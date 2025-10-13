2026 बंगाल विधानसभा चुनाव: वेबकास्टिंग की सटीकता होगी चुनाव आयोग सर्वोच्च प्राथमिकता
2024 के लोकसभा चुनावों के सात चरणों में से प्रत्येक के दौरान कई मतदान केंद्रों पर दो से चार घंटे तक वेबकास्टिंग बंद रही थी.
Published : October 13, 2025
कोलकाता: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए वेबकास्टिंग की सटीकता को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक बनाया है. साथ ही उसने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय को इस प्रणाली को मजबूत करने के लिए शीघ्र उपाय शुरू करने का निर्देश दिया है.
सीईओ कार्यालय के अधिकारियों ने कहा कि यह निर्देश आंतरिक निष्कर्षों के बाद जारी किया गया है. राज्य में 2024 के लोकसभा चुनावों के सात चरणों में से प्रत्येक के दौरान कई मतदान केंद्रों पर औसतन दो से चार घंटे तक वेबकास्टिंग बंद रही थी.
वेबकास्टिंग में समस्याएं
निष्कर्षों के अनुसार एक जून 2024 को सातवें और अंतिम चरण में मतदान करने वाले नौ लोकसभा क्षेत्रों - दमदम, बारासात, बशीरहाट (उत्तर 24 परगना), जयनगर, मथुरापुर, डायमंड हार्बर और जादवपुर (दक्षिण 24 परगना) और कोलकाता दक्षिण और कोलकाता नॉर्थ में वेबकास्टिंग में सबसे अधिक खामियां पाई गईं थी.
100 प्रतिशत वेबकास्टिंग सटीकता सुनिश्चित करने पर जोर
अधिकारियों के अनुसार आयोग ने 2026 के विधानसभा चुनावों के लिए सभी मतदान केंद्रों पर 100 प्रतिशत वेबकास्टिंग सटीकता सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभिक सिफारिशें जारी की हैं. पहला सुझाव कैमरा खरीद से संबंधित है, जिसमें कहा गया है कि उपकरण केवल विश्वसनीय संस्थाओं से ही प्राप्त किए जाने चाहिए और इंस्टॉलेशन से पहले हर कैमरे की फंक्शनल क्वालिटी की पुष्टि की जानी चाहिए.
दूसरा सुझाव कैमरों की प्लेसमेंट से संबंधित है. कैमरों को सीधे तेज धूप या गर्मी के संपर्क में आने वाली जगहों पर नहीं लगाया जाना चाहिए, क्योंकि 2024 के चुनावों के दौरान कई उपकरण कथित तौर पर ज़्यादा गरम होने के कारण खराब हो गए थे.
तीसरा सुझावमतदान अवधि के दौरान कैमरे के लेंस को किसी भी तरह की बाधा - जैसे कि कागज या कपड़े से ढके होने - से बचाने की आवश्यकता पर जोर देता है, जो पिछले चुनावों के दौरान सामने आई एक और समस्या थी. अंतिम सुझाव यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर निगरानी का है कि मतदान अवधि के दौरान वेबकास्टिंग चालू रहे.