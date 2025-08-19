हैदराबाद/मुंबई: महाराष्ट्र, तेलंगाना समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश का सिलसिला जारी है. कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति बन गई है. बारिश से संबंधित कई घटनाएं भी सामने आ रही हैं. महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई समेत ज्यादातर जिलो में पिछले दो दिनों से भारी बारिश दर्ज की गई है. मायानगरी मुंबई में भारी बारिश से त्राहिमाम मचा हुआ है. यहां तेज रफ्तार जीवन थम सा गया है. भारी बारिश कई इलाकों में जलभराव हो गया. भारी बारिश के कारण मंगलवार को मैसूर कॉलोनी और भक्ति पार्क स्टेशनों के बीच एलिवेटेड मोनो रेल फंस गई. बचाव के लिए क्रेन का इस्तेमाल किया जा रहा है.

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक यह स्थिति अगले 12 से 14 घंटों तक बनी रहेगी. मुंबई में मीठी नदी के खतरे के निशान तक पहुंचने के कारण सुबह से 400 नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है. अगर स्थिति नियंत्रण में नहीं आई, तो आसपास के निवासियों को भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना होगा. मौसम की गंभीर स्थिति को देखते हुए नगर निगम प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे जरूरत पड़ने पर ही अपने घरों से बाहर निकलें.

24 घंटे में 300 मिमी तक बारिश

मुंबई में स्थिति की समीक्षा करते हुए नगर आयुक्त भूषण गगरानी ने कहा, "पिछले 24 घंटों में कुछ स्थानों पर 300 मिमी तक बारिश हुई. मुंबई नगर निगम, पुलिस, रेलवे और एनडीआरएफ की टीमें सतर्क रहीं और योजनाबद्ध तरीके से काम किया. पानी जल्दी निकालने के लिए 256 पंप चालू कर दिए गए हैं. जरूरत पड़ने पर इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी."

भारी बारिश के बाद मुंबई के अंधेरी पश्चिम में जलभराव वाली सड़कों से गुजरते लोग, बच्चे और वाहन (ANI)

मीठी नदी का जलस्तर मंगलवार सुबह से बढ़ रहा है. यह 3.9 मीटर यानी खतरे के निशान तक पहुंच गया है. इसके कारण, नदी किनारे बसे नागरिकों को शिफ्ट किया जा रहा है. नगर निगम और पुलिस ने अब तक 400 लोगों को पास के एएम म्युनिसिपल स्कूल में शिफ्ट किया है. उनके रहने और खाने की व्यवस्था की गई है. नगर आयुक्त ने बताया कि मीठी नदी क्षेत्र के निवासियों को निकालने के लिए एनडीआरएफ की 5 टीमें तैनात की गई हैं.

उच्च ज्वार का समय समाप्त

नगर आयुक्त ने बताया कि उच्च ज्वार का समय खत्म हो गया है, इसलिए अब पानी कम होना शुरू हो जाएगा. अगर अगले कुछ घंटे में बारिश मध्यम रही, तो जिन जगहों पर पानी जमा है, कम हो जाएगा. मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में भारी बारिश के संकेत दिए हैं. इसलिए, नागरिकों को सतर्क रहना चाहिए और जरूरत पड़ने पर ही अपने घरों से बाहर निकलना चाहिए. गगरानी ने बताया कि अगले 12 से 14 घंटों तक भारी बारिश की संभावना है.

अंधेरी में भारी बारिश के कारण बंद हुआ पूर्व-पश्चिम कनेक्टेड सबवे, ऊपर से गुजरी ट्रेनें (ANI)

मालाबार हिल में दीवार गिरने से सुरक्षा गार्ड की मौत

वहीं, दक्षिण मुंबई के मालाबार हिल इलाके में भारी बारिश के बीच दीवार गिरने से एक सुरक्षा गार्ड नीचे दब गया और मौत हो गई. पुलिस अधिकारी ने बताया कि दीवार गिरने के समय सतीश विलियम तिर्की (41) सड़क किनारे टहल रहे थे. झारखंड के मूल निवासी सतीश पिछले कुछ वर्षों से इलाके के एक आवासीय परिसर में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम कर रहे थे. अधिकारी ने बताया कि दमकल कर्मियों ने सतीश को सरकारी नायर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

तेलंगाना में कई जिलों में भारी बारिश

तेलंगाना के मेदक, कामारेड्डी, मुलुगु, यादाद्री-भुवनगिरी और निजामाबाद के कुछ हिस्सों सहित कई जिलों में भारी बारिश हुई है, जिससे नदी-नालों और नहरों में बाढ़ आ गई और खेत जलमग्न हो गए हैं. मौसम विभाग ने बुधवार तक आदिलाबाद, आसिफाबाद और मंचेरियल जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश और मेदक, कामारेड्डी, निजामाबाद, निर्मल और जयशंकर भूपलपल्ली में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है.

तेलंगाना में भारी बाद बाढ़ के हालात (ETV Bharat)

मौसम विभाग के अनुसार, सिद्दीपेट जिले के वारगल में सबसे ज्यादा 23 सेमी बारिश दर्ज की गई, जबकि मेदक जिले के अल्लादुर्ग में 22 सेमी बारिश दर्ज की गई. मुलुगु जिले में भारी बारिश के कारण नदियां उफान पर आ गईं. मंगापेटा मंडल के कुछ गांवों में घरों में पानी भर गया. यादाद्रि-भुवनगिरि जिले में लगभग 5,000 एकड़ धान और 3,000 एकड़ कपास की फसल को नुकसान पहुंचा है. कामारेड्डी जिले में बचाव दल ने निजामसागर और कौलासनाला परियोजनाओं से पानी छोड़े जाने के बाद नदी में फंसे तीन चरवाहों, एक किसान और 656 भेड़ों को बचाया.

इस बीच, भूस्खलन के कारण श्रीशैलम और यादगिरिगुट्टा मार्गों पर यातायात बाधित हो गया. श्रीशैलम मुख्य मार्ग पर पहाड़ियों से पत्थर लुढ़क आए, जिससे वाहन चालकों को असुविधा हुई.

तेलंगाना में भारी बाद बाढ़ के हालात (ETV Bharat)

जगतियाल जिले में तीन महिलाएं बाढ़ के पानी में बह गईं और लापता हैं. वह महाराष्ट्र के लातूर जिले से नांदेड़ के देगलुर लौट रही थीं, तभी उनकी कार बाढ़ के पानी में बह गई. ड्राइवर और एक युवक तो तैरकर सुरक्षित निकल गए, लेकिन महिलाएं बह गईं. तलाशी अभियान जारी है.

ओडिशा में भारी बारिश

आईएमडी ने बताया कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने निम्न दाब क्षेत्र के दबाव में तब्दील होने से मंगलवार को ओडिशा के कोरापुट, मलकानगिरी, नबरंगपुर, कालाहांडी, रायगढ़, गजपति और कंधमाल जिलों में भारी बारिश हुई. मौसम बुलेटिन में कहा गया कि बंगाल की खाड़ी और उत्तरी आंध्र प्रदेश-दक्षिण ओडिशा तटों पर बना दबाव 7 किमी प्रति घंटे की गति से उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ा और मंगलवार तड़के गोपालपुर के पास दक्षिण ओडिशा तट को पार कर गया.

अधिकारियों ने बताया कि 23 अगस्त तक ओडिशा के अधिकांश हिस्सों में बारिश होने की संभावना है. उन्होंने बताया कि दक्षिणी जिलों मलकानगिरी, कोरापुट और नवरंगपुर में भूस्खलन, सड़कों और पुलों के जलमग्न होने और पेड़ों के उखड़ने की खबरें हैं. आईएमडी ने कहा कि इस दौरान आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में समुद्र की स्थिति बहुत खराब रहने की संभावना है, इसलिए मछुआरों को बाहर न निकलने की सलाह दी गई है.

कोलकाता में भारी बारिश के बाद जलमग्न सड़क (ANI)

बंगाल में 25 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना

उधर, मौसम विभाग (आईएमडी) ने मंगलवार को कहा कि बंगाल की खाड़ी से आ रही तेज नमी और मानसून की रेखा के राज्य की ओर बढ़ने की आशंका के कारण पश्चिम बंगाल में 25 अगस्त तक भारी बारिश होने की संभावना है. आईएमडी ने कहा कि कोलकाता, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर, हावड़ा, हुगली, नदिया, पूर्व बर्धमान, बांकुरा और झारग्राम जिलों में गरज के साथ बिजली और तेज हवाएं चलने की संभावना है. विभाग के मुताबिक, 25 अगस्त तक कुछ दक्षिणी जिलों के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है. इस दौरान उत्तरी जिलों के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी में भारी बारिश हो सकती है.

