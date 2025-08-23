ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी बारिश का अलर्ट, लोगों को सतर्क रहने की सलाह - IMD FORECASTS

मौसम विभाग ने तमिलनाडु और पुडुचेरी में कई स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. यहां अचानक भारी बारिश होने की संभावना है.

Weather Updates IMD forecasts heavy rain in Tamil Nadu Puducherry
प्रतीकात्मक तस्वीर (File/ ANI)
Published : August 23, 2025 at 1:16 PM IST

चेन्नई: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने शनिवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में नौ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है. आईएमडी के बयान के अनुसार, वर्तमान में तमिलनाडु क्षेत्र में एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है. 25 अगस्त तक, ओडिशा-पश्चिम बंगाल तट से दूर बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिमी भाग में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की उम्मीद है. इसके चलते आने वाले दिनों में पूरे दक्षिण भारत में मौसम की गतिविधियां तेज होने की संभावना है.

मौजूदा परिस्थितियों के कारण, शनिवार को मयिलादुथुराई, नागपट्टिनम, तिरुवरूर, कुड्डालोर, तंजावुर, पुडुकोट्टई, शिवगंगा और रामनाथपुरम जिलों के साथ-साथ पुडुचेरी के कराईकल क्षेत्र में भारी बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई क्योंकि अचानक भारी बारिश होने की संभावना है.

चेन्नई और आसपास के उपनगरों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और शहर के कुछ इलाकों में गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.

शनिवार को चेन्नई में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है, जबकि न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. बारिश की चेतावनी के साथ आईएमडी ने अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में तेज हवाओं के लिए भी अलर्ट जारी किया है.

मध्य-पश्चिमी, दक्षिण-पश्चिमी और पूर्व-मध्य अरब सागर में 45-55 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है, जो 65 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं. उत्तर-पूर्वी अरब सागर में 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और कभी-कभी 60 किमी प्रति घंटे तक भी पहुंच सकती हैं.

इसी तरह, बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग में 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है, जिसमें 60 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज झोंके भी आ सकते हैं. इन क्षेत्रों में खतरनाक परिस्थितियों के कारण मछुआरों को समुद्र में न जाने की सख्त सलाह दी गई है.

आईएमडी ने चेतावनी दी है कि तमिलनाडु के तटीय जिलों में भारी बारिश और समुद्र में तेज हवाओं के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है, खासकर निचले इलाकों में. अधिकारियों को अलर्ट पर रखा गया है. साथ ही आपदा प्रबंधन टीमों को निर्देश दिया गया है कि वे जरूरत पड़ने पर आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें.

