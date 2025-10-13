ETV Bharat / bharat

2026 बंगाल विधानसभा चुनाव: वेबकास्टिंग की सटीकता होगी चुनाव आयोग सर्वोच्च प्राथमिकता

Published : October 13, 2025

कोलकाता: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए वेबकास्टिंग की सटीकता को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक बनाया है. साथ ही उसने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय को इस प्रणाली को मजबूत करने के लिए शीघ्र उपाय शुरू करने का निर्देश दिया है. सीईओ कार्यालय के अधिकारियों ने कहा कि यह निर्देश आंतरिक निष्कर्षों के बाद जारी किया गया है. राज्य में 2024 के लोकसभा चुनावों के सात चरणों में से प्रत्येक के दौरान कई मतदान केंद्रों पर औसतन दो से चार घंटे तक वेबकास्टिंग बंद रही थी. वेबकास्टिंग में समस्याएं

निष्कर्षों के अनुसार एक जून 2024 को सातवें और अंतिम चरण में मतदान करने वाले नौ लोकसभा क्षेत्रों - दमदम, बारासात, बशीरहाट (उत्तर 24 परगना), जयनगर, मथुरापुर, डायमंड हार्बर और जादवपुर (दक्षिण 24 परगना) और कोलकाता दक्षिण और कोलकाता नॉर्थ में वेबकास्टिंग में सबसे अधिक खामियां पाई गईं थी.