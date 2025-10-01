ETV Bharat / bharat

बिहार में भाजपा का 'MP मॉडल', विधानसभा चुनाव में यही फायर पावर' की जरूरत!

पीएम मोदी, सीएम नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और भोजपुरी स्टार पवन सिंह (डिजाइन इमेज) ( ANI and @PawanSingh909 )

उन्होंने कहा कि, पार्टी का लक्ष्य पिछड़ी जातियों, महिलाओं और हिंदू वोट बैंक को एकजुट करना है, खासकर जहां विपक्षी महागठबंधन की पैठ मजबूत है. सूत्रों की माने तो बीजेपी के लिए बिहार चुनाव की चुनौतियों में से एक प्रशांत किशोर की जन सुराज फैक्टर और दूसरी बार बार विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सेहत पर सवाल भी है. यही वजह है कि आगामी बिहार चुनाव में कई अहम सवाल खड़े हो रहे है .

एक वरिष्ठ नेता ने नाम ना लेने की शर्त पर बताया कि, बिना बड़े स्थानीय चेहरे के हम केंद्र और राष्ट्रीय नेतृत्व की ताकत का इस्तेमाल करेंगे. उन्होंने कहा कि, लोकसभा सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारकर हम एनडीए की एकजुटता दिखाएंगे.

एक सीनियर भाजपा नेता ने बताया कि, यह कदम पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने और सबसे मजबूत चेहरों को आगे लाने के लिए था. उन्होंने कहा कि, बिहार में भी यही 'फायर पावर' की जरूरत है. बिहार में भी इसी रणनीति को अपनाते हुए, मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों, लोकसभा सांसदों और बिहार विधान परिषद के सदस्यों (एमएलसी) को उम्मीदवार सूची में जगह दी जाएगी.

इसके बाद, टिकट वितरण से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव ने जबलपुर जैसे संवेदनशील इलाकों में डेरा डालकर आंतरिक कलह को सुलझाया. इसी तरह, सात मौजूदा लोकसभा सांसदों को मैदान में उतारा गया, जिनमें मोदी सरकार के तीन वरिष्ठ मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रह्लाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते शामिल थे.

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी अब बिहार में भी मध्य प्रदेश मॉडल की तरह कल्याणकारी योजनाओं से लेकर टिकट वितरण तक इसी मॉडल को अमल में लाएगी. भाजपा सूत्रों की माने तो, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में पार्टी ने पहले 'लाड़ली बहना' जैसी आय सहायता योजनाओं की घोषणा की, जिससे महिलाओं और गरीब वर्ग के वोटों को मजबूत किया गया.

पीके फेक्टर यानी जन सुराज पार्टी का क्या असर कितना होगा, इस पर भाजपा अंदरखाने सर्वे भी करवा रही है. साथ ही, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सेहत भी एक बड़ा फैक्टर बनी हुई है. इन परिस्थितियों में भाजपा अपनी पुरानी सफल रणनीतियों पर भरोसा कर आगे बढ़ना चाहती है.

हाल ही में अमित शाह ने पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान और सारण जिलों के भाजपा सांसदों, विधायकों, एमएलसी और जिला अध्यक्षों के साथ रणनीति बैठक की. उन्होंने कहा कि, भाजपा को एकजुट होकर लड़ना होगा, व्यक्तिगत महत्व से ऊपर उठकर एनडीए की जीत सुनिश्चित करनी होगी.

शाह की अगली बैठक अररिया जिले के फॉर्ब्सगंज में होगी, जहां सहरसा, पूर्णिया और भागलपुर जिलों के नेताओं से चर्चा होगी. पार्टी नेताओं की माने तो भोजपुरी कलाकार पवन सिंह की एनडीए में वापसी करवाकर पार्टी सांस्कृतिक प्रभाव का इस्तेमाल भी चुनावी मैदान में करना चाहती है और यही वजह है कि भाजपा सांस्कृतिक मोर्चे पर भी कदम उठा रही है.

भोजपुरी गायक और अभिनेता पवन सिंह ने 30 सितंबर को दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की, जिसके बाद उनकी एनडीए में वापसी की अटकलें तेज हो गईं. पवन सिंह, जो बिहार के युवाओं और ग्रामीण इलाकों में लोकप्रिय हैं, चुनाव प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं. एक नेता ने कहा, "पवन सिंह जैसे चेहरों से हम युवा और क्षेत्रीय वोटों को जोड़ेंगे." इसके अलावा पार्टी सूत्रों के मुताबिक पार्टी विपक्ष की घेराबंदी कर महागठबंधन पर निशाना भी साधने के श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम तैयार कर रही है.

वैसे देखा जाए तो भाजपा पहले से ही विपक्षी इंडिया गठबंधन पर हमलवार है. पार्टी का दावा है कि कल्याणकारी योजनाओं जैसे 'दशजारी' से महिलाओं का झुकाव एनडीए की ओर होगा. साथ ही, राम मंदिर और विकास के मुद्दों पर हिंदू एकजुटता को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है.

हालांकि, जातिगत समीकरण जटिल बने हुए हैं, जहां यादव, मुस्लिम और अन्य पिछड़ी जातियों का वोटबैंक महागठबंधन के पक्ष में जाता दिख रहा है. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक कार्यक्रम में कहा है कि, बिहार चुनाव एनडीए के लिए 'जीत का द्वार' होगा.

पार्टी आंतरिक सर्वे के आधार पर टिकट वितरण करेगी, जिसमें वरिष्ठ नेताओं को संवेदनशील सीटों पर उतारा जाएगा. कुल मिलाकर, मध्य प्रदेश की 'प्लेबुक' बिहार में वोटों की एकजुटता और कल्याण के दम पर भाजपा की उम्मीदें जगाएगी.

