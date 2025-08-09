नई दिल्ली: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 15 अगस्त तक कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है. आईएमडी ने शनिवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि अगले 7 दिनों के दौरान उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकता है. मध्य भारत और राजस्थान में अगले 3-4 दिनों के दौरान हल्की बारिश होने की संभावना है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रविवार सुबह-सुबह और बारिश हो सकती है.

मौसम विभाग ने उप-हिमालयी क्षेत्र पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, सिक्किम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर अगले 7 दिनों के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश जारी रहने का पूर्वानुमान लगाया है.

उत्तर-पश्चिम भारत के लिए अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार 9, 10 और 15 अगस्त को हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है. वहीं, 9 और 11 अगस्त को उत्तराखंड में; 9 और 10 अगस्त को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में; 9, 10, 14 और 15 अगस्त को पूर्वी उत्तर प्रदेश में; 9, 10, 12 और 15 अगस्त को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में; 9 और 15 अगस्त को पूर्वी राजस्थान में और 13-15 अगस्त को जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश हो सकती है.

पूर्वोत्तर भारत के लिए पूर्वानुमान

पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो 9, 10 और 13 अगस्त को अरुणाचल प्रदेश, 9-15 अगस्त के दौरान असम और मेघालय; 9 और 10 अगस्त को नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और 12 व 15 अगस्त के दौरान त्रिपुरा में कई स्थानों पर हल्की या मध्यम बारिश, गरज के साथ बिजली चमकने और कुछ स्थानों पर भारी वर्षा जारी रहने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार, 11 और 12 अगस्त को अरुणाचल प्रदेश में और 12 अगस्त को असम और मेघालय में कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है.

आईएमडी के अनुसार, अगले 7 दिनों के दौरान पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र और मैदानी इलाकों में कई या कुछ स्थानों पर गरज के साथ बिजली चमकने और कुछ स्थानों पर हल्की या मध्यम बारिश होने की संभावना है.

दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत

आईएमडी के अनुसार 9 अगस्त को तमिलनाडु और रायलसीमा में, 14 और 15 अगस्त को कर्नाटक में, 9, 10, 12, 13 और 15 अगस्त को तटीय आंध्र प्रदेश और यानम में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना

9 और 15 अगस्त को रायलसीमा में; 9-12 अगस्त के दौरान तेलंगाना में; 14 अगस्त को तटीय आंध्र प्रदेश और यानम में; 13-15 अगस्त के दौरान तेलंगाना में कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है.

अगले 2 दिनों के दौरान दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में तेज सतही हवाएं (40-50 किमी प्रति घंटे की गति) चलने की संभावना है.

10 अगस्त को बारिश का अलर्ट (X/ IMD)

अगले 5 दिनों के दौरान तमिलनाडु, कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश और यानम तथा तेलंगाना में अधिकांश या कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ आंधी और बिजली गिरने की संभावना है.

पूर्वी और मध्य भारत के लिए अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार 09, 10 और 14 अगस्त को पश्चिमी मध्य प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है; 11 और 13 अगस्त के दौरान पूर्वी मध्य प्रदेश; 12 और 13 अगस्त को विदर्भ; 11 और 12 अगस्त को छत्तीसगढ़; 11 और 12 अगस्त को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह; 10 और 13-15 अगस्त के दौरान उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम; 13 और 14 अगस्त को गंगीय पश्चिम बंगाल; 09-13 अगस्त के दौरान बिहार; 13 को झारखंड; 09, 14 और 15 अगस्त को ओडिशा में अलग-अलग स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. 11 और 12 अगस्त को उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम; 12 और 13 अगस्त को ओडिशा में अलग-अलग स्थानों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है.

अगले 5 दिनों के दौरान इस क्षेत्र में अधिकांश या कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ-साथ आंधी और बिजली गिरने की संभावना है.

पश्चिम भारत के लिए पूर्वानुमान

9, 14 और 15 अगस्त को मध्य महाराष्ट्र में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है. 13-15 अगस्त के दौरान कोंकण और गोवा में भी भारी वर्षा होने की संभावना है. अगले 5-6 दिनों के दौरान इस क्षेत्र में कई या कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.

