहे हैं. आज मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या हुआ? आज वह सीएए का विरोध कर रही हैं... सीएए नहीं, तो वोट नहीं. बंगाल के लोग चाहते हैं कि जो लोग बाहर से आए हैं और हमारे अधिकार छीन रहे हैं, उन्हें बाहर निकाला जाए."

ममता बनर्जी ने एसआईआर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी हमला बोला है और आरोप लगाया है कि "वह कार्यवाहक प्रधानमंत्री की तरह काम करते हैं" और उनकी तुलना सैन्य जनरल मीर जाफर से की, जिसने सिराजुद्दौला को धोखा दिया था और जून 1757 में प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद की थी. उन्होंने कहा, "वह कार्यवाहक प्रधानमंत्री की तरह काम करते हैं. लेकिन प्रधानमंत्री को सब पता है; अमित शाह पर हमेशा भरोसा मत करो. वह एक दिन आपके मीर जाफर बनेंगे."

भाजपा सांसद बिप्लब कुमार देब ने अमित शाह पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की टिप्पणी की कड़ी निंदा की. उन्होंने कहा, "राम मंदिर, जो हमारे राष्ट्र की पहचान से जुड़ा है, उनके समय में बनाया गया था. उनके समय में ट्रिपल तलाक को भी समाप्त कर दिया गया था, जिससे मुस्लिम महिलाओं को आजादी मिली... उन्हें बोलने में दिक्कत है. वह कुछ भी बोलती हैं. वह कभी भी वह नहीं करती हैं जो वह कहती हैं, और अमित शाह जो कहते हैं वो वास्तव में करते हैं."

