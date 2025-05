ETV Bharat / bharat

केरल में मॉनसून दी दस्तक, सामान्य से 8 दिन पहले पहुंचा: IMD - MONSOON ARRIVE

केरल में मॉनसून दी दस्तक (प्रतीकात्मक फोटो) ( ANI )

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 24, 2025 at 12:33 PM IST | Updated : May 24, 2025 at 12:59 PM IST 2 Min Read

नई दिल्ली: दक्षिण-पश्चिम मानसून आज केरल में दस्तक दे चुका है. इस बार सामान्य से 8 दिन पहले मॉनसून पहुंचा. भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों और किसानों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है. हालांकि देश के कई राज्यों में पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही है. जबकि राजस्थान समेत कई अन्य राज्यों में लू का कहर जारी है. मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण-पश्चिम मानसून शनिवार को केरल में प्रवेश कर गया. मॉनसून एक जून के आसपास केरल में पहुंचता है लेकिन इस बार 8 दिन पहले केरल में दस्तक दे चुका है. बता दें कि पूर्वोत्तर और दक्षिणी राज्यों में बारिश के चलते पहले से ही जनजीवन अस्त-व्यस्त है. वर्ष - केरल में मॉनसून दस्तक का वर्षवार व्यौरा 2009 23 मई 2010 31 मई 2011 29 मई 2012 05 जून 2013 1जून 2014 6 जून 2015 5 जून

2016 8 जून 2017 30 मई 2018 29 मई 2019 8 जून 2020 1 जून 2021 3 जून 2022 29 मई 2023 8 जून 2024 30 मई मॉनसून का दैनिक जीवन के साथ खेती- बाड़ी पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है. भारत में मॉनसून का बहुत अधिक महत्व है क्योंकि बहुत सारे किसान अभी भी सिंचाई के लिए बारिश पर निर्भर हैं. मॉनसून देश के मौसम के पैटर्न को आकार देता है और कई क्षेत्रों को प्रभावित करता है. मॉनसून दो प्रकार के होते हैं. इसमें एक दक्षिण-पश्चिम मानसून और दूसरा पूर्वोत्तर मॉनसून होता है. दक्षिण-पश्चिम मानसून आमतौर पर जून में शुरू होता है जो हिंद महासागर से नमी वाली हवा लाता है और सितंबर तक जारी रहता है. वहीं पूर्वोत्तर मानसून दक्षिण-पूर्वी भारत को प्रभावित करता है. ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच सक्रिय होता है. ये भी पढ़ें- इन राज्यों में भारी बारिश का अनुमान, हीटवेव को लेकर अलर्ट, जानें आज के मौसम का हाल - AAJ KA MAUSAM

Last Updated : May 24, 2025 at 12:59 PM IST