ETV Bharat / bharat

मुंबई, ठाणे और रायगड में भारी बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट, BMC ने स्कूल-कॉलेज बंद किए - HEAVY RAINS IN MUMBAI

मुंबई के अंधेरी सबवे और लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स जैसे कुछ निचले इलाकों में पानी जमा हो गया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है.

rain
मुंबई, ठाणे और रायगड में भारी बारिश (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 18, 2025 at 1:36 PM IST

3 Min Read

मुंबई: मौसम विभाग ने सोमवार को मुंबई और आसपास के इलाकों में अलग-अलग जगहों पर अत्यधिक भारी बारिश का अनुमान लगाते हुए 'रेड अलर्ट' जारी किया है, जिसके बाद शहर के सभी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी गई है. अधिकारियों ने यह जानकारी दी.

बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने भी लोगों से अपील की है कि वे केवल जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें. इस बीच यहां सोमवार को लगातार तीसरे दिन हुई भारी बारिश के बाद कई इलाकों की सड़कें जलमग्न हो गईं.

लोकल ट्रेनें 8 से 10 मिनट लेट
अंधेरी सबवे और लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स जैसे कुछ निचले इलाकों में पानी जमा हो गया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है.अधिकारियों के अनुसार महानगर की लाइफलाइन मानी जाने वाली लोकल ट्रेनें 8 से 10 मिनट की देरी से चल रही हैं और सेवाओं में कोई रुकावट नहीं आई है.

भारी बारिश के कारण विजिबलिटी प्रभावित
अधिकारियों के अनुसार हार्बर लाइन के कुछ निचले इलाकों में पटरियों पर पानी जमा होने, कुर्ला तथा तिलक नगर स्टेशनों के बीच ट्रैक बदलने वाले पॉइंट्स की खराबी के कारण मध्य रेलवे मार्ग पर उपनगरीय सेवाएं प्रभावित हुईं.

वाहन चालकों के अनुसार शहर के कुछ हिस्सों में हुई भारी बारिश के कारण विजिबलिटी प्रभावित हुई और वाहनों की गति धीमी हो गई. अधिकारियों ने बताया कि बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (BEST) की बस सर्विस के किसी भी मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं किया गया.

IMD ने जारी किया रेड अलर्ट
वहीं, आईएमडी ने मुंबई, पड़ोसी ठाणे और रायगढ़ जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. विभाग ने सोमवार और मंगलवार को कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा का अनुमान जताया है.

आईएमडी ने सोमवार को रत्नागिरी जिले के लिए रेड अलर्ट और सिंधुदुर्ग के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है. BMC आयुक्त भूषण गगरानी ने सुबह से हो रही लगातार बारिश के बीच छात्रों की सुरक्षा का हवाला देते हुए घोषणा की कि दोपहर के सत्र के लिए सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे.

बीएमसी कमीश्नर भूषण गगरानी का बयान
बीएमसी कमीश्नर भूषण गगरानी ने सुबह से हो रही लगातार बारिश के बीच छात्रों की सुरक्षा का हवाला देते हुए घोषणा की कि दोपहर के सत्र के लिए सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे. नगर निकाय ने एक बयान में लोगों से अपील की है कि वे केवल जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें. उन्होंने इमरजेंसी या आधिकारिक अपडेट के लिए आपदा नियंत्रण हेल्पलाइन 1916 पर संपर्क करने की भी अपील की.

बता दें कि मुंबई में शनिवार से भारी बारिश हो रही है. एक नगर निकाय अधिकारी ने बताया कि सोमवार रात भर हुई भारी बारिश के बाद सुबह 9 बजे से बारिश की तीव्रता और बढ़ गई है. अधिकारी ने बताया कि पूर्वी उपनगरों के चेंबूर में सबसे अधिक 65 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि शिवाजी नगर में एक घंटे की अवधि में 50 मिमी बारिश हुई.

यह भी पढ़ें- बंगाल की खाड़ी में उठ रहा 'तूफान', ओडिशा समेत इन राज्यों में भारी बारिश की संभावना

मुंबई: मौसम विभाग ने सोमवार को मुंबई और आसपास के इलाकों में अलग-अलग जगहों पर अत्यधिक भारी बारिश का अनुमान लगाते हुए 'रेड अलर्ट' जारी किया है, जिसके बाद शहर के सभी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी गई है. अधिकारियों ने यह जानकारी दी.

बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने भी लोगों से अपील की है कि वे केवल जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें. इस बीच यहां सोमवार को लगातार तीसरे दिन हुई भारी बारिश के बाद कई इलाकों की सड़कें जलमग्न हो गईं.

लोकल ट्रेनें 8 से 10 मिनट लेट
अंधेरी सबवे और लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स जैसे कुछ निचले इलाकों में पानी जमा हो गया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है.अधिकारियों के अनुसार महानगर की लाइफलाइन मानी जाने वाली लोकल ट्रेनें 8 से 10 मिनट की देरी से चल रही हैं और सेवाओं में कोई रुकावट नहीं आई है.

भारी बारिश के कारण विजिबलिटी प्रभावित
अधिकारियों के अनुसार हार्बर लाइन के कुछ निचले इलाकों में पटरियों पर पानी जमा होने, कुर्ला तथा तिलक नगर स्टेशनों के बीच ट्रैक बदलने वाले पॉइंट्स की खराबी के कारण मध्य रेलवे मार्ग पर उपनगरीय सेवाएं प्रभावित हुईं.

वाहन चालकों के अनुसार शहर के कुछ हिस्सों में हुई भारी बारिश के कारण विजिबलिटी प्रभावित हुई और वाहनों की गति धीमी हो गई. अधिकारियों ने बताया कि बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (BEST) की बस सर्विस के किसी भी मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं किया गया.

IMD ने जारी किया रेड अलर्ट
वहीं, आईएमडी ने मुंबई, पड़ोसी ठाणे और रायगढ़ जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. विभाग ने सोमवार और मंगलवार को कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा का अनुमान जताया है.

आईएमडी ने सोमवार को रत्नागिरी जिले के लिए रेड अलर्ट और सिंधुदुर्ग के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है. BMC आयुक्त भूषण गगरानी ने सुबह से हो रही लगातार बारिश के बीच छात्रों की सुरक्षा का हवाला देते हुए घोषणा की कि दोपहर के सत्र के लिए सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे.

बीएमसी कमीश्नर भूषण गगरानी का बयान
बीएमसी कमीश्नर भूषण गगरानी ने सुबह से हो रही लगातार बारिश के बीच छात्रों की सुरक्षा का हवाला देते हुए घोषणा की कि दोपहर के सत्र के लिए सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे. नगर निकाय ने एक बयान में लोगों से अपील की है कि वे केवल जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें. उन्होंने इमरजेंसी या आधिकारिक अपडेट के लिए आपदा नियंत्रण हेल्पलाइन 1916 पर संपर्क करने की भी अपील की.

बता दें कि मुंबई में शनिवार से भारी बारिश हो रही है. एक नगर निकाय अधिकारी ने बताया कि सोमवार रात भर हुई भारी बारिश के बाद सुबह 9 बजे से बारिश की तीव्रता और बढ़ गई है. अधिकारी ने बताया कि पूर्वी उपनगरों के चेंबूर में सबसे अधिक 65 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि शिवाजी नगर में एक घंटे की अवधि में 50 मिमी बारिश हुई.

यह भी पढ़ें- बंगाल की खाड़ी में उठ रहा 'तूफान', ओडिशा समेत इन राज्यों में भारी बारिश की संभावना

For All Latest Updates

TAGGED:

MAHARASHTRATHANEIMD RED ALERT IN MUMBAIWEATHER UPDATEHEAVY RAINS IN MUMBAI

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

'वोट चोरी' के मुद्दे को नहीं छोड़ेगी कांग्रेस, पार्टी EC को दिखाएगी 'पंजे का दम'

नीरज चोपड़ा का जलवा, बिना खेले डायमंड लीग फाइनल के लिए किया क्वालीफाई

सेंसेक्स 1000 अंक से ऊपर उछला, निफ्टी ने भरा फर्राटा

'सिंगर्स को मिलती है 101 रु फीस', 'बेबी डॉल' सिंगर ने बताया म्यूजिक इंडस्ट्री का काला सच, बोलीं- पेंशन प्लान...

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.