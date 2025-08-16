हैदराबाद: मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में भारी बारिश की आशंका जताई है. तेलंगाना के जगतियाल, जयशंकर भूपलपल्ली, करीमनगर, महबूबाबाद, मंचेरियल, मुलुगु, निर्मल, निजामाबाद और पेद्दापल्ली जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. विभाग ने यह भी चेतावनी दी है कि इन जिलों के साथ-साथ कुछ अन्य जिलों में रविवार को भी भारी बारिश होने की संभावना है.

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने शनिवार को केरल के कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान लगाया. विभाग ने कासरगोड, कन्नूर, त्रिशूर, एर्नाकुलम और इडुक्की जिलों में 'ऑरेंज' अलर्ट जारी किया.

गुरुवार से शुक्रवार सुबह तक, मेदक, कामारेड्डी, महबूबाबाद, निजामाबाद जिलों समेत तेलंगाना में 250 स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई. संयुक्त वरंगल जिले में लगातार बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं और यातायात बाधित हो रहा है. वेंकटपुरम मंडल (मुलुगु जिला) में कई नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं, जिससे कई जगहों पर सड़कों पर भर आया है.

जयशंकर भूपालपल्ली जिले में भारी और बाढ़ के कारण कटाराम-मेदाराम सड़क पर यातायात ठप हो गया. बाढ़ के पानी में सड़कें बहने से कई अलग-थलग पड़ गए हैं.

तेलंगाना में भारी बारिश का अलर्ट (ETV Bharat)

हैदराबाद के कुछ हिस्सों में शुक्रवार रात भारी बारिश हुई. जीडीमेटला, शाहपुरनगर, कुकटपल्ली और कुतुबुल्लापुर जैसे इलाकों में जलभराव की खबर है. कुतुबुल्लापुर के निचले इलाकों में पानी भर गया है और महादेवपुरम में मुख्य सड़क पर घुटनों तक पानी भर गया है. वेंकटेश्वरनगर, इंद्रसिंहनगर, महेंद्रनगर, साईनगर, गिरिनगर और वाजपेयीनगर में बाढ़ का पानी घरों में घुस गया. अचानक हुई बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ.

मौसम विभाग ने शनिवार को महाराष्ट्र के रत्नागिरी, रायगड, मुंबई शहर, मुंबई उपनगरीय, ठाणे और पालघर जिलों में रेड अलर्ट जारी किया. IMD ने मुंबई और आसपास के इलाकों में तीव्र से बहुत तेज बारिश की आशंका जताई है. शनिवार सुबह आईएमडी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "मुंबई रडार शहर और आसपास के इलाकों में तेज से बहुत तेज बारिश हो सकती है. इसके अगले 2-3 घंटों तक जारी रहने की संभावना है. अगले 3-4 घंटों के दौरान रत्नागिरी, रायगढ़, मुंबई शहर, मुंबई उपनगरीय, ठाणे, पालघर जिलों में अलग-अलग स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है."

शनिवार को मुंबई में भारी बारिश हुई, जिससे शहर के कई हिस्सों में भीषण जलभराव हो गया. शहर में लगातार बारिश के कारण गांधी नगर, किंग्स सर्कल और सायन रेलवे स्टेशन पर जलभराव हो गया. इस संदर्भ में, नगर आयुक्त एवं प्रशासक भूषण गगरानी ने बृहन्मुंबई नगर निगम के सभी प्रशासनिक वार्डों के अतिरिक्त आयुक्तों, उपायुक्तों, सहायक आयुक्तों और सभी संबंधित अधिकारियों को तुरंत अपने-अपने कार्यालयों में उपस्थित रहने और उचित समन्वय सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. उन्होंने निर्देश दिया है कि आवश्यकतानुसार उचित आपातकालीन उपाय किए जाएं.

मुंबई के विक्रोली इलाके में मानसून की बारिश जानलेवा साबित हुई, जब जनकल्याण सोसाइटी में भूस्खलन हुआ, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए.

