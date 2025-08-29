ETV Bharat / bharat

बंगाल में BJP के सामने बड़ी मुश्किल! बूथ एजेंटों की भारी कमी - SIR IN WEST BENGAL

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में इस बार बूथों की संख्या बढ़ाये जाने की उम्मीद है, इससे बीजेपी की संगठनात्मक कमजोरी सामने आ रही है.

सांकेतिक तस्वीर.
August 29, 2025

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होना है. इससे पहले विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) भी कराया जाना है. चुनाव आयोग करीब 14 हजार नए मतदान केंद्र जोड़ने जा रहा है. एसआईआर प्रक्रिया के तहत राज्य में मतदान केंद्रों की संख्या मौजूदा लगभग 80,000 से बढ़कर 94,000 तक पहुंचने वाली है. बूथों की इस बढ़ोतरी ने भाजपा की संगठनात्मक कमजोरी उजागर कर दी है. वहीं तृणमूल कांग्रेस आत्मविश्वास से भरी हुई है.

भाजपा पदाधिकारियों का मानना है कि वे बूथ स्तरीय एजेंटों (बीएलए) की कमी के कारण केवल 70 प्रतिशत बूथों पर ही अपनी मौजूदगी सुनिश्चित कर पाएंगे. यह स्थिति 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है. इसके विपरीत, तृणमूल कांग्रेस बूथों की बढ़ोतरी को किसी बोझ की बजाय जमीनी संगठन को और मजबूत करने का अवसर मान रही है. टीएमसी के पास बीएलए की पर्याप्त संख्या होने से उसे बूथ प्रबंधन में कोई दिक्कत नहीं है. यही वजह है कि बढ़ते बूथों को लेकर भाजपा चिंतित दिख रही है.

2024 के लोकसभा चुनावों में, भाजपा पश्चिम बंगाल के मौजूदा 80,681 बूथों में से लगभग 50,000-55,000 पर पोलिंग एजेंट तैनात कर सकती है. अभी लक्ष्य 65,000-70,000 का है, लेकिन अंदरूनी सूत्रों का मानना ​​है कि पार्टी को इसके आस-पास भी पहुंचने में मुश्किल हो सकती है.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार राज्य भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, "इस बार एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बीएलए की संख्या ज़्यादा होगी. कोई भी राजनीतिक दल बूथ एजेंटों के मामले में शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल नहीं कर सकता. लेकिन साथ ही, जिन बूथों पर हम बीएलए नियुक्त नहीं कर पा रहे हैं, वहां हमारे लिए यह एक चुनौती है."

पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने विश्वास जताते हुए जोर दिया कि पार्टी अधिकतम बूथों तक पहुंच बनाएगी. उन्होंने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा, "जिन बूथों पर चुनौतियां हैं, हम उन चुनौतियों से निपटने के लिए रणनीति तैयार करेंगे. अभी मैं यह नहीं बताऊँगा कि हमारे पास कितने बीएलए हैं, क्योंकि यह एक संगठनात्मक मामला है."

टीएमसी उपाध्यक्ष जय प्रकाश मजूमदार ने कहा, "टीएमसी के अलावा किसी भी पार्टी के पास सभी बूथों पर तैनात रहने की क्षमता नहीं है. कागज़ों पर, दूसरे लोग भले ही बहुत कुछ दावा करें, लेकिन हकीकत साफ़ है."

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मजबूत बीएलए नेटवर्क के बिना, लोगों की भावनाओं को वोटों में बदलना अनिश्चित हो जाता है. राजनीतिक विश्लेषक विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं, "बूथ राजनीति धैर्य, स्थानीय जुड़ाव और पड़ोस की विश्वसनीयता पर आधारित है. टीएमसी इसमें माहिर है; भाजपा नहीं."

चुनाव में बीएलए की क्या होती है भूमिकाः

एसआईआर प्रक्रिया में बीएलए, बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) के साथ मिलकर काम करते हैं, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं. सटीक मतदाता सूची तैयार करने का काम करते हैं. ये एजेंट गणना प्रपत्र एकत्र करके जमा करते हैं, मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नामों को चिह्नित करते हैं, और ड्राफ्ट मतदाता सूची की जांच के लिए नागरिकों को प्रेरित करते हैं. वास्तव में, वे बूथ स्तर पर पार्टी की आंख और कान की तरह काम करते हैं.

