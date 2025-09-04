हैदराबाद: देशभर के कई राज्यों में मॉनसूनी बारिश ने आफत मचाई हुई है. भुस्खलन और बाढ़ से हाल बेहाल है. खासकर उत्तर भारत के मैदान से लेकर पहाड़ तक हर जगह हाहाकार मचा हुआ है. मूसलाधार बारिश से हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है. पहाड़ी राज्‍यों जम्‍मू-कश्‍मीर, हिमाचल, उत्तराखंड से लेकर मैदानी राज्‍यों दिल्‍ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, महाराष्‍ट्र तक बारिश से बुरा हाल है.

दिल्ली में बाढ़ से हाल बेहाल

दिल्ली में बाढ़ से आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है. बाढ़ की गंभीर स्थिति हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण हुई है. गुरुवार सुबह 10 बजे यमुना का जलस्तर 207.47 मीटर दर्ज किया गया है. जो खतरे के निशान से करीब दो मीटर अधिक है. इससे पहले बुधवार 3 सितंबर को दोपहर 3 बजे पुराने लोहे के पुल (रेलवे ब्रिज) पर यमुना का जलस्तर 207.09 मीटर दर्ज किया गया था.

राजधानी में अब तक 8,018 लोगों को राहत शिविर कैंपों में ले जाया गया है, जबकि 2,030 लोगों को 13 स्थायी आश्रय स्थलों में ट्रांसफर किया गया है. राष्ट्रीय राजधानी में गुरुवार को तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई. यहां न्यूनतम तापमान 21.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम के औसत से 4.4 डिग्री कम है.

दिल्ली में बाढ़ की स्थिति (ETV Bharat)

मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. विभाग ने बताया कि सुबह साढ़े आठ बजे आर्द्रता का स्तर 97 प्रतिशत दर्ज किया गया. दिल्ली में सुबह साढ़े आठ बजे तक पिछले 24 घंटे की अवधि में 19 मिलीमीटर बारिश हुई है. दिल्ली-एनसीआर का हाल भी कुछ ऐसा ही है. पिछले कुछ दिनों से राजधानी में बादल जमकर बरस रहे हैं.

पीटीआई रिपोर्ट के मुताबिक, बाढ़ का पानी दिल्ली सचिवालय के पास पहुंच गया, जहां मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्रियों और प्रमुख नौकरशाहों के कार्यालय हैं. वासुदेव घाट के आसपास के इलाकों में भी पानी भर गया है. मयूर विहार फेज एक जैसे कुछ निचले इलाकों में भी बाढ़ का पानी भर गया है, यहां तक कि वहां बने राहत शिविर भी जलमग्न हो गए हैं.

मोनेस्ट्री मार्केट और यमुना बाजार जैसे इलाके अब भी जलमग्न हैं. निवासियों को उम्मीद है कि पानी कम हो जाएगा और सामान्य स्थिति बहाल हो जाएगी.कश्मीरी गेट के पास श्री मरघट वाले हनुमान बाबा मंदिर तक भी बाढ़ का पानी पहुंच गया है.

निगमबोध घाट में बुधवार को बाढ़ का पानी भर गया, जिससे दाह संस्कार कार्य रुक गया। गीता कॉलोनी श्मशान घाट भी पानी में डूब गया। हालांकि, दाह संस्कार का कार्य बंद नहीं किया गया है. दिल्लीवासियों के लिए यह दोहरी मार है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश के कारण जलजमाव की समस्या से यातायात जाम हो गया है वहीं यमुना नदी में उफान के कारण बाढ़ आ गई है.

उत्तर प्रदेश में बाढ़ से बिगड़े हालात!

उत्तर प्रदेश में बाढ़ और बारिश से लोगों का बुरा हाल है. करीब 38 जिलों में हालात लोग इस आपदा से जूझ रहे हैं. बारिश से शहरों के हालात खराब हो गए हैं. सड़कों पर जलभराव के साथ बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है. पहाड़ों पर बारिश और बांधों से छोड़ा गया पानी नदियों का जलस्तर बढ़ा रहा है. मौसम विभाग का अनुमान है कि सितंबर में जोरदार मानसूनी बारिश होगी. आज आगरा, फिरोजाबाद, शामली, मेरठ, बागपत, हाथरस और हापुड़ एवं आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है. बारिश के कारण आज 7 जिलों में स्कूल बंद रहेंगे.

बाढ़-बारिश ने मचाई तबाही (ETV Bharat)

प्रयागराज में गरुवार की सुबह 8 बजे नैनी में 80.95 मीटर दर्ज किया गया, जो पिछले 24 घंटे में 4 सेंटीमीटर कम है. गंगा का जलस्तर फाफामऊ में 81.48 मीटर 8 सेमी कमी हुई, छतनाग में 80.42 मीटर 7 सेमी और बक्सीघाट पर 81.07 मीटर 4 सेमी की कमी दर्ज की गई है. जलस्तर खतरे के निशान 84.734 मीटर से नीचे है. प्रशासन ने बताया कि सभी बांध पूरी तरह सुरक्षित हैं.

उन्नाव में पिछले 24 घंटे में गंगा में करीब 18 सेंटीमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है. प्रशासन के मुताबिक, गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर है. हालात पर प्रशासन की पैनी नजर बनी हुई है. आपदा से निपटने के लिए 26 नावों की व्यवस्था की गई है. बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी टीमों को भी तैनात किया गया है, ताकि किसी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके.

यूपी के आगरा में बाढ़ की स्थिति (ETV Bharat)

अलीगढ़ के टप्पल क्षेत्र के 10 गांव में यमुना का पानी पहुंच गया है. महाराजगढ़, शेरपुर, ऊंटासानी , मिर्जापुर, पाखोदना, नगला चंडी, नगला राम स्वरूप, नगला अमर सिंह, घरबरा और लालपुर गांव में फसले पानी में डूब गई है. पशुओं के लिए चारे का इंतजाम मुश्किल हो गया है. कई लोगों के मकानों में दरारें आ गई है. प्रशासन ने ग्रामीणों को घर खाली करने के निर्देश दिए है. एडीएम वित्त एवं राजस्व प्रमोद कुमार ने बताया कि राहत के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं. जब यमुना का पानी उतर जाएगा, तब नुकसान का आकलन कराया जाएगा.

मेरठ में बाढ़ की स्थिति (ETV Bharat)

मध्य प्रदेश में बाढ़ से आमजीवन त्रस्त

मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी है.खबर के मुताबिक, रतलाम में भारी बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ है. बारिश का आलम यह है कि रतलाम की सड़कें और स्टेशन की पटरियों पर पानी भर गया है. शहर के न्यू रोड, पी एंड टी कॉलोनी सहित निचले इलाकों में सड़के जलमग्न है. स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 4 की पटरियां पानी में डूबी हुई है. जिसकी वजह से पायलेटिंग करके ट्रेनों को निकाला जा रहा है. भारी बारिश की चेतावनी के बाद रतलाम कलेक्टर ने गुरुवार को स्कूलों में अवकाश घोषित किया. सैलाना क्षेत्र में अत्यधिक बारिश के बाद धोलावाड़ डैम के सभी 5 गेट खोले गए हैं.

मध्य प्रदेश में बाढ़ से आमजीवन त्रस्त (ETV Bharat)

रतलाम जिले में बारिश का आंकड़ा 43 इंच के पार पहुंच गया है. सबसे ज्यादा 66 इंच बारिश सैलाना क्षेत्र में दर्ज की गई है. जिसकी वजह से रतलाम को जल आपूर्ति करने वाला धौलावड़ डैम लबालब हो गया है. जिसके बाद धोलावाड़ डैम के सभी 5 गेट खोले गए हैं. अतिवृष्टि की वजह से खेतों में भी पानी भर गया है. मौसम विभाग के द्वारा जारी अलर्ट के अनुसार रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर और मंदसौर जिले में आगामी तीन दिनों तक बारिश का दौर जारी रह सकता है.

पंजाब में बाढ़: बारिश से हालात बिगड़े, स्कूल-कॉलेज सात सितंबर तक बंद

पंजाब में भारी बारिश के कारण बुधवार को बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई. राज्य में प्राकृतिक आपदा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 37 हो गई, जबकि 1988 के बाद राज्य में आए सबसे भीषण सैलाब से 23 जिलों में 1.75 लाख हेक्टेयर भूमि पर लगी फसलें नष्ट हो गईं.

पंजाब में बाढ़ की स्थिति (ANI)

राज्य में बचाव और राहत कार्य युद्ध स्तर पर जारी हैं और अलग-अलग जगहों से मदद पहुंच रही है, ताकि 1,655 गांवों के 3.55 लाख से ज़्यादा लोगों को राहत मिल सके. भारी बारिश के बाद रूपनगर और पटियाला जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है और लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया गया है, जबकि सभी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय सात सितंबर तक के लिए बंद कर दिए गए हैं.

वहीं, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है. हिमालय से निकलने वाली सतलुज, व्यास और रावी नदियां तथा छोटी नदियां पहले से ही उफान पर हैं, जिससे शहर, गांव और कृषि भूमि जलमग्न हो गई है और सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है.

पंजाब में भारी बारिश से बाढ़ की स्थिति और बिगड़ी

सुबह छह बजे भाखड़ा बांध का जलस्तर 1,677.84 फुट था, जबकि इसकी अधिकतम क्षमता 1,680 फुट है। बांध में 86,822 क्यूसेक पानी का प्रवाह हुआ, जबकि 65,042 क्यूसेक पानी छोड़ा गया.

अधिकारियों ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश को देखते हुए बांध से पानी छोड़ने की मात्रा 65,000 क्यूसेक से बढ़ाकर 75,000 क्यूसेक की जा रही है. उन्होंने चेतावनी दी कि नांगल के गांव जलमग्न हो सकते हैं. रूपनगर जिला प्रशासन ने भाखड़ा बांध से पानी छोड़े जाने के मद्देनजर सतलुज नदी के पास रहने वाले लोगों को सतर्क रहने को कहा है.

इस बीच पटियाला जिला प्रशासन ने भी जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश के मद्देनजर राजपुरा उप-मंडल में घग्गर नदी के निकटवर्ती गांवों के लिए अलर्ट जारी किया है. अधिकारियों के मुताबिक, अंबाला में टांगरी नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है और अंबाला तथा काला अंब में भारी बारिश के बाद पटियाला में भी इसके बढ़ने की आशंका है.

जम्मू कश्मीर में भारी बारिश से हाल बेहाल, जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग, अन्य प्रमुख सड़कें यातायात के लिए बंद

जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग सहित प्रमुख सड़कों को बारिश के कारण कई स्थानों पर भूस्खलन होने तथा मलबा आ जाने के कारण यातायात के लिए बंद कर दिया गया है, जिससे कश्मीर घाटी का देश के बाकी हिस्सों से संपर्क टूट गया है.

जम्मू में बाढ़ की स्थिति (ANI)

राजमार्गों और अन्य अंतर-क्षेत्रीय सड़कों के 26 अगस्त से बंद होने के कारण कठुआ से कश्मीर तक विभिन्न स्थानों पर 3,500 से अधिक वाहन फंस गए हैं. कुछ फंसे हुए वाहनों की आवाजाही के लिए सोमवार को राजमार्ग को आंशिक रूप से खोल दिया गया था.

एक यातायात पुलिस अधिकारी ने बताया, "जम्मू-श्रीनगर राजमार्ग, मुगल रोड और सिंथन रोड कई स्थानों पर भूस्खलन, मिट्टी धंसने और पत्थर गिरने के कारण वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हैं." इसके अलावा, भूस्खलन और सड़कों के कुछ हिस्सों के बह जाने के कारण जम्मू-राजौरी-पुंछ राजमार्ग और बटोटे-डोडा-किश्तवाड़ राजमार्ग सहित महत्वपूर्ण राजमार्ग यातायात के लिए बंद हैं.

अधिकारियों ने बताया कि जम्मू-श्रीनगर राजमार्ग, मुगल रोड, सिंथन-अनंतनाग रोड, जम्मू-पुंछ राजमार्ग और बटोटे-डोडा-किश्तवाड़ राजमार्ग बंद होने से कश्मीर घाटी से सभी तरह का सतही संपर्क टूट गया है. यातायात पुलिस के परामर्श में कहा गया है, "कई जगहों पर सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण जम्मू-श्रीनगर मार्ग उधमपुर के जखनी से श्रीनगर की ओर तथा श्रीनगर से उधमपुर की ओर वाहनों की आवाजाही के लिए बंद है.

नगरोटा (जम्मू) से रियासी, चेनानी, पटनीटॉप, डोडा, रामबन, बनिहाल, श्रीनगर की ओर वाहनों की आवाजाही की अनुमति नहीं होगी. अधिकारियों ने बताया कि इसके अलावा कठुआ, राजौरी, डोडा, किश्तवाड़, रामबन और रियासी में कई अंतर-जिला सड़कें भूस्खलन और पत्थर गिरने के कारण बंद हैं.

हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से 10 लोगों की मौत

उत्तर भारत में बारिश का सिलसिला लगातार जारी रहा तथा बारिश के कारण मकान ढहने और भूस्खलन की घटनाओं में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में 10 लोगों की मौत हो गई.

बाढ़-बारिश ने मचाई तबाही (ANI)

पूर्वी भारत में बंगाल की खाड़ी पर बने नए निम्न दबाव क्षेत्र के चलते गुरुवार को अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड में भारी वर्षा की संभावना है. इस बीच ओडिशा में लगातार तीसरे दिन बुधवार को भी बारिश जारी रही.

हरियाणा में अलग-अलग जगहों पर भारी वर्षा के कारण मकानों की छतें गिरने की तीन घटनाओं में छह लोगों की मौत हो गई, जिनमें तीन लड़कियां शामिल हैं. ये घटनाएं भिवानी, कुरुक्षेत्र से करीब 20 किलोमीटर दूर शाहबाद मारकंडा और यमुनानगर में हुईं.

हिमाचल प्रदेश में वर्षा का कहर जारी रहा. ऐसे में कई इलाकों में लैंडस्लाइड और बाढ़ के चलते कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है. जिला कुल्लू के मुख्यालय अखाड़ा बाजार में आज सुबह के समय मठ की पहाड़ी पर भारी लैंडस्लाइड हुआ. जिसकी चपेट में 3 घर आ गए. लैंडस्लाइड के कारण दो घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए. जबकि एक घर को भी नुकसान हुआ है. वहीं, इस लैंडस्लाइड में 10 लोग मलबे में दब गए. लैंडस्लाइड की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और लोगों को बाहर निकलने का कार्य शुरू किया गया.

मंडी जिले के सुंदरनगर के पास भूस्खलन के मलबे से चार और शव निकाले गए, जिससे मृतक संख्या सात हो गई. कुल्लू जिले में दो मकान ढहने से दो लोगों के मारे जाने की आशंका है, जिनमें एक एनडीआरएफ का जवान भी शामिल है. शिमला जिले के कुमारसेन क्षेत्र में कालिमिट्टी के पास निजी बस पर पत्थर गिरने से दो महिलाओं की मौत हो गई और 15 यात्री घायल हो गए. हिमाचल प्रदेश में एहतियातन सभी स्कूल और कॉलेज सात सितंबर तक बंद करने के आदेश दिए गए हैं.

दिल्ली में बाढ़-बारिश ने मचाई तबाही (ANI)

पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में निम्न दबाव के कारण भारी बारिश का अनुमान

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण गुरुवार को पश्चिम बंगाल के दक्षिणी हिस्से के कुछ जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है.

बुधवार को जारी एक बुलेटिन में कहा गया कि पश्चिम बंगाल के दक्षिणी हिस्से के सभी जिलों में एक-दो स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश, बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने के आसार हैं.

आईएमडी ने बताया कि ओडिशा के उत्तरी तट से दूर उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र बृहस्पतिवार तक ओडिशा के उत्तरी हिस्से और उससे सटे झारखंड एवं छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्सों की ओर पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ सकता है. विभाग ने बताया कि पश्चिम बंगाल के दक्षिणी जिलों पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, दक्षिण 24 परगना और झाड़ग्राम में एक-दो स्थानों पर भारी बारिश (सात से 11 सेंटीमीटर) की संभावना है.

आईएमडी के अनुसार, सक्रिय मानसूनी प्रवाह के कारण उत्तर बंगाल के सभी जिलों में एक-दो स्थानों पर मेघगर्जन, बूंदाबांदी, बिजली चमकने और तेज हवाओं के चलने की संभावना है.

आईएमडी ने झारखंड के तीन जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने झारखंड के तीन जिलों के लिए बृहस्पतिवार तक भारी बारिश का ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी किया है. मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि जिन तीन जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है, उनमें गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम जिले शामिल हैं.

आईएमडी ने गुरुवार सुबह 8.30 बजे तक सात जिलों- गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, खूंटी, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम के लिए बारिश का ‘येलो अलर्ट’ (सावधानी बरतना) जारी किया है.

राजस्थान में भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त; सड़क व रेल यातायात बाधित

लगातार मूसलाधार बारिश से राजस्थान के कई हिस्सों में रेल और सड़क यातायात बाधित हो गया और जयपुर व कोटा जिलों के कई इलाके जलमग्न हो गए. जयपुर, दौसा और सीकर में बुधवार सुबह हुई बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया। दौसा में, भारी बारिश के बीच जयपुर-आगरा राजमार्ग पर पुलिस वैन एक ट्रक से टकरा गई, जिसमें दो पुलिसकर्मी घायल हो गए.

राजधानी जयपुर शहर की सड़कों और निचले इलाकों में भारी जलभराव के कारण यातायात बाधित हुआ और टोंक रोड, परकोटे वाले इलाके, जवाहर नगर, राजा पार्क, मोती डूंगरी रोड, गोपालपुरा, टोंक फाटक और अजमेर रोड पर चार से पांच फुट पानी भर जाने से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया.

