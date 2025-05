ETV Bharat / bharat

मॉनसून दे रही 'दस्तक': दिल्ली में आंधी-तूफान, मुंबई में चक्रवाती बारिश - MONSOON UPDATE

मंगलवार, 20 मई को बेंगलुरु में बारिश के दौरान परिवार के साथ जाता सवार. ( PTI )

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 21, 2025 at 1:50 PM IST | Updated : May 21, 2025 at 2:34 PM IST 5 Min Read

नई दिल्ली: दक्षिणी राज्यों में प्री-मानसून पैटर्न मजबूत हो रहा है. इस वजह से पूरे भारत में मौसम बदल रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने देश भर में प्री-मानसून के कारण मौसम संबंधी चेतावनियों (पीले से लाल रंग में) जारी की है. अरब सागर में चक्रवाती परिसंचरण के कारण दिल्ली में गरज के साथ बारिश हो रही है और महाराष्ट्र में भारी वर्षा और तेज हवाएं चल रही है. आईएमडी अधिकारी शुभांगी भूटे ने कहा कि अगले कुछ दिनों में, पूर्वी-मध्य अरब सागर से उठ रहे चक्रवात के कारण मुंबई और कोंकण बेल्ट में तेज बारिश होगी. भूटे ने बताया, "21 से 24 मई तक शहर में तेज हवाओं के साथ मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है. एहतियातन अलर्ट जारी कर दिया गया है." आईएमडी ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और नासिक के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. सिंधुदुर्ग रेड अलर्ट पर है और रत्नागिरी, पुणे और कोल्हापुर को ऑरेंज अलर्ट में रखा गया है.

दिल्ली ने ली राहत की सांसः दिल्ली के निवासियों को बुधवार को अत्यधिक गर्मी से राहत मिली, क्योंकि उमस भरी राजधानी में हल्की से मध्यम बारिश हुई और आसमान में बादल छाए रहे. आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार 22 मई को भी ऐसा ही मौसम रहेगा, जिससे अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहेगा. मंगलवार को दिल्ली में 41.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. लेकिन बुधवार सुबह तक तापमान गिरकर 27 डिग्री सेल्सियस पर आ गया, जिससे राहत मिली. वरिष्ठ मौसम विज्ञानी एसएन मिश्रा ने ईटीवी भारत को बताया, "उत्तर-पश्चिम भारत 23 से 28 अप्रैल तक लगातार गर्मी की चपेट में था, लगातार छह दिन 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान रहा. फिर, 2 मई को अचानक, 80-90 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं और तेज आंधी ने दिल्ली एनसीआर को हिलाकर रख दिया, जिससे पेड़ उखड़ गए और नुकसान हुआ. आईएमडी ने केवल 'हल्की बारिश' की भविष्यवाणी की थी. हमें 77 मिमी बारिश मिली." मंगलवार को मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के ऊपर आसमान में बादल छाए हुए थे. (PTI) "तब से, दिल्ली में मई का महीना ठंडा और बरसाती रहा है. लगभग 100 मिमी बारिश हो चुकी है. लेकिन सिस्टम लोगों को चेतावनी देने में विफल रहा. क्यों? क्योंकि हम मॉडल आउटपुट पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं और TEMP प्रोफाइल जैसी पारंपरिक मौसम संबंधी रीडिंग को अनदेखा कर रहे हैं. दिल्ली एनसीआर के लिए एक समर्पित, वास्तविक समय पूर्वानुमान सेल की लंबे समय से जरूरत थी." दक्षिण और पूर्वोत्तर में व्यापक अलर्टः मौसम में बदलाव पश्चिम और उत्तर तक ही सीमित नहीं है. केरल, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु और तटीय आंध्र प्रदेश में 26 मई तक येलो अलर्ट जारी किया गया है. केरल में, दक्षिण-पश्चिम मानसून के अगले 4-5 दिनों में आने की उम्मीद है, जो कि सामान्य 1 जून की शुरुआत से काफी पहले है.

2025 में 15 वर्षों में सबसे जल्दी मानसून आ सकता है. मंगलवार को केरल के कई हिस्सों में बारिश हुई, जिसमें कासरगोड, कन्नूर, मलप्पुरम और वायनाड शामिल हैं, और आगे भी भारी बारिश की उम्मीद है. पूर्वोत्तर में असम, सिक्किम, मिजोरम और मणिपुर में इस सप्ताह भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. आईएमडी ने सिक्किम और असम के कुछ हिस्सों में संतृप्त मिट्टी और तूफानी अपवाह के कारण भूस्खलन और अचानक बाढ़ के जोखिम का हवाला देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. पूर्वी भारत तूफान के लिए तैयारः आईएमडी ने दक्षिणी पश्चिम बंगाल में आंधी-तूफान और दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कलिम्पोंग जैसे उत्तरी जिलों में भारी बारिश का अनुमान है. इसका कारण उत्तरी बांग्लादेश पर मंडरा रहे चक्रवाती वायु परिसंचरण और बंगाल की खाड़ी से नमी का प्रवाह है. हुगली, बांकुरा, बीरभूम और पुरुलिया सहित दक्षिण बंगाल के जिलों में शुक्रवार तक भारी बारिश होने की संभावना है. गर्म लहरें धीरे-धीरे कम हो रही हैंः बारिश के बावजूद, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी की स्थिति बनी हुई है. रुक-रुक कर हो रही बारिश ने उत्तर के कुछ हिस्सों को ठंडा कर दिया है, लेकिन इन शुष्क क्षेत्रों में अभी तक पूरा मानसून नहीं पहुंचा है. सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ और FAIMA के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. अक्षय डोंगरदीव ने कहा, "इस गर्मी में सोने में कठिनाई का सामना करने वालों के लिए, हम सलाह देते हैं कि यदि संभव हो तो पंखे या एसी का उपयोग करें, नियमित रूप से पानी पिएं, सोने से पहले ठंडा स्नान करें, हल्का भोजन करें, सूती चादरों का उपयोग करें और नियमित नींद का कार्यक्रम बनाए रखें." बेंगलुरु में बारिश के दौरान खुद को बचाने के लिए एक जोड़ा छतरी का इस्तेमाल करता हुआ. (PTI) विशेषज्ञों ने चेतावनी जारी कीः आईएमडी ने इस सप्ताह दक्षिणी, पश्चिमी, पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में व्यापक वर्षा की भविष्यवाणी की है, जिससे भारत असामान्य रूप से जल्दी और आक्रामक प्री-मानसून चरण में प्रवेश कर रहा है. हालांकि इससे अस्थायी रूप से गर्मी की स्थिति में राहत मिल सकती है और कृषि क्षेत्रों में जल्दी बुवाई में मदद मिल सकती है. विशेषज्ञ ने सावधान रहने की चेतावनी जारी की है. मौसम विज्ञानी एसएन मिश्रा ने ने कहा, "भारत भीग चुका है. देश के बड़े हिस्से में पहले से ही अत्यधिक बारिश हो रही है. फिर भी, हम मई की शुरुआत में आए घातक तूफानों का अनुमान लगाने में विफल रहे, अकेले यूपी और बिहार में बिजली गिरने से 200 से ज़्यादा मौतें हुईं. इस हफ़्ते ओडिशा में 16 और लोगों की जान चली गई." इसे भी पढ़ेंः देश में गर्मी का कहर जारी, मौसम विभाग ने मॉनसून को लेकर दी खुशखबरी, जानें आज के मौसम का हाल

Last Updated : May 21, 2025 at 2:34 PM IST