नई दिल्ली: मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 घंटों के दौरान जम्मू- कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दक्षिण-पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तर-पश्चिम और पूर्वी मध्य प्रदेश और ओडिशा में सामान्य से भीषण बारिश होने का पूर्वानुमान है. साथ ही जम्मू- कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल में फ्लैश फ्लड को लेकर चेतावनी जारी की है.
आईएमडी के अनुसार अगले 2 दिनों तक उत्तर-पश्चिम भारत में भारी से बहुत भारी वर्षा जारी रहने की संभावना है. साथ ही देश के पूर्वोत्तर राज्यों और कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र में अगले दो से तीन दिनों के दौरान कुछ स्थानों पर भारी बारिश के आसार हैं. वहीं 4से 6 सितंबर के दौरान गुजरात के कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा की संभावना है.
Daily Weather Briefing English (02.09.2025)— India Meteorological Department
Extremely heavy rainfall over Himachal Pradesh, Uttarakhand, Chhattisgarh and Odisha today.
फ्लैश फ्लड की चेतावनी
आईएमडी ने फ्लैश फ्लड की चेतावनी जारी की है. आज उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में फ्लैश फ्लड की आशंका है.
उत्तराखंड के जोखिम वाले ये जिले में शामिल हैं
अल्मोड़ा, बागेश्वर,चमोली,देहरादून,पौड़ी,पिथौरागढ़,रुद्रप्रयाग,टिहरी,उत्तरकाशी
जम्मू-कश्मीर के जोखिम क्षेत्र
जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, अनंतनाग, डोडा, कठुआ, किस्तवार, कुलगाम, पंच, रामबन, रियासी, उधमपुर
हिमाचल प्रदेश के खतरे वाले क्षेत्र
IMD Flood Alert !— India Meteorological Department
In the next 24 hours, moderate to high risk of flash floods is expected over parts of Uttarakhand, J&K, Ladakh & Himachal Pradesh.
Districts at risk include:
🔹 Uttarakhand: Almora, Bageshwar, Chamoli, Dehradun, Pauri, Pithoragarh, Rudraprayag, Tehri,…
चंबा, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, लाहुल-स्पीति, मंडी, शिमला, सिरमौर
मौसम विभाग ने सुरक्षा के लिए नालियों, पुलियों और गिरी हुई बिजली लाइनों से बचने की सलाह दी है. नदी के निकट बाढ़ संभावित क्षेत्रों में जाने से बचने के लिए आगाह किया है.
पिछले 24 घंटों का मौसम का हाल
पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ओडिशा में अलग-अलग स्थानों पर बहुत भारी वर्षा हुई. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, विदर्भ, छत्तीसगढ़, गंगीय पश्चिम बंगाल में अलग-अलग स्थानों पर भी भारी बारिश हुई.
इसी के साथ जम्मू-कश्मीर, दिल्ली, पश्चिमी राजस्थान, मध्य प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड, मणिपुर, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और तेलंगाना में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की गई है.
मौसम पूर्वानुमान और चेतावनियां
उत्तर-पश्चिम भारत
updated nowcast Map for moderate to intense spells over Jammu & kashmir, Ladakh, Himachal Pradesh, North Punjab, North Haryana, East Rajasthan, southwest Uttar Pradesh, northwest & east Madhya Pradesh and Odisha during next 3 hours
पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पूर्वी और पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर अगले दो से तीन दिनों के दौरान सामान्य से भारी बारिश होने के आसार हैं.
पश्चिम भारत
गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में अगले दो से तीन दिनों के दौरान कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है. इस दौरान इस क्षेत्र में कुछ स्थानों पर गरज और बिजली के साथ हल्की बारिश होने की भी संभावना है.
पूर्वी और मध्य भारत
ओडिशा, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, झारखंड, सिक्किम, पश्चिमी गंगा क्षेत्र, पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ में अलग-अलग स्थानों पर अगले दो से तीन दिनों के दौरान अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है. इस दौरान इस क्षेत्र में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा, गरज, बिजली गिरने की भी संभावना है.
heavy to very heavy rainfall over Jammu & Kashmir, heavy rainfall over Chhattisgarh and moderate rainfall over Haryana, Uttarakhand, Delhi, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Bihar, West Bengal, coastal Odisha, coastal Maharashtra, coastal Karnataka and Andaman Islands.— India Meteorological Department
पूर्वोत्तर भारत
देश पूर्वोत्तर हिस्से में फिलहाल बारिश जारी रहेगी. यहां के असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और त्रिपुरा के अलग-अलग हिस्सों में अगले दो से तीन दिनों के दौरान सामान्य से भारी बारिश होने के आसार हैं. इस दौरान कई स्थानों पर गरज और बिजली के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है.
दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत
तेलंगाना, केरल, माहे, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, तटीय कर्नाटक में अगले दो से तीन दिनों के दौरान कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है. इस दौरान इस क्षेत्र में कुछ स्थानों पर गरज, बिजली के साथ हल्की बारिश होने की संभावना.