मुंबई: मौसम विभाग ने सोमवार को मुंबई और आसपास के इलाकों में अलग-अलग जगहों पर अत्यधिक भारी बारिश का अनुमान लगाते हुए 'रेड अलर्ट' जारी किया है, जिसके बाद शहर के सभी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी गई है. अधिकारियों ने यह जानकारी दी.
बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने भी लोगों से अपील की है कि वे केवल जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें. इस बीच यहां सोमवार को लगातार तीसरे दिन हुई भारी बारिश के बाद कई इलाकों की सड़कें जलमग्न हो गईं.
लोकल ट्रेनें 8 से 10 मिनट लेट
अंधेरी सबवे और लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स जैसे कुछ निचले इलाकों में पानी जमा हो गया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है.अधिकारियों के अनुसार महानगर की लाइफलाइन मानी जाने वाली लोकल ट्रेनें 8 से 10 मिनट की देरी से चल रही हैं और सेवाओं में कोई रुकावट नहीं आई है.
#WATCH | Mumbai, Maharashtra: Heavy rains in Mumbai led to waterlogging in several areas— ANI (@ANI) August 18, 2025
(Visuals from the Matunga area.) pic.twitter.com/Si9Db6HP9H
भारी बारिश के कारण विजिबलिटी प्रभावित
अधिकारियों के अनुसार हार्बर लाइन के कुछ निचले इलाकों में पटरियों पर पानी जमा होने, कुर्ला तथा तिलक नगर स्टेशनों के बीच ट्रैक बदलने वाले पॉइंट्स की खराबी के कारण मध्य रेलवे मार्ग पर उपनगरीय सेवाएं प्रभावित हुईं.
वाहन चालकों के अनुसार शहर के कुछ हिस्सों में हुई भारी बारिश के कारण विजिबलिटी प्रभावित हुई और वाहनों की गति धीमी हो गई. अधिकारियों ने बताया कि बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (BEST) की बस सर्विस के किसी भी मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं किया गया.
IMD ने जारी किया रेड अलर्ट
वहीं, आईएमडी ने मुंबई, पड़ोसी ठाणे और रायगढ़ जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. विभाग ने सोमवार और मंगलवार को कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा का अनुमान जताया है.
#WATCH | Maharashtra: Severe waterlogging witnessed in Mumbai as the region receives heavy rainfall; visuals from Veera Desai Road, Andheri West pic.twitter.com/IMWfQsNLBo— ANI (@ANI) August 18, 2025
आईएमडी ने सोमवार को रत्नागिरी जिले के लिए रेड अलर्ट और सिंधुदुर्ग के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है. BMC आयुक्त भूषण गगरानी ने सुबह से हो रही लगातार बारिश के बीच छात्रों की सुरक्षा का हवाला देते हुए घोषणा की कि दोपहर के सत्र के लिए सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे.
#WATCH | Mumbai, Maharashtra: Heavy rains in Mumbai led to waterlogging in several areas— ANI (@ANI) August 18, 2025
(Visuals from the Matunga area.) pic.twitter.com/6YDVu3tfzB
बीएमसी कमीश्नर भूषण गगरानी का बयान
बीएमसी कमीश्नर भूषण गगरानी ने सुबह से हो रही लगातार बारिश के बीच छात्रों की सुरक्षा का हवाला देते हुए घोषणा की कि दोपहर के सत्र के लिए सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे. नगर निकाय ने एक बयान में लोगों से अपील की है कि वे केवल जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें. उन्होंने इमरजेंसी या आधिकारिक अपडेट के लिए आपदा नियंत्रण हेल्पलाइन 1916 पर संपर्क करने की भी अपील की.
#WATCH Mumbai: Andheri Subway closed due to waterlogging amid heavy rainfall in many parts of the city. pic.twitter.com/YogIDMXxGt— ANI (@ANI) August 18, 2025
बता दें कि मुंबई में शनिवार से भारी बारिश हो रही है. एक नगर निकाय अधिकारी ने बताया कि सोमवार रात भर हुई भारी बारिश के बाद सुबह 9 बजे से बारिश की तीव्रता और बढ़ गई है. अधिकारी ने बताया कि पूर्वी उपनगरों के चेंबूर में सबसे अधिक 65 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि शिवाजी नगर में एक घंटे की अवधि में 50 मिमी बारिश हुई.
