पाली लिपि में लिखे मंत्रों से होती अमराई की दुर्गा पूजा, संकट में क्यों है 300 साल पुरानी परंपरा?

दुर्गापुर के अमराई गांव में 300 साल से भी पुरानी दुर्गा पूजा आज भी पूरी भव्यता के साथ मनाई जाती है.

800 साल पुरानी ताड़पत्र पांडुलिपि. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 28, 2025 at 6:29 PM IST

4 Min Read
दुर्गापुरः पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर के अमराई गांव में 300 साल से भी पुरानी दुर्गा पूजा आज भी पूरी भव्यता के साथ मनाई जाती है. यह पूजा चट्टोपाध्याय परिवार द्वारा शुरू की गई थी, जो कभी इस गांव के जमींदार थे. यह पूजा अपनी प्राचीन परंपराओं के लिए जानी जाती है, लेकिन अब परिवार को चिंता सता रही है कि यह परंपरा कितने दिन और चल पाएगी.

इसका कारण है एक 800 साल पुरानी ताड़पत्र पांडुलिपि, जिसमें संस्कृत और पाली लिपि में चंडी पूजा के 1700 श्लोक लिखे हैं. इस पांडुलिपि के आधार पर ही मां दुर्गा की पूजा की जाती है. यह पांडुलिपि बेहद दुर्लभ है और इसे काशी से लाया गया था. इसमें महाष्टमी से लेकर दशमी तक की पूजा के सभी नियम और मंत्र लिखे हैं.

अमराई की दुर्गा पूजा. (ETV Bharat)

पूजा की जिम्मेदारी पीढ़ियों से टोला पंडित प्रशांत भट्टाचार्य के पास है, जो पाली लिपि पढ़ सकते हैं. लेकिन उनके परिवार में कोई भी इस प्राचीन लिपि को सीखने में रुचि नहीं दिखा रहा. इसलिए परिवार को डर है कि अगर पंडित नहीं रहे, तो पूजा को पुरानी परंपरा के अनुसार करना मुश्किल हो जाएगा.

पंडित प्रशांत भट्टाचार्य कहते हैं, "मैं पैतृक स्रोतों के माध्यम से पाली लिपि पढ़ सकता हूं. हर कोई इस पांडुलिपि को नहीं पढ़ सकता. मुझे नहीं पता कि मेरे बाद कोई भी प्राचीन परंपरा के अनुसार यह पूजा कर पाएगा या नहीं. मेरे वंश में किसी को भी पाली लिपि सीखने में रुचि नहीं है. और अगर वे उस भाषा को नहीं सीखेंगे, तो वे यह पूजा नहीं कर पाएंगे."

चट्टोपाध्याय परिवार ने सबसे पहले लक्ष्मी-जनार्दन का मंदिर बनवाया था. बाद में दुर्गा मंडप बनाया गया. 300 साल पुराना यह मंदिर चूने और सीसे से बना है. आज भी समय के थपेड़ों के बावजूद मजबूत है. हालांकि, भोग मंदिर और मंच को सुरक्षा कारणों से तोड़ना पड़ा. फिर भी, दुर्गा मंडप में आज भी इतिहास की गूंज सुनाई देती है.

800 साल पुरानी ताड़पत्र पांडुलिपि. (ETV Bharat)

इस पूजा की खास बात है महाष्टमी को होने वाला सप्तसती होम, जिसमें ताड़पत्र पांडुलिपि के 1700 श्लोकों का पाठ किया जाता है. बेल की लकड़ी और घी की आग में होम की लपटें ऊंची उठती हैं और पंडित की आवाज में श्लोक गूंजते हैं. यह नजारा पूरे मंडप को भक्तिमय बना देता है.

परिवार के वरिष्ठ सदस्य शिबा प्रसाद चट्टोपाध्याय बताते हैं कि यह पूजा उनके लिए गर्व की बात है. लेकिन पाली और संस्कृत में महारत हासिल करने वाले टोला पंडितों की संख्या कम होती जा रही है. पहले जिले में दो जगह यह यज्ञ होता था, लेकिन अब केवल अमराई में ही बचा है. अगर भविष्य में पाली पढ़ने वाला पंडित नहीं मिला, तो यह पूजा पुरानी परंपरा के साथ करना असंभव हो सकता है.

परिवार के एक अन्य सदस्य कंचन चट्टोपाध्याय कहते हैं कि इस पूजा में पूरे इलाके के लोग शामिल होते हैं. यह पांडुलिपि उनके लिए एक अनमोल धरोहर है. पहले इस पूजा में बलि की प्रथा थी, लेकिन अब वैष्णव परंपरा के अनुसार पूजा होती है. सुकांति चट्टोपाध्याय बताते हैं कि पूजा के दौरान देश-विदेश से लोग लौटकर आते हैं. मां की आरती एक घंटे तक चलती है और महाषष्ठी से दशमी तक मंगलदीप जलता रहता है.

दुर्गा पूजा की तैयारी में जुटे लोग. (ETV Bharat)

परिवार और स्थानीय लोग चाहते हैं कि इस प्राचीन पांडुलिपि पर शोध हो. वे सरकार और भाषा शोधकर्ताओं से अपील करते हैं कि वे इस धरोहर को बचाने के लिए कदम उठाएं. यह पूजा मां दुर्गा के नाम पर खेती और तालाबों से होने वाली आय से की जाती है. इस अनमोल परंपरा और पांडुलिपि को जीवित रखने के लिए सबको मिलकर प्रयास करना होगा.

